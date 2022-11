HEXO publie une correction au communiqué de presse annonçant les résultats financiers du 4T2022 et de l’EF2022

Le présent communiqué de presse constitue un « communiqué de presse désigné » aux fins du supplément de prospectus de la Société daté du 2 mai 2022 à son prospectus préalable de base simplifié en date du 7 mai 2021 et modifié et mis à jour le 25 mai 2021.

GATINEAU, Québec, 01 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (TSX : HEXO ; NASDAQ) : (« HEXO » ou la « Société »), annonce aujourd’hui une correction à son communiqué de presse publié le 31 octobre 2022 et annonçant les résultats financiers de la Société pour l’année fiscale se terminant au 31 juillet 2022.

Dans le tableau des résultats financiers sous la rubrique « Principaux résultats financiers » du communiqué de presse, il y avait une erreur dans les montants divulgués pour le « total du résultat net et du résultat global » concernant les trimestres terminés le 30 avril 2022 et 31 juillet 2021 et pour l'exercice clos le 31 juillet 2021. Le reste des informations divulguées dans le tableau étaient correctes.

Le tableau révisé ci-dessous est correct et reflète le récent compte de résultat de HEXO pour le quatrième trimestre ("4T2022") et l'exercice clos le 31 juillet 2022 ("EF2022"), comme déjà divulgué correctement dans le rapport de gestion de la société et les états financiers consolidés (les « EF ») et les notes y afférentes au 31 juillet 2022 et pour l'exercice clos à cette date :

Principaux résultats financiers :

Trimestres clos les

Pour les exercices clos les

31 juillet

2022 30 avril

2022 31juillet

2021 31 juillet

2022 31 juillet

2021 $ $ $ $ $ Produits tirés de la vente de marchandises 60,227 63,590 53,022 265,418 173,081 Droits d’accise (17,910 ) (18,021 ) (14,365 ) (74,717 ) (49,583 ) Produits nets tirés de la vente de marchandise 42,317 45,569 38,657 190,701 123,498 Produits complémentaires 177 – 103 402 271 Revenus nets 42,494 45,569 38,760 191,103 123,769 Coût des marchandises vendues (83,432 ) (55,179 ) (37,261 ) (282,985 ) (89,594 ) Perte brute avant ajustements de la juste valeur (40,938 ) (9,610 ) 1,499 (91,882 ) 34,175 Ajustement de la juste valeur1 5,075 4,335 1,735 16,210 14,623 Profit (perte) brut (35,863 ) (5,275 ) 3,234 (75,672 ) 48,798 Charges d’exploitation (73,903 ) (127,704 ) (63,116 ) (992,053 ) (134,293 ) Perte d’exploitation (109,766 ) (132,979 ) (59,882 ) (1,067,725 ) (85,495 ) Autres charges et pertes2 3,592 (19,723 ) (9,630 ) (44,696 ) (29,664 ) Résultats avant impôts (106,174 ) (152,702 ) (69,512 ) (1,112,421 ) (115,159 ) Recouvrement d’impôts courants et différés 5,787 7,697 397 38,813 397 Autres éléments du résultat global (1,980 ) (1,658 ) 1,156 17,323 1,152 Total du résultat net et du résultat global (102,367 ) (146,663 ) (67,959 ) (1,056,285 ) (113,610 ) 1 Juste valeur réalisée des stocks vendus et profit latent découlant des variations de la juste valeur des actifs biologiques.

2 Intérêts débiteurs nets et produits (charges) hors exploitation.



Le communiqué de presse original peut être consulté ici.

Le présent communiqué de presse doit être lu conjointement avec le Rapport de gestion et les EF. Des informations supplémentaires sur HEXO sont disponibles sur le profil de la société sur SEDAR à www.sedar.com et EDGAR sur www.sec.gov; y compris la notice annuelle de la Société pour l’exercice clos le 31 juillet 2022, datée du 31 octobre 2022.

À propos de HEXO Corp.

HEXO est un producteur autorisé primé de produits innovants pour le marché mondial du cannabis. HEXO dessert le marché canadien du cannabis récréatif avec son portefeuille de marques HEXO, Redecan, UP Cannabis, Original Stash, 48North, Trail Mix, Bake Sale et Latitude, ainsi que le marché médical au Canada et en Israël. La Société dessert également le marché du Colorado grâce à sa stratégie Powered by HEXO® et à Truss CBD USA, une coentreprise avec Molson Coors. Maintenant qu’elle a fait l’acquisition de Redecan et de 48North, HEXO est devenue une entreprise de produits du cannabis de premier plan au Canada en termes de part du marché non thérapeutique. Pour plus d’informations, consulter le site www.hexocorp.com.