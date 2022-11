Longenesis gaat met Dante Genomics werken aan whole genome sequencing-oplossingen voor gezondheid van vrouwen in Europa

French German Italian Spanish Dutch

L’AQUILA, Italië, Nov. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biotechnologie-startup Longenesis gaat samenwerken met Dante Genomics, wereldwijd leider op het gebied van genomica en precisiegeneeskunde, om whole genome sequencing (WGS) aan te bieden aan meer dan 10.000 bestaande deelnemers aan Longenesis-studie.



WGS en de daarop gebaseerde genomicarapporten van Dante zijn waardevolle gezondheidstools die artsen en individuen onder andere informatie kunnen geven over gepersonaliseerde dieetkeuzes, aanleg voor genetische aandoeningen en genetisch dragerschap. In de Baltische en mediterrane regio's zijn DNA-testen van oudsher beperkt vanwege de kosten en beschikbaarheid van behandelaars, diensten en middelen. Longenesis zal zijn digitale platform verrijken door zijn deelnemersnetwerk korting te bieden op Dante-producten, zoals sets voor thuisafname van bloed voor WGS zonder gebruik van een naald, en aanvullende gezondheidsrapporten voor vrouwen zonder dat die zich opnieuw te hoeven testen. Deze samenwerking zal meer mensen aanzetten om genomische oplossingen te bedenken om gepersonaliseerde geneesmiddelen toegankelijker te maken in heel Europa.

Het platform van Longenesis biedt een digitale, dynamische en veilige tool waarmee het publiek informatie kan vergaren over en toegang krijgt tot de nieuwe genomica-oplossingen van Dante. Deze digitale tools zorgen ervoor dat het Longenesis-platform voldoet aan de wettelijke en ethische voorschriften en bieden gestroomlijnde toestemming voor bijna 20.000 vrouwen wereldwijd.

"Ons nieuwe partnerschap met Dante Genomics vergemakkelijkt het voor vrouwen om gebruik te maken van interessante nieuwe DNA-tests die beter inzicht bieden in hun gezondheid. Iedereen verdient het om een gepersonaliseerd inzicht te krijgen in de eigen gezondheid, wat mogelijk is met DNA-tests. We verheugen ons erop om samen te werken met Dante Genomics, zodat we ons Europese bereik kunnen vergroten en een positieve impact kunnen hebben op het leven van meer patiënten", vertelt Paolo Malerba, vicepresident partnerschappen en strategie bij Longenesis.

"Voor gepersonaliseerde medicijnen zijn gepersonaliseerde gegevens nodig, en samenwerkingen zoals deze stellen ons in staat om voor meer mensen in meer regio's genomische oplossingen aan te bieden", zegt Andrea Riposati, CEO van Dante Genomics. "Door onze samenwerking met Longenesis kunnen we betere toegang bieden tot deze waardevolle genomische oplossingen, die de gezondheid van vrouwen verbeteren en uiteindelijk zelfs levens redden."

Over Longenesis

Longenesis is een SaaS-bedrijf dat werkt aan een gezondere toekomst voor mensen. Met steun van Insilico Medicine en andere leiders op het gebied van technologie heeft Longenesis een volledige, intuïtieve toolkit ontwikkeld voor gegevensdetectie en patiëntgerichte interactie, waarbij privacy en ethiek voorop staan. Onze vlaggenschipproducten, Curator en Engage, zijn uiterst veilig en ontworpen voor patiënten die de controle willen houden over hun persoonsgegevens, en bieden hun de mogelijkheid om hun gegevens te delen met artsen en onderzoekers over de hele wereld. Met deze producten benutten we de verborgen waarde van gegevens, versnellen we de ontdekking van nieuwe geneesmiddelen en behandelingen, en zorgen we voor een beter en proactiever contact met patiënten. Onze missie is om de aanpak van de gezondheid van de mens te moderniseren. Bij Longenesis zijn we ervan overtuigd dat het toekomstige medische systeem gestoeld is op samenwerking. Wij bouwen een technologische brug tussen zorginstellingen, farmaceutische bedrijven, onderzoeksinstellingen en patiënten. We zijn er trots op om samen te werken met toonaangevende onderwijs- en onderzoeksinstellingen, internationale life sciences-bedrijven en patiëntenverenigingen in dienst van deze missie. Meer informatie op www.longenesis.com.

Over Dante Genomics

Dante Genomics is een mondiaal bedrijf op het gebied van genoominformatie dat vernieuwende transformatieve toepassingen op basis van whole genome sequencing en AI ontwikkelt en verkoopt voor gezondheids- en levensduurverlengende doeleinden. Het bedrijf gebruikt zijn platform om patiënten betere resultaten te bieden, van diagnose tot behandeling, met faciliteiten waaronder een van de grootste particuliere genoomdatabases met onderzoekstoestemming, eigen software die de kracht van genoomgegevens op grote schaal kan benutten en eigen processen die een industriële benadering van genoom-sequencing mogelijk maken.

Perscontact

media@longenesis.com

ir@dantelabs.com