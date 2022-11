Grâce aux améliorations de Remote, les clients bénéficient d'une mobilité internationale et une rémunération globale flexible

French German

SAN FRANCISCO, 02 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Remote , le leader de la création, de la gestion et du soutien des effectifs mondiaux et décentralisés, a annoncé aujourd'hui des optimisations de la plateforme et des services permettant une flexibilité accrue quant au lieu de travail des employés, à leur mode de rémunération, et bien plus encore. Des milliers d'entreprises font déjà appel à Remote pour employer des dizaines de milliers d'employés et de freelance dans le monde entier. Ces mises à jour vont contribuer à la compétitivité des clients de Remote lorsqu'ils embauchent les meilleurs candidats sur le marché mondial de l'emploi.



« Dans notre dernier rapport relatif aux avantages sociaux mondiaux , un collaborateur sur trois a classé la flexibilité comme l'un de ses principaux critères d'évaluation des offres d'emploi. Pour bon nombre d'entre eux, il s'agit désormais d'un facteur déterminant dans le choix de leur lieu de travail et de leur décision de rester ou non à leur poste actuel », a déclaré le PDG et cofondateur de Remote, Job van der Voort. « Nous déployons sans cesse des efforts considérables afin de permettre à nos clients de trouver les meilleurs talents en leur proposant une rémunération globale incomparable dans tous les pays. Nous mettons notamment l'accent sur la flexibilité, et nos toutes dernières améliorations visent à faciliter la vie des employés en leur assurant la possibilité d'être payés, de vivre et de travailler comme ils l'entendent ».

Les services de mobilité internationale simplifient les déménagements dans un autre pays

Les entreprises étant de plus en plus nombreuses à proposer des options de travail à distance, la mobilité internationale permet de se démarquer lorsque vient l'heure d'embaucher et de fidéliser les employés. Selon une enquête récente menée par Remote, 34 % des employés ont affirmé que l'aide au déménagement dans un autre pays constitue un avantage novateur auquel ils auraient recours s'il était disponible.

Grâce aux nouveaux services de mobilité internationale de Remote, les clients disposent d'un moyen simplifié de permettre à leurs employés de s'installer dans un autre pays en faisant appel à l'équipe interne expérimentée de Remote pour des conseils en matière d'immigration, des vérifications d'éligibilité avant l'embauche et d'autres formes d'assistance. De plus, les entreprises peuvent recourir à Remote pour instaurer de nouveaux avantages sociaux locaux, verser les salaires dans les devises locales et éviter des problèmes potentiels de fiscalité et de conformité liés à l'emploi à l'international.

De nouvelles options de paiement flexibles pour les employés et les freelances

Grâce à la possibilité de répartir leur salaire sur plusieurs comptes bancaires, les collaborateurs employés par Remote disposent désormais d'une meilleure flexibilité et d'un meilleur contrôle sur leurs finances. Cela permet aux employeurs d'offrir à leurs employés une nouvelle façon de gérer leur budget et d'épargner grâce aux dépôts automatiques. Une intégration avec Coinbase permet également aux employés basés aux États-Unis de choisir de recevoir un pourcentage de leur salaire dans la cryptomonnaie de leur choix sans aucuns frais supplémentaires. Cela leur permet d'éviter l'étape de la conversion et de maximiser leurs investissements en cryptomonnaie.

Remote a également développé des options de paiement pour les freelances, en leur laissant le choix de recevoir des paiements en devises étrangères dans plus de 60 pays dans le monde. Autrement dit, les nomades numériques et autres freelances internationaux peuvent être payés directement par les entreprises qui font appel à eux dans la devise de leur choix, sans frais de change et indépendamment de leur lieu de résidence ou du siège du client de Remote.

Transition facile du statut de freelance à celui d'employé

Les entreprises peuvent encourir de lourdes pénalités lorsque la qualification du contrat d'un collaborateur est erronée au regard de la législation du travail de son pays de résidence. Remote s'appuie sur les fonctionnalités existantes qui permettent aux clients d'évaluer et de gérer le risque de classification erronée, et propose désormais un guide pratique et simple permettant aux entreprises de faire passer les freelances internationaux du statut de travailleur indépendant au statut d'employé par le biais du service Employer of Record (EoR) proposé par Remote.

Les employeurs ont accès à l'expertise et à l'expérience de Remote non seulement pour éviter de s'exposer à des risques juridiques dans des situations souvent complexes, mais aussi pour faire évoluer leur façon de travailler avec les talents internationaux et offrir des avantages locaux compétitifs qui les fidélisent. La solution Remote permet aux entreprises de recruter et de payer des freelances, et de les transformer en employés à temps plein à partir d'une seule et même plateforme.

Pour s'inscrire ou obtenir plus d'informations sur Remote, rendez-vous sur remote.com .

À propos de Remote :

Les talents sont partout, mais pas les opportunités. Remote remédie au problème en donnant la possibilité aux employeurs d’embaucher partout dans le monde et de donner accès à des opportunités susceptibles d’améliorer le quotidien. Remote aide les entreprises à devenir superperformantes à l’échelle mondiale en leur donnant accès à des talents au-delà de leurs frontières. Des milliers d’entreprises s’appuient sur la plate-forme moderne de Remote et son expertise juridique, financière et culturelle en matière d’intégration, de paie et de gestion des employés et des freelances dans plus de 150 pays. Remote est une société qui a été fondée en 2019 par Job van der Voort et Marcelo Lebre et qui bénéficie du soutien d’investisseurs de premier ordre dont SoftBank Vision Fund 2, Accel, Sequoia, Index Ventures, Two Sigma Ventures, General Catalyst et B Capital.

