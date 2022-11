English Danish

Til Nasdaq Copenhagen A/S 1. november 2022

Meddelelse nr. 122/2022





Jyske Realkredits finansiering af prioritetslån

I forlængelse af selskabsmeddelelse af 20. juni 2022 (Meddelelse nr. 72) og selskabsmeddelelse af 11. oktober 2022 (Meddelelse nr. 115) forventes Jyske Realkredit, at erhverve de prioritets- og ejendomslån i Handelsbanken og Stadshypotek AB, der opfylder de danske regler for realkreditfinansiering.

I den forbindelse planlægger Jyske Realkredit, at gennemføre auktioner torsdag den 3. november og fredag den 4. november for den del af de erhvervede prioritets- og ejendomslån som skal finansieres i Kapitalcenter B.

Udbudsmængde og obligationer fremgår af nedenstående tabel:

Åbner Lukker Tildeling Papirnavn ISIN Beløb mio. Torsdag den 3. november 10:00 10:15 10:20 1% JRK 1/4-2023 RO DK0009410771 1100 mio. 10:30 10:45 10:50 1% JRK 1/10-2023 RO DK0009410938 800 mio. 11:00 11:15 11:20 1% JRK 1/4-2025 RO DK0009411159 2100 mio. 11:30 11:45 11:50 1% JRK 1/4-2026 RO DK0009411233 2225 mio. Fredag den 4. november 10:00 10:15 10:20 1% JRK 1/7-2023 RO DK0009410854 1000 mio. 10:30 10:45 10:50 Var% JRK 1/7-2023 RO DK0009397572 3000 mio. 11:00 11:15 11:20 1% JRK 1/1-2024 RO DK0009411076 1575 mio. 11:30 11:45 11:50 1% JRK 1/10-2027 RO DK0009411316 1200 mio.

Auktionsvilkår fremgår af vedlagte bilag.

Eventuel henvendelse kan rettes til afdelingsdirektør Anders Lund Hansen tlf. 89 89 92 20 eller head of investor relations Christian Bech-Ravn tlf. 89 89 92 25.



Denne meddelelse vil også være tilgængelige på Jyske Realkredit hjemmeside på jyskerealkredit.dk.

Venlig hilsen

Jyske Realkredit

Bilag - Auktionsvilkår

Auktionsprincipper

Jyske Realkredit udbyder obligationer til finansiering af de prioritets- og ejendomslån i Handelsbanken og Stadshypotek AB, der opfylder de danske regler for realkreditfinansiering.

Auktionsform

Auktionerne over obligationer i kapitalcenter B vil blive gennemført på Bloombergs auktionssystem.

Bud

Bud på obligationer afgives i form af mængde og kurs.

For obligationer med udløb inden for 14 måneder kan der bydes i kurser med tre decimalers nøjagtighed. For øvrige obligationer kan der bydes med to decimalers nøjagtighed.

Der kan bydes i enheder af 1.000.000 kr., og det er muligt at afgive flere bud i samme fondskode.

Tildeling

Alle bud over skæringskursen vil blive afregnet det fulde beløb til skæringsprisen. For bud på skæringskursen kan der blive tale om pro rata tildeling. Alle bud under skæringsprisen vil ikke blive afregnet.

Alle gennemførte handler offentliggøres på Nasdaq Copenhagen.



Tildeling på auktionen vil ske hurtigst muligt, dog senest 5 minutter efter auktionen er lukket.

Valør

Alle obligationerne handles med almindelig handelsvalør. Valørdatoen vil være to bankdage efter auktionsdagen.

Rating

Alle auktionerede obligationer i kapitalcenter B er ratet AAA af S&P.

Forbehold vedrørende gennemførsel af auktionen

Hvis det mod forventning viser sig ikke at være teknisk muligt at gennemføre auktionen via Bloombergs auktionssystem, vil nærmere information om den praktiske gennemførelse tilgå markedet via en selskabsmeddelelse.

Andre vilkår

Jyske Realkredit er ikke forpligtet til at sælge den annoncerede udbudte mængde, og mængden kan ydermere ændres som følge af udbetalinger i auktionsperioden. Desuden kan hele eller dele af udbuddet udskydes til et senere tidspunkt.

Hvis det konstateres, at et salg må aflyses, meddeles dette straks herefter til markedet ved en selskabsmeddelelse.