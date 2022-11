French English

NFL BIOSCIENCES : NOUVELLE DEMANDE DE BREVET ASSOCIANT NFL-101 AUX AUTRES TRAITEMENTS DE SEVRAGE TABAGIQUE

NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, annonce avoir déposé une nouvelle demande de brevet visant à protéger l’administration de NFL-101 en association avec les autres traitements de sevrage tabagique et notamment les substituts nicotiniques. La demande a initialement été déposée aux États-Unis et sera étendue à l’international conformément à la stratégie de protection de la propriété intellectuelle mise en œuvre par NFL Biosciences.

NFL Biosciences entend démontrer l’intérêt d’associer NFL-101 aux autres traitements de sevrage tabagique et notamment aux traitements par substituts nicotiniques : avant le lancement d’études cliniques dédiées, NFL Biosciences a déposé une demande de brevet pour protéger l’administration de NFL-101 avant une tentative d’arrêt concomitante à l’initiation d’un autre traitement de sevrage tabagique et particulièrement par substitution nicotinique.

Les substituts nicotiniques comprennent les timbres transdermiques (patchs), tablettes, gommes à mâcher, inhalateurs et spray de nicotine. Ils sont utilisés en substitution des cigarettes après un arrêt ou une diminution de la consommation de cigarettes pour atténuer les symptômes de manque dus à l’arrêt ou à la réduction de l’apport en nicotine.

Le marché mondial des médicaments de sevrage tabagique est estimé à près de 6 milliards USD (source : Coherent Market Insights) ; avec une croissance estimée de 6% sur les prochaines années, elle est néanmoins limitée par une absence de traitements plus efficaces et sans effets secondaires. En dépit d’une efficacité à 6 mois modeste, de l’ordre de 15,7 % (source : EAGLES1), les substituts nicotiniques représentent 80 % du marché. Ils constituent les traitements de référence, car ils sont sans effet secondaire notable et parce que les autres médicaments comme Champix®/Chantix® et Zyban® qui ont des efficacités légèrement supérieures (toujours à 6 mois et d’après EAGLES : 21,8 % pour Champix/Chantix et 16,2% pour Zyban) sont parfois mal tolérés.

Bruno Lafont, directeur général délégué et co-fondateur de NFL Biosciences : « Améliorer l’efficacité des traitements de sevrage tabagique et plus particulièrement des substituts nicotiniques sans pour autant générer d’effets secondaires représente un enjeu majeur. En complément de l’étude clinique CESTO 2 en cours de NFL-101 administré seul, cette demande de brevet constitue le premier jalon dans notre volonté de démontrer l’intérêt d’associer NFL-101 aux autres traitements et notamment aux substituts nicotiniques. Une fois sur le marché, NFL-101 aurait alors un avantage concurrentiel majeur car il pourrait être prescrit soit seul soit en association avec les autres traitements afin d’augmenter leur efficacité. »

À propos de NFL Biosciences

NFL Biosciences est une société biopharmaceutique basée dans la région de Montpellier qui développe des candidats médicaments botaniques pour le traitement des addictions. NFL Biosciences a pour ambition d’apporter de nouvelles solutions thérapeutiques, naturelles, plus sûres et plus efficaces à l’ensemble de la population mondiale, sans oublier les pays à niveaux de revenus faibles ou moyens. Son produit le plus avancé, baptisé NFL-101, est un extrait de feuilles de tabac standardisé et dépourvu de nicotine, protégé par deux familles de brevets. NFL Biosciences entend proposer aux fumeurs qui souhaitent arrêter une alternative naturelle, sûre, d’administration simplifiée et personnalisée. NFL Biosciences développe aussi NFL-301, un candidat médicament naturel pour la réduction de la consommation d’alcool et a un projet de développement de médicament pour le traitement des troubles de l’usage du cannabis.

Les actions NFL Biosciences sont cotées sur Euronext Growth Paris (FR0014003XT0 – ALNFL). La société est qualifiée « Entreprise Innovante » éligible à l’investissement des FCPI. Plus d’information sur www.nflbiosciences.com

Contacts

Bruno Lafont – info@nflbiosciences.com - 04 11 93 76 67 Agence Calyptus – nflbio@calyptus.net - 01 53 65 68 68

1 EAGLES (Evaluating Adverse Events in a Global Smoking Cessation Study) est une des plus importante étude menées sur les traitements de sevrage tabagiques. Multinational, randomisée, en double aveugle, elle a concerné 8058 fumeurs. Les résultats ont été publiés en 2018 dans Journal of the American Medical Association.

Pièce jointe