Attention innovateurs : La Société de l’arthrite du Canada finance les solutions pour lutter contre l’arthrite

Les finalistes se disputeront 200 000 $ lors de la remise des prix Idéateur de la Société de l’arthriteMC du Canada en avril 2023

TORONTO, 01 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société de l’arthrite du Canada investit auprès des entrepreneurs pour les aider à changer la vie des personnes atteintes d’arthrite.

Pour la deuxième année de suite, le premier organisme de charité du Canada du domaine de l’arthrite met les entrepreneurs au défi d’inventer et d’adapter des solutions pratiques qui pourraient transformer la vie du Canadien sur 5 qui vit avec cette maladie débilitante.

Quatre innovations seront sélectionnées par un groupe d’experts canadiens lors de la remise des prix Idéateur de la Société de l’arthriteMC du Canada en avril 2023 et ils recevront chacun 50 000 $ pour les aider à faire avancer leur projet.

« Les défis de l’arthrite nécessitent des solutions audacieuses et nous savons maintenant que des esprits brillants peuvent aider à les créer. Cet investissement vaut le coup », explique Trish Barbato, présidente et chef de la direction de la Société de l’arthrite du Canada.

Matthew Rosato, fondateur et président de PROVA Innovations, a remporté l’un des quatre prix Idéateur de la Société de l’arthrite du Canada plus tôt cette année. Il utilise les fonds qu’il a reçus pour développer WithinStrideMD, une semelle « intelligente » qui facilite la réadaptation à la marche des personnes souffrant d’arthrose du genou ou de la hanche à un stade précoce ou intermédiaire.

« Ce prix représente beaucoup pour notre équipe. C’est fantastique de compter la Société de l’arthrite du Canada comme partenaire. C’est une validation de l’importance de notre travail et cela donne l’occasion à notre innovation d’aller de l’avant », ajoute Rosato.

En plus du financement, les lauréats des prix Idéateur de la Société de l’arthrite du Canada peuvent compter sur les conseils d’experts de la Société de l’arthrite du Canada et du grand écosystème du domaine de l’arthrite ainsi que sur les personnes atteintes d’arthrite qui peuvent appuyer les tests bêta ou offrir une rétroaction par l’entremise de groupes de discussion ou de sondages.

Les innovations peuvent inclure, par exemple, des appareils fonctionnels pour aider à la mobilité ou faciliter les activités quotidiennes des personnes atteintes d’arthrite ou des technologies qui permettent à ces dernières de mieux gérer leur maladie.

L’arthrite touche six millions de Canadiens et est l’une des principales causes d’invalidité. Cependant, la plupart des gens sous-estiment sa gravité. L’arthrite cause des douleurs insoutenables, restreint la mobilité et nuit à la qualité de vie. De plus, elle touche les gens de tous âges, y compris les enfants. Plus de la moitié des personnes vivant avec l’arthrite ont moins de 65 ans.

Les candidatures pour les prix Idéateur de la Société de l’arthrite du CanadaMC seront acceptées jusqu’au mercredi 21 décembre 2022. Pour en apprendre davantage sur le programme et la manière de poser votre candidature, consultez arthrite.ca/a-propos-de-nous/ce-que-nous-faisons/innovation/prix-ideateur-de-la-societe-de-l-arthrite-du-canada.

À propos de la Société de l’arthrite du Canada

La Société de l’arthrite du Canada est un organisme de bienfaisance national du domaine de la santé ayant ses donateurs et ses bénévoles pour moteur, et dont la mission consiste à combattre le feu de l’arthrite par la recherche, la défense de la cause, l’innovation, l’information et le soutien. La Société de l’arthrite du Canada est agréée par le Programme de normes d’Imagine Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez arthrite.ca.

Pour de plus amples renseignements ou pour fixer une entrevue :

Brigitte Fortin

Directrice, marketing et communications

514-688-0533

bfortin@arthrite.ca

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/222e16b0-4f75-48e1-8aa7-872deaff6ac5