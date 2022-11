L’AccurioLabel 400 de Konica Minolta reçoit le prix Good Design 2022

English French

MISSISSAUGA, Ontario, 01 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta), chef de file des solutions d’impression et d’emballage industrielles et commerciales, est heureuse d’annoncer que la dernière addition à sa populaire gamme AccurioLabel – la presse numérique à étiquettes à haute vitesse AccurioLabel 400 – a reçu le prix Good Design 2022.



Commandité par le Japan Institute of Design Promotion, le prix annuel Good Design met en lumière les produits et les installations dont la conception brille par l’excellence. Chaque prix est le résultat d’une évaluation complète. L’AccurioLabel 400 s’est ainsi attiré les éloges de l’un des juges: “C’est un produit extraordinaire des plus accessibles; grâce à l’automatisation, nul besoin d’être spécialiste pour l’utiliser. J’admire l’optique de perfectionnement continu de l’entreprise, qui œuvre à élargir les possibilités d’expression en offrant l’impression à l’encre blanche sans faire monter le prix des appareils.”

Parmi les améliorations importantes, on compte de nouvelles applications avec toner blanc qui permettront aux utilisateurs de diversifier leurs étiquettes et leurs contrats de façon créative pour augmenter leur clientèle. Avec sa capacité maximale de 3 000 m et son impression ultrarapide à 130 pi/minute, la presse numérique AccurioLabel 400 stimule la productivité à moindre coût grâce à ses composants toujours plus durables.

“Nous sommes très fiers de pouvoir offrir cette qualité et cette vitesse sans compromettre la constance qu’on nous connaît, affirme Dino Pagliarello, vice-président directeur de la gestion des produits et de la planification chez Konica Minolta. L’AccurioLabel 400 permet vraiment à nos clients d’explorer de nouvelles avenues profitables et de développer leur entreprise, prouvant encore une fois notre volonté de transformer par le numérique les marchés de l’étiquetage et de l’emballage pour assurer un avenir reluisant à l’impression.”

L’AccurioLabel 400 est un tout nouveau produit qui permettra aux transformateurs d’étiquettes, aux imprimeurs commerciaux et aux propriétaires de marques d’élargir leurs activités dans les marchés florissants de la production numérique d’étiquettes. Plus tôt cette année, Konica Minolta a célébré sa millième livraison de la presse numérique à étiquettes à toner AccurioLabel 230, moins de sept ans après sa mise en marché.

Le module intelligent d’optimisation de la qualité IQ-520 de Konica Minolta facilite l’utilisation et bonifie l’automatisation de la nouvelle presse tout en rehaussant le contrôle sur la production d’étiquettes, même pour les utilisateurs débutants. L’automatisation assure un contrôle en temps réel de l’opacité du blanc et de la stabilité des couleurs, en plus du calibrage automatique, de l’ajustement de la densité et de la création de profils. Des écrans tactiles situés à trois endroits rendent l’appareil intuitif, éliminant ainsi le besoin de former longuement les utilisateurs.

“Nous sommes très fiers d’avoir reçu un prix d’excellence pour la nouvelle presse numérique à étiquettes AccurioLabel 400, un récent ajout à notre gamme de solutions d’impression industrielle”, se réjouit Bill Troxil, président de l’impression industrielle et de l’impression de production.

Aux États-Unis, l’AccurioLabel 400 a d’abord été présentée à l’événement Labelexpo Americas de septembre. Elle sera officiellement mise en vente au printemps 2023, en modèles avec quatre ou cinq couleurs.

Au sujet de Konica Minolta

Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne les bureaux pour créer une véritable connectivité dans un milieu de travail connecté et futé. Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l’ensemble des marchés verticaux. L’entreprise a été reconnue par Brand Keys 15 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. a figuré à l’indice mondial de durabilité Dow Jones pendant 9 années de suite. C’est en partenariat avec ses clients que l’entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca/ca-fr et suivez Konica Minolta sur LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter (@KonicaMinoltaCA) et Instagram!

