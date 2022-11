TELUS récompense sept jeunes leaders en leur décernant les nouveaux prix Créateurs d’un futur meilleur

English French

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 01 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, TELUS a annoncé les lauréats des prix Créateurs d’un futur meilleur , qui rendent hommage aux jeunes qui créent des changements positifs à long terme dans leur collectivité. Les prix Créateurs d’un futur meilleur prennent leur source dans la promesse de longue date de TELUS, Créons un futur meilleur. Les lauréats de cette année ont été désignés à la suite d’une démarche nationale qui invitait les adolescents à soumettre la candidature d’un ou d’une jeune qui fait des choses extraordinaires dans leur collectivité. Chaque lauréat recevra un prix d’une valeur totale de 7 000 $, dont une bourse de 5 000 $ à investir dans un régime enregistré d’épargne-études (REEE) ou dans leurs initiatives, une carte-cadeau TELUS de 1 000 $ et un don de 1 000 $ à l’organisme de bienfaisance enregistré de son choix.



En août et en septembre, TELUS a reçu des centaines de candidatures de partout au pays. Un jury mis sur pied par TELUS a sélectionné sept personnes, chacune représentant l’un des volets de sa vocation sociale tout en propulsant la marque TELUS. Félicitions les lauréats de cette année :

Créatrice d’un futur meilleur – Juliette Décarie, au Québec : Juliette s’implique à titre d’ambassadrice de la fondation CHU Sainte-Justine qui vise à créer une communauté inclusive mettant en valeur les différences physiques, psychologiques, culturelles et sexuelles dans les réseaux sociaux. Le 1 er octobre, elle s’est donné pour objectif d’amasser 10 000 $ pour la Fondation CHU Sainte-Justine et s’est lancée dans un demi-marathon, parcourant 22 km entre Laval et Montréal.





Étoile de la communauté – Adara Hagman, en Ontario : Adara est la cocréatrice de Chill Pill, une communauté de soutien pour les femmes et les personnes non binaires de la génération Z où l'on peut discuter en toute sécurité de questions de santé mentale. Elle est également à l'origine de Gloclo, une plateforme d'échange de vêtements qui combat le gaspillage en faisant la promotion de la mode circulaire, créant ainsi un avenir qui mise davantage sur la réutilisation.





Étoile de la lutte contre la faim – Georgia Apostolopoulos, en Ontario : Georgia a fondé Bank on Bellies, un organisme sans but lucratif qui travaille avec les écoles, les commerces locaux et les entreprises pour organiser des collectes de denrées dans le Grand Toronto. Jusqu'à maintenant, elle a collecté 14 700 denrées et 31 791 $ pour des banques alimentaires locales.





Étoile de la santé – Athena Woodford, en Nouvelle-Écosse : Athena sensibilise les gens aux agressions sexuelles et au trafic sexuel pour créer des communautés plus saines. Avec le soutien de ses pairs, elle propage son message dans les écoles locales et vend des marchandises afin de lever des fonds pour Action Canada, une organisation axée sur les droits et la santé sexuels.





Étoile de l'environnement – Aryan Gautam, en Ontario : Aryan est le membre cadet de plusieurs comités, dont l'Ontario Nature Youth Council, et le directeur de la jeunesse du groupe Mississauga Climate Action. À ce jour, il a consacré plus de 10 000 heures de bénévolat à la sensibilisation aux changements climatiques, à la philanthropie et à l'environnementalisme.





Étoile de l'interconnexion – Keeya Beausoleil, en Alberta : Keeya a fondé un organisme sans but lucratif, Out of Sight, In Mind, une initiative visant à concevoir un chariot de rangement pratique, inclusif, durable et sécuritaire pour la population itinérante d'Edmonton.





– Keeya a fondé un organisme sans but lucratif, Out of Sight, In Mind, une initiative visant à concevoir un chariot de rangement pratique, inclusif, durable et sécuritaire pour la population itinérante d’Edmonton. Créateur d’un futur meilleur – Austin Ma, en Colombie-Britannique : Austin est cofondateur de la Coding Pals Foundation, un organisme sans but lucratif enregistré qui a enseigné la programmation à plus de 1 600 jeunes depuis sa création en mars 2020. Coding Pals offre des cours de programmation informatique hebdomadaires. Elle est toujours le seul organisme sans but lucratif à Vancouver à offrir ce type de formation sans frais. Actuellement, Austin dirige une équipe de plus de 20 élèves du secondaire, offrant toute l’année des dizaines de programmes enrichissants.



« Les prix Créateurs d’un futur meilleur nous permettent de récompenser de jeunes leaders inspirants qui posent des gestes concrets aujourd’hui et qui contribuent à façonner le monde dans lequel nous vivrons demain, déclare Jill Schnarr, cheffe de l’innovation sociale et des communications de TELUS. Ce prix témoigne du pouvoir que l’imagination et l’innovation peuvent libérer lorsque les jeunes ont la possibilité de réaliser leur plein potentiel. Il est inspirant de voir autant de jeunes qui s’affairent à rendre le monde meilleur en redonnant à la collectivité, en protégeant l’environnement ou en luttant contre la faim. Nous tenons à remercier tous les participants et à féliciter chaleureusement tous les lauréats des prix Créateurs d’un futur meilleur. »

« Ayant moi-même bénéficié des services du CHU Sainte-Justine il y a quelques années, je suis particulièrement fière de redonner à la Fondation et de recevoir cette reconnaissance de la part de TELUS », indique Juliette Décarie, récipiendaire du grand prix Créateurs d’un futur meilleur. « Cette initiative valorise le leadership des jeunes par la mise sur pied de projets qui ont un réel impact dans nos communautés.»

Pour en savoir plus sur le programme Créateurs d’un futur meilleur de TELUS et le rôle que jouent les lauréats, visitez telus.com/PrixJeunesse .

