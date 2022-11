Longenesis s'associe à Dante Genomics pour offrir des solutions de séquençage de génomes entiers au profit de la santé des femmes en Europe

French German Italian Spanish Dutch

L’AQUILA, Italie, 02 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le startup en biotechnologie Longenesis s'est associée à Dante Genomics, un leader mondial de la génomique et de la médecine de précision, en vue d'offrir un séquençage du génome entier (SGE) à plus de 10 000 participantes à l'étude menée actuellement par Longenesis.



Le SGE et les rapports génomiques subséquents de Dante sont des outils de santé précieux, capables de fournir aux médecins et aux individus des informations sur les choix alimentaires personnalisés, la prédisposition aux maladies génétiques, les porteurs génétiques et bien plus encore. Traditionnellement, l'accès aux tests ADN était limité dans les régions balte et méditerranéenne à cause du coût et de la disponibilité des praticiens, des services et des ressources. Longenesis enrichira sa plateforme d'engagement numérique en proposant à son réseau de participants des offres Dante à prix réduit, y compris des kits de prélèvement sanguin à domicile pour les SGE ne nécessitant pas l'utilisation d'une aiguille et des rapports médicaux supplémentaires pour les femmes sans nécessiter de test supplémentaire. Cette collaboration encouragera davantage de personnes à rechercher des solutions génomiques pour aider à généraliser la médecine personnalisée à travers l'Europe.

La plateforme Longenesis offre un outil d'engagement numérique, dynamique et sécurisé qui permet au public d'explorer et de commencer à utiliser les nouvelles solutions génomiques de Dante. Ces outils numériques assureront le respect des aspects juridiques et éthiques intégrés à la plateforme Longenesis et offriront un consentement simplifié à près de 20 000 femmes dans le monde entier.

« Notre nouveau partenariat avec Dante Genomics permettra aux femmes d'accéder plus facilement à de nouvelles opportunités passionnantes de réaliser des tests d'ADN qui fourniront de meilleures informations sur la santé. Tout le monde mérite de bénéficier de la compréhension individualisée qu'offrent les tests ADN. Nous sommes ravis de travailler avec Dante Genomics pour étendre notre portée européenne et avoir un impact positif sur la vie de davantage de patientes », a déclaré Paolo Malerba, vice-président des partenariats et de la stratégie chez Longenesis.

« La médecine personnalisée a besoin de données personnalisées, et c'est grâce à des collaborations comme celles-ci que nous pourrons offrir des solutions génomiques à davantage de personnes dans davantage de régions du monde », a déclaré Andrea Riposati, PDG de Dante Genomics. « Nous sommes ravis de travailler en partenariat avec Longensis pour accroître l'accès à ces solutions génomiques inestimables qui peuvent améliorer la santé des femmes et finalement sauver des vies. »

À propos de Longenesis

Longenesis est une société SaaS qui ouvre les portes d'un avenir plus sain pour les humains. Soutenue par Insilico Medicine et d'autres leaders technologiques, Longenesis a élaboré une boîte à outils intuitive et de bout en bout pour la découverte de données et l'engagement centré sur le patient, donnant la priorité à la confidentialité et à l'éthique. Nos produits phares, Curator et Engage, sont hautement sécurisés et conçus pour permettre aux patients de garder le contrôle de leurs données personnelles tout en leur permettant de partager leurs informations avec des médecins et chercheurs du monde entier. Grâce à ces produits, nous libérons la valeur cachée des données, accélérons la découverte de nouveaux médicaments et traitements et assurons un engagement plus efficace et plus proactif des patients. Notre mission consiste à contribuer à la modernisation de l'approche envers la santé humaine. Chez Longenesis, nous sommes fermement convaincus que le système médical du futur sera collaboratif. Nous construisons un pont technologique entre les institutions de santé, les sociétés pharmaceutiques, les instituts de recherche et les patients. Nous sommes fiers de travailler en partenariat avec des établissements d'enseignement et de recherche de premier plan, des sociétés mondiales des sciences de la vie, des acteurs de la santé et des groupes de défense des patients au service de cette mission. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.longenesis.com.

À propos de Dante Genomics

Dante Genomics est une société mondiale spécialisée dans les informations génomiques qui construit et commercialise une nouvelle classe d'applications transformatrices de santé et de longévité basées sur le séquençage de génomes entiers et l'intelligence artificielle. La société utilise sa plateforme pour améliorer les résultats des patients, du diagnostic à la thérapie, avec des actifs comprenant l'une des plus grandes bases de données de génomes privées avec le consentement à la recherche, une plateforme logicielle exclusive conçue pour libérer la puissance des données génomiques à l'échelle et des processus brevetés qui permettent une approche industrielle du séquençage génomique.

Contact auprès des médias

media@longenesis.com

ir@dantelabs.com