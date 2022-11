Inbanki 2022. aasta kolmanda kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused

English Estonian

Inbanki 2022. aasta kolmanda kvartali puhaskasum oli 13,4 miljonit eurot, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 265% enam. Aasta esimese üheksa kuu puhaskasum oli 19 miljonit eurot, mis on aastatagusega võrreldes 136% enam. Omakapitali tootlus oli kolmandas kvartalis 57,7%.

Inbanki laenuportfell kasvas 2021. aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 31% ja ulatus 711 miljoni euroni. Hoiuseportfell kasvas aastaga 22% ja ulatus kvartali lõpu seisuga 728 miljoni euroni.

Kolmanda kvartali müügimaht oli kokku pea 145 miljonit eurot, mis on aastatagusega võrreldes 7% enam.

Toodete lõikes kahanes järelmaksu tooteliin eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 9% ja oli 86 miljonit eurot moodustades 60% kogumüügist. Väikelaenu müügimaht suurenes 77% ja oli pea 27 miljonit eurot, autosid finantseeriti 31 miljoni euro eest, mis on 27% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal.

1. juulil viidi lõpule Inbanki 29,8% osaluse müük Maksekeskuses, mille tulemusena teenis Inbank kolmandas kvartalis 11,4 miljonit eurot erakorralist kasumit.

Kolmanda kvartali lõpus oli Inbankil 845 000 aktiivset kliendilepingut, mis on 10% enam kui aasta tagasi.

Tulemusi kommenteerib Inbanki juhatuse esimees Priit Põldoja:

“Kuigi viimases kvartalis jätkas Inbank tavapärast kasvu ja müüs rekordilise 145 miljoni euro eest krediiditooteid, siis finantstulemuste mõistes oli 2022. aasta kolmas kvartal kõike muud kui tavapärane. Teenisime eelmises kvartalis rekordkasumi 13,4 miljonit eurot, kuid seda tulemust mõjutasid tugevalt mitmed erakorralised tulud ja kulud.

Hoolimata majanduse keerulisest olukorrast jätkab Inbank tugeval kasvulainel. Rekordiline müük kasvatas laenuportfelli aastases lõikes 31% ehk 711,2 miljoni euroni. Baltikumi müügimahud jätkasid rekordilist kasvu, moodustades 91,8 miljonit eurot. Kõrgemate intresside ja nõrgeneva valuuta keskkonnas on Poola müük stabiliseerunud kvartaalsele 53,1 miljoni euro tasemele, mis on parim tulemus alates 2022. aasta algusest.

Kolmandas kvartalis alustas äritegevust Inbanki Tšehhi filiaal, kus sõlmiti esimesed kliendilepingud. Jätkame investeerimist nii uutel turgudel kasvamisse kui ka tehnoloogiasse. Selle eesmärgi nimel ühendame alates 1. novembrist tehnoloogia ja tootearenduse üksused. Uue üksuse juhiks asub kaheksa aastat Wise’i tehnoloogiameeskondi juhtinud Erik Kaju, kellest saab ka Inbanki juhatuse liige. Samuti naasis tööpausilt (sabbatical) panga juhatusse Piret Paulus, kes hakkab juhtima Inbanki kasvu ja äriarenduse üksust.

Kokkuvõttes on Inbank heas positsioonis, et digitaalse ja rohemajanduse eelisarengu keskkonnas edu saavutada. Meie tehnoloogiline infrastruktuur ja toote innovatsioonile keskendunud strateegia annab võimaluse kasvada eri tootevertikaalides ja ärimudelites. Seetõttu investeerime oma konkurentsieelise kasvatamisse edasi ka keerulistel aegadel. ”

Olulisemad finantsnäitajad 30.09.2022 ja 3. kvartali seisuga



Bilansimaht 913,4 miljonit eurot

Laenuportfell 711,2 miljonit eurot

Hoiuseportfell 728,5 miljonit eurot

Omakapital 99,7 miljonit eurot

Puhaskasum 13,4 miljonit eurot

Omakapitali puhastootlikkus 57,7%

Konsolideeritud kasumiaruanne (tuhandetes eurodes)* 3. kvartal 2022 3. kvartal 2021 9 kuud 2022 9 kuud 2021 Intressitulu sisemise intressimäära meetodil 17 198 12 270 45 956 34 859 Intressikulu -5 805 -2 585 -12 569 -6 992 Neto intressitulu 11 393 9 685 33 387 27 867 Teenustasutulu 937 604 2 468 1 539 Teenustasukulu -975 -735 -2 566 -2 307 Neto teenustasutulu -38 -131 -98 -768 Netokahjum/kasum õiglases väärtuses kajastatavatelt finantsvaradelt -149 0 9 0 Valuutakursi ümberhindluse kahjumid/kasumid -528 133 -781 2 Neto kasum/-kahjum finantsinstrumentidelt -677 133 -772 2 Muud põhitegevusega seotud tulud 7 529 5 008 19 625 13 561 Muud põhitegevusega seotud kulud -5 629 -3 750 -14 117 -10 178 Neto intressi- ja teenustasutulu ning muud tulud ja kulud kokku 12 578 10 945 38 025 30 484 Tööjõukulud -3 273 -2 947 -10 021 -8 530 Turunduskulud -933 -626 -2 279 -1 826 Halduskulud -2 267 -1 431 -6 126 -4 127 Põhivara kulum -1 183 -876 -3 286 -2 421 Tegevuskulud kokku -7 656 -5 880 -21 712 -16 904 Kasum enne sidusettevõtete kasumit ja

laenude allahindluse kulu 4 922 5 065 16 313 13 580 Kasum sidus- ja tütarettevõtetelt 11 570 6 11 430 263 Laenude allahindluse kulu -3 050 -1 251 -8 710 -4 997 Aruandeperioodi kasum enne tulumaksu 13 442 3 820 19 033 8 846 Tulumaks -37 -145 -76 -820 Aruandeperioodi puhaskasum 13 405 3 675 18 957 8 026 Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse Realiseerumata kursivahed 231 -160 266 -101 Aruandeperioodi koondkasum 13 636 3 515 19 223 7 925





Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (tuhandetes eurodes) 30.09.2022 31.12.2021 30.09.2021 Varad Nõuded keskpankadele 72 902 77 453 99 112 Nõuded krediidiasutustele 16 330 17 870 11 744 Investeeringud võlakirjadesse 9 320 7 684 7 118 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 19 0 0 Laenud ja nõuded 711 180 604 848 543 206 Investeeringud sidusettevõtetesse 1 076 774 4 792 Materiaalsed varad 41 610 19 147 16 426 Vara kasutusõigus 23 463 25 231 25 776 Immateriaalsed varad 25 330 22 423 21 521 Muud finantsvarad 3 037 2 151 1 317 Muud varad 5 995 2 769 5 078 Edasilükkunud tulumaksu vara 3 122 2 401 2 381 Müügiks hoitavad sidusettevõtted 0 4 203 0 Varad kokku 913 384 786 954 738 471 Kohustised Klientide hoiused 728 457 617 857 599 007 Muud finantskohustised 51 295 49 188 45 508 Tulumaksukohustis 234 284 788 Edasilükkunud tulumaksu kohustis 74 125 72 Muud kohustised 3 083 3 296 5 546 Allutatud võlaväärtpaberid 30 559 37 187 17 591 Kohustised kokku 813 702 707 937 668 512 Omakapital Aktsiakapital 1 023 997 970 Ülekurss 31 655 30 436 24 463 Kohustuslik reservkapital 100 96 96 Muud reservid 2 088 1 625 1 539 Jaotamata kasum 64 816 45 863 42 891 Omakapital kokku 99 682 79 017 69 959 Kohustised ja omakapital kokku 913 384 786 954 738 471





*Parema ülevaatlikkuse huvides on 31.12.2021 aruandes sisse viidud korrigeerimine, mille tulemusel klassifitseeriti ringi tütarettevõtte 100% väljaostuvõimaluse kulu ning kajastatakse samas kulude grupis, kus tütarettevõtte muud põhitegevusega seotud kulud. Lisaks tulenevalt Poola ja Tšehhi äritegevuse ja välisvaluuta tehingute kasvust klassifitseeriti valuutakursi kasumid ja kahjumid ringi halduskulude grupist ning kajastatakse aruanderal „Valuutakursi ümberhindluse kahjumid/kasumid.

31.12.2021 Ümberklassifit-seerimine 31.12.2021

korrigeeritud 3. kvartal 2021 Ümberklassifit-seerimine 3. kvartal 2021 korrigeeritud 9 kuud 2021 Ümberklassifit-seerimine 9 kuud 2021 korrigeeritud Valuutakursi ümberhindluse kahjumid/kasumid 0 -23 -23 0 133 133 0 2 2 Muud põhitegevusega seotud kulud -13 833 -418 -14 251 -3 681 -69 -3 750 -9 994 -184 -10 178 Halduskulud -6 627 441 -6 186 -1 367 -64 -1 431 -4 309 182 -4 127





Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides, Poolas ja Tšehhis ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias, Hollandis ja Soomes. Inbankil on enam kui 6000 aktiivset koostööpartnerit ja 845 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.



