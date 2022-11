McPhy Energy : Lancement de la Gigafactory d’électrolyseurs McPhy sur le site de Belfort

French English

Grenoble, le 2 novembre 2022 à 07h45 CET – McPhy Energy, spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène bas-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce la décision finale d’investissement de sa Gigafactory d’électrolyseurs sur le site de Belfort par son Conseil d’administration en date du 26 octobre. Cette approbation a été suivie par la signature avec Bpifrance d’un contrat d’aide publique par l’État français jusqu’à 114 M€ destinée à la Gigafactory dans le cadre du dispositif PIIEC1. L’éligibilité du projet de McPhy à ce dispositif a été validée par la Commission européenne en juillet dernier.

Jean-Baptiste Lucas, Directeur Général de McPhy, commente : « Nous sommes très heureux de la décision de notre Conseil d’administration, qui vient conclure positivement les différents avis favorables reçus récemment concernant notre projet de Gigafactory. Cette dernière sera un outil décisif dans le développement et la conception d’électrolyseurs de grande taille, indispensables pour l’utilisation de l’hydrogène vert dans des chantiers ambitieux de décarbonation de l’industrie et de la mobilité lourde. Nous disposerons bientôt d’un dispositif industriel capable de produire en série une large gamme électrolyseurs à l’échelle continentale sans équivalent chez les autres acteurs de l’électrolyse décarbonée en Europe. »

Antoine Ressicaud, Directeur des Opérations de McPhy, commente : « C’est un projet enthousiasmant pour toutes les équipes McPhy, avec 20 000 m2 dédiés à la fabrication et au test d’électrolyseurs multi-MW. Notre volonté est de mettre en œuvre sur ce site belfortain les plus hauts standards de performance industrielle, dans une démarche sociale et environnementale

ambitieuse. »

La mise en service de la future usine sur le site de Belfort est prévue à partir du 1er semestre 2024, avec une montée en charge progressive dans le but d’atteindre une capacité annuelle de production de 1 GW. Le groupe McPhy disposera ainsi d’une capacité annuelle totale de production de 1,3 GW2, intégrant la capacité du site de San Miniato en Italie, en phase avec les perspectives de croissance des marchés de l’hydrogène vert, notamment celui de l’industrie.

Une aide publique par étapes avec un versement initial de Bpifrance de 28,5 millions d’euros d’ici à la fin de l’année 2022

Le contrat signé avec Bpifrance précise les modalités de mise en œuvre de l’aide publique. McPhy percevra d’ici au 31 décembre 2022 un versement initial de 28,5 M€. Les paiements ultérieurs prendront la forme de remboursements des dépenses engagées selon les termes du contrat, suivant la réalisation satisfaisante d’étapes définies, pour un montant total, versement initial inclus, pouvant atteindre 114 M€.

Un outil stratégique au service des ambitions technologiques et industrielles de McPhy

Avec cette Gigafactory, McPhy poursuit 3 objectifs :

L’Innovation : à travers le développement d’électrolyseurs alcalins de nouvelle génération, à la fois par la taille, les composants et l’intégration au sein de modules ;

: à travers le développement d’électrolyseurs alcalins de nouvelle génération, à la fois par la taille, les composants et l’intégration au sein de modules ; L’Industrialisation : avec une production à grande échelle afin de répondre aux besoins du marché européen notamment, pour contribuer à la décarbonation de l’industrie, de la mobilité et de l’énergie ;

: avec une production à grande échelle afin de répondre aux besoins du marché européen notamment, pour contribuer à la décarbonation de l’industrie, de la mobilité et de l’énergie ; La Collaboration : avec les nombreux partenaires de l’écosystème Hydrogène en Europe et la dissémination de la connaissance avec les parties prenantes académiques, industrielles et de recherche.

La future usine de Belfort accueillera les nouveaux développements et la production des électrolyseurs de grande taille de la gamme « Augmented McLyzer », véritable rupture technologique, permettant d’équiper avec une pression de sortie de 30 bar des architectures de 20, 100 MW et au-delà (GW). Cet effort de R&D et d’industrialisation à grande échelle permettra de doter la filière d’appareils capables de produire de l’hydrogène à partir d’énergies renouvelables à un coût compétitif par rapport aux alternatives utilisant des énergies carbonées.

La Gigafactory complètera le dispositif industriel de McPhy avec, sur la partie électrolyseurs, l’automatisation en cours du site de San Miniato, dédié à la production des électrolyseurs jusqu’à

1 MW de capacité et, sur la partie stations, le tout nouveau site de Grenoble.

En parallèle, la localisation à Belfort au carrefour de nombreux pays européens, avec un véritable écosystème de recherche et développement dédié à l’innovation et à l’hydrogène, favorisera la multiplication des partenariats industriels et commerciaux potentiels.

Accélération des investissements et charges de développement dès le second semestre 2022

Le démarrage du chantier et l’achat du terrain se traduiront par un décaissement lié à la Gigafactory à hauteur de 9 M€ d’ici la fin de l’exercice. Par ailleurs, et comme indiqué précédemment, McPhy entend procéder à de nouveaux investissements afin d’être en mesure de répondre à la demande croissante d’équipements et d’installations de grande taille, en augmentant ses moyens de R&D et en renforçant ses équipes projets et services. Ces efforts, mis en œuvre dès maintenant, se traduiront par des charges additionnelles au second semestre 2022 et devraient amener la trésorerie en fin d’exercice à un niveau comparable à celui de la fin du premier semestre, compte tenu du versement initial de Bpifrance et des décaissements liés à la Gigafactory.

À propos de McPhy

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène bas-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy Energy SA est cotée sur Euronext Paris (compartiment B, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

1 PIIEC (« Projet Important d’Intérêt Européen Commun ») ou IPCEI (« Important Project of Common European Interest ») est un système de financement qui permet de soutenir des projets jugés essentiels pour la compétitivité de l’Europe, autorisant les Etats membres à financer des initiatives au-delà des limites habituellement fixées par la réglementation européenne. Un PIIEC ou IPCEI Hydrogène a été lancé le 17 décembre 2020.

2 Capacité annuelle de production du site de Belfort de 1 GW, additionnelle aux 300 MW de capacité de production du site du Groupe McPhy à San Miniato en Italie.





