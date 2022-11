English Finnish

Marimekko Oyj, Osavuosikatsaus 2.11.2022 klo 8.00

MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2022: Marimekon liikevaihto kolmannella neljänneksellä kasvoi edelleen vahvasta vertailukaudesta ja liikevoittomarginaali oli erinomaisella tasolla

Tämä tiedote on tiivistelmä Marimekon tammi-syyskuun 2022 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja se on saatavilla myös yhtiön kotisivuilla company.marimekko.com kohdassa Tiedotteet ja julkaisut.

Kolmas vuosineljännes lyhyesti

Marimekon liikevaihto kasvoi 4 prosenttia ja oli 44,1 miljoonaa euroa (42,4). Liikevaihtoa nostivat erityisesti kansainvälisen myynnin kasvu mutta myös vähittäismyynnin nousu Suomessa. Liikevaihtoa puolestaan heikensi Suomen tukkumyynti, jonka lasku johtui vertailukautta merkittävästi pienemmistä kertaluonteisista kampanjatoimituksista.

Liikevaihto Suomessa laski 7 prosenttia, sillä vertailukaudella kotimaan tukkumyyntiä vahvistivat aiempaa merkittävästi suuremmat kertaluonteiset kampanjatoimitukset. Kansainvälinen liikevaihto kasvoi 28 prosenttia, kun erityisesti Aasian-Tyynenmeren alueen tukku- ja vähittäismyynti kehittyivät vahvasti. Kansainvälistä liikevaihtoa kasvatti osin tukkumyynnin toimitusten painottuminen vertailuvuodesta poikkeavalla tavalla.

Liikevoitto oli 11,1 miljoonaa euroa (13,1). Myös vertailukelpoinen liikevoitto oli 11,1 miljoonaa euroa (13,1) eli 25,2 prosenttia liikevaihdosta (31,0).

Liikevoittoa heikensi erityisesti kiinteiden kulujen nousu mutta myös pääasiassa logistiikkakustannusten kasvun seurauksena alentunut suhteellinen myyntikate. Liikevoittoa puolestaan tuki erityisesti liikevaihdon kasvu.

Tammi-syyskuu lyhyesti

Yhtiön liikevaihto kasvoi 13 prosenttia ja oli 118,1 miljoonaa euroa (104,2). Liikevaihtoa nosti vähittäismyynnin hyvä kehitys Suomessa sekä kansainvälisen myynnin kasvu.

Liikevaihto Suomessa kasvoi 11 prosenttia ja kansainvälinen myynti nousi 17 prosenttia. Kansainvälistä liikevaihtoa kasvatti osin kolmannen vuosineljänneksen tukkumyynnin toimitusten painottuminen vertailukaudesta poikkeavalla tavalla.

Liikevoitto oli 23,4 miljoonaa euroa (23,6). Vertailukelpoinen liikevoitto oli 23,4 miljoonaa euroa (23,6) eli 19,8 prosenttia liikevaihdosta (22,7).

Liikevoittoa heikensi pääosin kiinteiden kulujen nousu. Liikevoittoa puolestaan tuki erityisesti liikevaihdon kasvu.

Taloudellinen ohjeistus vuodeksi 2022

Marimekko-konsernin liikevaihdon arvioidaan vuonna 2022 kasvavan edellisvuodesta (2021: 152,2 miljoonaa euroa). Vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin ennakoidaan olevan arviolta noin 17–20 prosenttia (2021: 20,5 prosenttia). Vuoden 2022 näkymiin volatiliteettia aiheuttavat erityisesti globaalit toimitusketjujen häiriöt, kaikkialla kasvaneet materiaali- ja logistiikkakustannukset sekä kuluttajien luottamuksen ja ostovoiman kehitys.

Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen liittyviä merkittäviä epävarmuustekijöitä on kuvattu tarkemmin tämän osavuosikatsauksen kohdassa Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät.

Avainluvut

(Milj. euroa)

7–9/

2022 7–9/

2021 Muutos, % 1–9/



2022 1–9/



2021 Muutos, % 1–12/



2021 Liikevaihto 44,1 42,4 4 118,1 104,2 13 152,2 Kansainvälinen myynti 17,4 13,6 28 49,9 42,5 17 59,9 osuus liikevaihdosta, % 39 32 42 41 39 Käyttökate (EBITDA) * 13,5 16,1 -16 30,7 32,6 -6 43,1 Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) * 13,5 16,1 -16 30,7 32,6 -6 43,1 Liikevoitto * 11,1 13,1 -15 23,4 23,6 -1 31,2 Liikevoittomarginaali, % * 25,2 31,0 19,8 22,7 20,5 Vertailukelpoinen liikevoitto * 11,1 13,1 -15 23,4 23,6 -1 31,2 Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali, % * 25,2 31,0 19,8 22,7 20,5 Kauden tulos * 8,9 10,5 -15 18,7 18,5 1 24,4 Tulos/osake, euroa *, ** 0,22 0,26 -15 0,46 0,46 1 0,60 Vertailukelpoinen tulos/osake, euroa *, ** 0,22 0,26 -15 0,46 0,46 1 0,60 Liiketoiminnan rahavirta * 7,0 9,7 -27 8,4 18,1 -54 35,9 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % * 35,6 31,2 33,0 Omavaraisuusaste, % * 48,3 52,8 53,3 Nettovelka/käyttökate (rullaava 12 kk) 0,25 -0,29 -0,64 Bruttoinvestoinnit * 0,5 0,1 0,8 0,2 0,2 Henkilöstö kauden lopussa 432 381 13 409 joista Suomen ulkopuolella 63 68 -7 69 Brändimyynti 1 108,5 105,2 3 298,6 247,3 21 375,6 josta Suomen ulkopuolella 72,5 65,3 11 206,5 162,0 27 247,6 kansainvälisen myynnin osuus, % 67 62 69 66 66 Myymälöiden lukumäärä 150 152 -1 152

* Vertailukauden vuosineljännesten luvut on oikaistu, kun IFRS-tulkintakomitean antaman agendapäätöksen seurauksena laadintaperiaate muuttui vuonna 2021. Lisätiedot on esitetty tämän osavuosikatsauksen laadintaperiaatteissa.

** Osakekohtaiset tunnusluvut on laskettu ja vertailukauden luvut on oikaistu osakkeiden uuden kokonaismäärän mukaan maksuttoman osakeannin (ns. split) jälkeen 12.4.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.

Taulukossa esitetyt muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista ennen lukujen pyöristämistä miljooniksi euroiksi. Vertailukelpoinen tulos/osake -tunnusluvussa on huomioitu vastaavat erät kuin vertailukelpoisessa liikevoitossa verovaikutus huomioiden.

1 Vaihtoehtoisena ei-IFRS-tunnuslukuna esitetään brändimyynti, joka kuvaa Marimekko-brändin tavoittavuutta eri jakelukanavien kautta. Brändimyynti on epävirallinen arvio Marimekko-tuotteiden myynnistä kuluttajahinnoin, ja se lasketaan lisäämällä yhtiön oman vähittäiskaupan liikevaihtoon muiden jakelijoiden arvioitu Marimekko-tuotteiden vähittäismyyntiarvo, joka perustuu yhtiön toteutuneeseen tukkumyyntiin ja lisenssituottoihin. Brändimyynti ei sisällä arvonlisäveroa, eikä tunnuslukua tilintarkasteta. Brändimyyntikertoimia on tarkennettu vuoden 2021 alusta ja vertailuvuoden luvut on päivitetty samoilla tarkennetuilla kertoimilla. Osa lisenssikumppaneista toimittaa tarkan vähittäismyyntitiedon, jolloin brändimyynti raportoidaan sen mukaisesti. Muissa lisenssisopimuksissa on käytetty Marimekon omia eri markkinoiden vähittäismyyntikertoimia.

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko osavuosikatsauksen yhteydessä:

”Kasvatimme liikevaihtoamme kolmannella neljänneksellä edelleen, vaikka jo vertailukausi oli vahva. Liikevoittomarginaalimme oli erinomaisella tasolla.

Liikevaihtomme kolmannella neljänneksellä nousi 4 prosenttia vertailukaudesta ja oli 44,1 miljoonaa euroa (42,4), kun erityisesti kansainvälinen myynti mutta myös vähittäismyynti Suomessa kehittyivät hyvin. Yhteensä monikanavainen vähittäismyyntimme kasvoi 11 prosenttia. Marimekon tukkumyynti jäi 3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta, sillä vertailukaudella kotimaan tukkumyyntiä vahvistivat aiempaa merkittävästi suuremmat kertaluonteiset kampanjatoimitukset. Samasta syystä liikevaihto Suomessa laski 7 prosenttia. Kansainvälinen myynti kasvoi 28 prosenttia, kun erityisesti tukku- ja vähittäismyynti Aasian-Tyynenmeren alueella kehittyivät vahvasti. Kansainvälistä liikevaihtoa kasvatti osin tukkumyynnin toimitusten painottuminen vertailuvuodesta poikkeavalla tavalla.

Panostimme katsauskaudella edelleen pitkän aikavälin kansainvälisen kasvumme edellytyksiin, mikä näkyi esimerkiksi kohonneina henkilöstö- sekä IT-kuluina, ja vertailukelpoinen liikevoittomme heinä-syyskuussa laski 11,1 miljoonaan euroon (13,1). Liikevoittomarginaalimme oli yhä erinomaisella tasolla eli 25,2 prosenttia liikevaihdosta (31,0).

Tammi-syyskuussa liikevaihtomme kasvoi 13 prosenttia ja oli 118,1 miljoonaa euroa (104,2). Vertailukelpoinen liikevoittomme ensimmäiseltä yhdeksältä kuukaudelta oli 23,4 miljoonaa euroa (23,6) eli 19,8 prosenttia liikevaihdosta (22,7).

Heinäkuussa kerroimme maailman johtaviin urheiluvaate- ja varusteyrityksiin kuuluvan adidaksen kanssa neljännestä yhteistyömallistosta, joka tuli saataville vaiheittain heinäkuusta 2022 alkaen adidaksen verkkokaupassa sekä valikoiduissa adidaksen ja sen jälleenmyyjien liikkeissä eri puolilla maailmaa. Olemme iloisia adidas-brändiyhteistyömme tuomasta kansainvälisestä näkyvyydestä, mikä tukee kasvustrategiaamme.

Kolmannella neljänneksellä kehitimme myös Marimekko-myymälöiden verkostoa edelleen. Uudet Marimekko-myymälät avautuivat Shanghaissa Kiinassa ja Kööpenhaminassa Tanskassa. Lisäksi Hongkongissa ja Taipeissa uutta Marimekko Marimade -kodintuotekonseptiamme esiteltiin pop-upeilla. Marimekko Marimade -malliston tuotteissa hyödynnämme muun muassa kierrätettyjä, uudelleenkäytettyjä, luonnollisia ja biohajoavia materiaaleja.

Uskomme, että määrätietoinen vastuullisuustyö tukee voimakkaasti pitkän aikavälin menestystämme. Julkistimme vuonna 2020 entistäkin kunnianhimoisemman vastuullisuusstrategiamme ja tänä syyskuussa sitouduimme Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi) asettaaksemme aiempaa vielä tiukemmat, tieteeseen perustuvat tavoitteet koko arvoketjumme päästövähennyksille YK:n Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet ovat tärkeä väline työssämme kohti kunnianhimoista pitkän aikavälin visiotamme siitä, että toiminnastamme ei tulevaisuudessa jää jälkiä ympäristöön. Elokuussa otimme uuden askeleen eteenpäin tässä työssämme ja toimme yhteistyössä Spinnovan kanssa markkinoille pienmalliston tuotteita, joiden kankaiden valmistuksessa käytettiin osin Spinnovan innovatiivista, vastuullisemmin tuotettua puupohjaista tekstiilikuitua. Avasimme elokuussa myös verkossa toimivan Marimekko Pre-loved -jälleenmyyntipalvelun second-hand- ja vintagetuotteille tuotteidemme käyttöiän pidentämiseksi ja antaaksemme panoksemme kiertotalouden edistämiseksi.

Syyskuussa Marimekon hallitus päätti uusista pitkän aikavälin taloudellisista tavoitteista nostaen tavoitteitamme liikevaihdon kehittymiselle ja vertailukelpoiselle liikevoittomarginaalille sekä määritteli Marimekon suunnan seuraavalle strategiakaudelle 2023–2027. Viime vuosien erinomaiset taloudelliset tuloksemme osoittavat, että kasvustrategiamme toimii. Tuloksemme ja ympäri maailmaa kasvanut kiinnostus Marimekkoa kohtaan kertovat myös niistä ainutlaatuisista kansainvälisen kasvun mahdollisuuksista, joita megatrendit, kuten digitalisaatio ja kuluttajien arvomaailman muutos, yhtiöllemme avaavat. Tämän vuoksi aiomme seuraavalla strategiakaudella keskittyä skaalaamaan liiketoimintaamme ja kasvuamme erityisesti kansainvälisillä markkinoilla hyväksi havaittua menestysreseptiämme edelleen kehittämällä ja vahvistamalla. Tarkemmin pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita ja seuraavaa strategiakautta esittelimme yhtiön ensimmäisessä pääomamarkkinapäivässä 14.9.2022.

Uskomme Marimekon voimaannuttavan mission ja ilon tuomisen olevan merkityksellisempiä kuin koskaan tämänhetkisessä epävarmassa maailmassa. Käymme innolla työhön Marimekko-ilmiön skaalaamiseksi, ja toivotamme kaikki sidosryhmämme tervetulleiksi mukaan tälle inspiroivalle matkallemme.”

Markkinanäkymät ja kasvutavoitteet 2022

Koronaviruspandemia on ollut globaalille muotialalle ja erikoiskaupalle pahin kriisi vuosikymmeniin ja koskettaa toimialaa myös vuonna 2022. Pandemiatilanteen kehittyminen eri markkinoilla, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, poliittiset jännitteet, kasvanut inflaatio ja korkojen nousu vaikuttavat maailmantalouden ja kuluttajien ostokäyttäytymisen kehittymiseen, ja voivat näin vaikuttaa myös Marimekon liiketoimintaan. Pudonnut kuluttajien luottamus joillakin Marimekon markkina-alueilla voi vaikuttaa liiketoimintaa heikentävästi. Sota Ukrainassa ei suoraan vaikuta Marimekon liiketoimintaan, sillä Marimekon tuotteita ei myydä tai tuoteta Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa eikä yhtiö hanki raaka-aineita näistä maista. Sota Ukrainassa aiheuttaa kuitenkin häiriöitä globaaleihin toimitusketjuihin ja vaikuttaa osaltaan yleiseen taloudelliseen tilanteeseen ja kuluttajien ostovoimaan ja -käyttäytymiseen. Näillä tekijöillä voi olla vaikutuksia yhtiön myynnin ja kannattavuuden lisäksi arvoketjun toimintavarmuuteen ja tehokkuuteen.

Marimekolle tärkeä kotimarkkina Suomi edustaa perinteisesti noin puolta yhtiön liikevaihdosta. Myynnin Suomessa odotetaan kasvavan edellisvuodesta. Tukkumyynnin kertaluonteisten kampanjatoimitusten arvioidaan vuonna 2022 olevan edellisvuotta merkittävästi pienempiä.

Aasian-Tyynenmeren alue on Marimekon toiseksi suurin markkina, ja sillä on tärkeä rooli yhtiön kansainvälisessä kasvussa. Japani on Marimekolle selvästi merkittävin maa tällä alueella, ja siellä on jo varsin kattava Marimekko-myymälöiden verkosto. Muiden Aasian maiden yhteenlaskettu osuus yhtiön liikevaihdosta on vielä Japania pienempi, mutta toiminta näissä maissa kasvaa koko ajan. Kaikki Marimekko-myymälät ja suurin osa verkkokaupoista Aasiassa ovat partneriomisteisia. Liikevaihdon Aasian-Tyynenmeren alueella odotetaan kasvavan selvästi vuonna 2022, samoin kuin koko kansainvälisen liikevaihdon, jonka kertyminen kuitenkin painottuu neljänneksille vertailuvuodesta poikkeavalla tavalla myös toisella vuosipuoliskolla. Vuonna 2022 tavoitteena on avata arviolta 5–10 uutta Marimekko-myymälää ja -shop-in-shopia, ja valtaosa suunnitelluista avauksista sijoittuu Aasiaan.

Marimekko arvioi liikevaihdon vuonna 2022 kasvavan edellisvuodesta. Marimekon liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen euromääräinen liikevaihto- ja tuloskertymä painottuu perinteisesti tilikauden toiselle vuosipuoliskolle. Prosentuaalisesti liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan alkuvuonna 2022 vahvempaa kuin vuoden toisella puoliskolla. Vuonna 2021 pandemiatilanne vaikutti Marimekon omien myymälöiden asiakasvirtoihin alkuvuonna negatiivisesti ja toisen vuosipuoliskon liikevaihtoa tukivat esimerkiksi merkittävät tukkumyynnin kertaluonteiset kampanjatoimitukset Suomessa.

Vuonna 2022 lisenssituottojen odotetaan olevan edellisvuotta korkeammat. Marimekko jatkaa toimenpiteitä harmaaviennin kontrolloimiseksi. Nämä toimenpiteet heikentävät yhtiön myyntiä ja tulosta vuonna 2022 edellisvuotta merkittävästi vähemmän.

Koronaviruspandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa aiheuttavat häiriöitä globaaleissa toimitusketjuissa. Nämä häiriöt ovat aiheuttaneet tuotteiden toimitusviiveitä, jotka voivat vaikuttaa Marimekon liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Häiriöt toimitusketjuissa nostavat logistiikkakustannuksia, jotka ovat myös yleisesti kasvaneet globaalisti. Liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttaa olennaisesti jakelukeskusten ja logistiikan toimintavarmuuden ja tehokkuuden säilyminen poikkeustilanteissa. Raaka-aineiden ja materiaalien kustannukset ovat nousseet maailmanlaajuisesti. Muoti- ja designalalle tyypillinen varhainen sitoutuminen tuotetilauksiin tarkoittaa, että muutokset raaka-aineiden ja materiaalien hinnoissa vaikuttavat Marimekkoon viiveellä. Lisäksi pandemiatilanteessa entisestään korostunut varhainen sitoutuminen tuotetilauksiin heikentää yhtiön mahdollisuuksia optimoida tuotetilaukset ja reagoida kysynnän nopeisiin vaihteluihin erityisesti poikkeustilanteissa nostaen myös varastoriskejä. Marimekko työskentelee aktiivisesti sekä vähentääkseen toimitusketjujen häiriöiden ja nousseiden kustannuksien negatiivisia vaikutuksia että varmistaakseen myynnin kehittymisen myös heikommassa yleisessä markkinatilanteessa.

Marimekko jatkaa pitkän aikavälin kansainvälisen kasvunsa vauhdittamista. Yhtiö panostaa vuonna 2022 esimerkiksi bränditunnettuuden kasvattamiseen, digitaaliseen ja monikanavaiseen liiketoimintaan, vastuullisuuden kehittämiseen sekä kasvua tukeviin henkilöstörekrytointeihin ja tietojärjestelmiin. Kiinteiden kulujen odotetaan nousevan edellisvuodesta. Vuonna 2021 kiinteitä kuluja vähensivät vielä osin tilapäiset kustannussäästöt. Markkinointikustannuksien odotetaan kasvavan (2021: 7,5 miljoonaa).

Yhtiö seuraa tarkasti Ukrainan sodan ja koronaviruspandemian vaikutuksia sekä yleisen taloudellisen tilanteen, kuluttajien luottamuksen ja ostovoiman kehittymistä ja sopeuttaa toimintaansa ja suunnitelmiaan olosuhteiden mukaan.

Tiedotustilaisuus medialle ja sijoittajille

Englanninkielinen tiedotustilaisuus medialle ja sijoittajille pidetään 2.11.2022 kello 14.00. Tilaisuutta voi seurata suorana webcastina tai myöhemmin tallenteena osoitteessa https://marimekko.videosync.fi/q3-2022. Suorassa lähetyksessä voi esittää kysymyksiä kirjallisesti.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko, puh. 09 758 71

Talousjohtaja Elina Anckar, puh. 09 758 7261

MARIMEKKO OYJ

Konserniviestintä

Anna Tuominen

Puh. 040 584 6944

anna.tuominen@marimekko.com

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Vuonna 2021 yhtiön liikevaihto oli 152 miljoonaa euroa ja tuotteiden brändimyynti 376 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa, ja verkkokauppa palvelee asiakkaita 35 maassa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 410 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com.

Liite