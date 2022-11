Delårsrapport 3. kvartal 2022 (kun på engelsk)

English Danish

Vedhæftet delårsrapport for 3. kvartal 2022 for A.P. Møller - Mærsk A/S (kun på engelsk).

Administrerende direktør i A.P. Møller - Mærsk A/S, Søren Skou, udtaler:

”Vores resultat i tredje kvartal markerede det 16. kvartal i træk med forbedret indtjening sammenlignet med samme periode sidste år. Fragtraterne i Ocean, som har været medvirkende til de exceptionelt gode resultater gennem 2022, lå højere end i samme kvartal sidste år og andet kvartal i år. Fragtraterne har dog toppet. Drevet af færre flaskehalse i forsyningskæderne og faldende efterspørgsel er raterne faldet til et mere normalt niveau, og som forventet går vi ind i en periode, hvor indtjeningen i Ocean vil være på et lavere niveau. Vores strategiske momentum i logistik-forretningen er intakt og afspejler sig i stærk, profitabel vækst. For første gang omsatte vi for mere end 4 mia. USD i et enkelt kvartal, og vi forventer fortsat at Logistik-forretningen vokser over markedsniveau.

Krigen i Ukraine, energikrise i Europa, høj inflation, og en lurende global recession har ramt den globale forbrugers købekraft og har sat sig i en faldende efterspørgsel på fragt og logistik globalt. Derfor forventer vi, at en afmatning i den globale økonomi for en tid vil føre til et svagere marked i Ocean. Omvendt ser vi forsat gode vækstmuligheder i vores Logistik-forretning, hvor vi står klar til at hjælpe vores kunder med at gentænke og tilpasse deres forsyningskæder til et mere volatilt marked.”

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Sarah Spray, tlf. +45 3147 4170

Head of Media Relations, Jesper Løv, tlf. +45 6114 1521

