Longenesis in collaborazione con Dante Genomics per offrire soluzioni di sequenziamento del genoma completo per la salute delle donne in Europa

L'AQUILA, Italia, Nov. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La start-up biotecnologica Longenesis ha stretto una partnership con Dante Genomics, leader mondiale nella genomica e nella medicina di precisione, per offrire il sequenziamento del genoma completo (WGS) a più di 10.000 partecipanti allo studio Longenesis.



Il WGS e i successivi report genomici di Dante sono strumenti sanitari preziosi che possono fornire a medici e individui informazioni su scelte alimentari personalizzate, predisposizione a malattie genetiche, informazioni sui carrier genetici e altro ancora. Tradizionalmente, nelle regioni baltiche e mediterranee i test del DNA sono rimasti limitati a causa dei costi e della disponibilità di operatori, servizi e risorse. Longenesis arricchirà la sua piattaforma di coinvolgimento digitale offrendo alla sua rete di partecipanti offerte scontate Dante, tra cui kit per il prelievo di sangue a domicilio per il WGS senza l'uso di ago e report aggiuntivi sulla salute delle donne senza la necessità di ripetere il test. Questa collaborazione incoraggerà un maggiore numero di persone a perseguire soluzioni genomiche per contribuire a rendere la medicina personalizzata più diffusa in Europa.

La piattaforma Longenesis offre uno strumento di coinvolgimento digitale, dinamico e sicuro che consente al pubblico di esplorare e iniziare a utilizzare le nuove soluzioni genomiche di Dante. Questi strumenti digitali garantiranno la conformità legale ed etica della piattaforma Longenesis e offriranno un consenso semplificato a quasi 20.000 donne in tutto il mondo.

"La nuova partnership con Dante Genomics faciliterà l’accesso delle donne a nuove ed entusiasmanti opportunità di test del DNA che forniranno maggiori informazioni sulla loro salute. Ognuno merita di avere la conoscenza personalizzata della propria salute consentita dai test del DNA. Siamo entusiasti della collaborazione con Dante Genomics per espandere la nostra presenza in Europa e avere un impatto positivo sulla vita di un maggior numero di pazienti", ha dichiarato Paolo Malerba, vicepresidente della divisione partnership e strategia di Longenesis.

"La medicina personalizzata ha bisogno di dati personalizzati ed è grazie a collaborazioni come queste che potremo offrire soluzioni genomiche a più persone in più regioni del mondo", ha dichiarato Andrea Riposati, CEO di Dante Genomics. "Siamo entusiasti di collaborare con Longensis per aumentare l'accesso a queste preziose soluzioni genomiche in grado di migliorare la salute delle donne e, in ultima analisi, salvare vite umane".

Informazioni su Longenesis

Longenesis è un'azienda del modello SaaS che sta creando un futuro più sano per gli esseri umani. Con il supporto di Insilico Medicine e di altri leader tecnologici, Longenesis ha costruito un kit di strumenti end-to-end e intuitivi per la scoperta dei dati e l'impegno incentrato sul paziente, dando priorità alla privacy e all'etica. I nostri prodotti di punta, Curator ed Engage, sono altamente sicuri e progettati per consentire ai pazienti di mantenere il controllo dei propri dati personali, consentendo inoltre di condividere le informazioni con medici e ricercatori di tutto il mondo. Grazie a questi prodotti, sblocchiamo il valore nascosto dei dati, acceleriamo la scoperta di nuovi farmaci e trattamenti e garantiamo un coinvolgimento migliore e proattivo dei pazienti. La nostra missione è contribuire a modernizzare l’approccio alla salute degli esseri umani. Longenesis crede fermamente che il futuro sistema medico sarà collaborativo. Costruiamo un ponte tecnologico tra istituzioni sanitarie, aziende farmaceutiche, istituti di ricerca e pazienti. Siamo orgogliosi di collaborare con le principali istituzioni educative e di ricerca, con le aziende globali del settore delle scienze della vita, con gli operatori sanitari e con i gruppi di difesa dei pazienti al servizio di questa missione. Maggiori informazioni su www.longenesis.com.

Informazioni su Dante Genomics

Dante Genomics è un'azienda globale di informazioni genomiche che sta costruendo e commercializzando una nuova classe di applicazioni trasformative per la salute e la longevità basate sul sequenziamento del genoma completo e sull'intelligenza artificiale. L’azienda utilizza la propria piattaforma per fornire migliori risultati ai pazienti, che vanno dalla diagnostica alle terapie, con risorse che includono uno dei più grandi database genomici privati con consenso alla ricerca, un software proprietario studiato per l’uso dei dati genomici su vasta scala e processi proprietari che consentono un approccio su scala industriale al sequenziamento genomico.

Contatti stampa

