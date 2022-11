Davie livre la frégate de classe city NCSM St. John’s à la Marine royale canadienne

English French

LÉVIS, Québec, 01 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chantier Davie Canada Inc. (Davie) est ravi d’annoncer que le NCSM St. John’s, une frégate de classe City, a été livré aujourd’hui à la Marine royale canadienne (MRC) à la suite d’importants travaux d’entretien et de modernisation.



Le NCSM St. John’s a quitté Davie aujourd’hui et vogue maintenant vers son port d’attache à Halifax. L’étroite collaboration entre le chantier et la MRC pendant toute la durée du projet a permis la remise en service des systèmes requis pour que le navire puisse quitter par ses propres moyens plutôt que d’être remorqué.



La remise en service du NCSM St. John’s servira de modèle en son genre dans l’industrie pour les projets futurs avec la MRC.



Alors que Davie s’apprête à intégrer la stratégie nationale de construction navale, la livraison du NCSM St. John’s démontre une fois de plus la position solide de Davie en tant que centre d’excellence pour l’entretien naval. Grâce à son infrastructure unique, à sa main-d’œuvre expérimentée et au fait que Davie est le seul chantier naval à avoir construit des frégates de la classe City toujours en affaires, l’entreprise offre une vision et des connaissances inégalées ainsi qu’un lien privilégié avec cette classe de navires à mission critique et avec la gestion de leur cycle de vie.



À propos de NCMS St. John’s



Le navire peut atteindre une vitesse maximale de 30 nœuds (56 km/h) en eau libre. Mesurant 134 mètres de long et 16 mètres de large, il peut accueillir 225 membres d’équipage.



Mis en service en 1996, le NCSM St. John’s fait partie d’une flotte de 12 frégates construites dans les années 1990, dont trois à Davie. Le navire a déjà une longue histoire de protection de la souveraineté du Canada dans l’Arctique et d’opérations humanitaires et de lutte contre la drogue dans les Caraïbes, l’océan Indien et la mer Noire.



Le NCSM St. John’s a été radoubé chez Davie dans le cadre d’un programme de rénovation de la coque, de la mécanique et de l’ingénierie. De plus, des améliorations aux systèmes de combat, comme le système d’armes télécommandées de calibre .50, ont également été apportées.



À propos de Chantier Davie Canada Inc.



Situé à Lévis, au Québec, Davie est le premier constructeur naval du Canada et un leader mondial dans la livraison de navires spécialisés et essentiels des gouvernements et des clients commerciaux. Fondé en 1825, Davie est le constructeur naval le plus ancien, le plus important et le plus performant du Canada. Notre main-d’œuvre de classe mondiale construit et entretient des navires complexes qui permettent à nos clients de protéger la sécurité nationale et économique, ou de répondre à des besoins commerciaux aigus. Pour en savoir plus, consultez le site davie.ca .



