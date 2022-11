Kommuniké från extra bolagsstämma den 2 november 2022 i Fingerprint Cards AB (publ)

English Swedish

En extra bolagsstämma i Fingerprint Cards AB (publ) (”Fingerprints” eller ”Bolaget”) har ägt rum idag, onsdagen den 2 november 2022. Bolagstämman genomfördes utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.



Godkännande av styrelsens beslut avseende företrädesemission av units bestående av aktier av serie A och teckningsoptioner samt aktier av serie B och teckningsoptioner

Den extra bolagstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut den 10 oktober 2022 om nyemission av A-units bestående av aktier av serie A (”A-aktier”) och teckningsoptioner som ger rätt att teckna A-aktier och B-units bestående av aktier av serie B (”B-aktier”) och teckningsoptioner som ger rätt att teckna B-aktier (tillsammans ”Units”) i Bolaget, med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”). I enlighet med vad som offentliggjordes den 31 oktober 2022 genom pressmeddelande innebär de av styrelsen fastställda villkoren för Företrädesemissionen att varje befintlig aktieägare av A-aktier i Fingerprints per avstämningsdagen den 8 november 2022 kommer tilldelas en (1) uniträtt per en (1) befintlig aktie, varav 16 sådana uniträtter berättigar till teckning av en (1) A-unit i Företrädesemissionen. Därtill kommer befintliga aktieägare av B-aktier i Fingerprints per avstämningsdagen den 8 november 2022 tilldelas en (1) uniträtt per en (1) befintlig aktie, varav 16 sådana uniträtter berättigar till teckning av en (1) B-unit i Företrädesemissionen. Sammanlagt kommer högst 375 000 A-units och 19 838 939 B-units att ges ut. Varje A-Unit består av fem (5) A-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption som ger rätt att teckna en (1) ny A-aktie. Varje B-Unit består av fem (5) B-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption som ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie. Detta innebär att (i) högst 1 875 000 nya A-aktier och 375 000 teckningsoptioner som berättigar till teckning av ett motsvarande antal A-aktier kommer att ges ut och (ii) högst 99 194 695 nya B-aktier och 19 838 939 teckningsoptioner som berättigar till teckning av ett motsvarande antal B-aktier kommer att ges ut.

Teckningskursen per A-unit respektive B-unit har fastställts till 15,1 kronor, vilket motsvarar en underliggande teckningskurs om 3,02 kronor per A-aktie respektive B-aktie. Bolaget väntas erhålla en emissionslikvid om cirka 305,2 miljoner kronor före transaktionskostnader. Teckningstiden löper under perioden 10 november 2022 – 24 november 2022. Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital kan öka med högst cirka 4 400 828 kronor genom utgivande av högst 1 875 000 A-aktier och 99 194 695 B-aktier. Om samtliga teckningsoptioner som ger rätt att teckna A-aktier utnyttjas för nyteckning av A-aktier kan aktiekapitalet komma att ökas med högst cirka 16 328 kronor. Om samtliga teckningsoptioner som ger rätt att teckna B-aktier utnyttjas för nyteckning av B-aktier kan aktiekapitalet komma att ökas med högst cirka 863 837 kronor. Ytterligare information om Företrädesemissionen kommer att finnas i det prospekt som förväntas offentliggöras den 7 november 2022.



Protokoll och fullständiga beslut

Protokollet från bolagsstämman, inklusive fullständiga beslut, kommer att finnas tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.fingerprints.com.



För information, vänligen kontakta:

Christian Fredrikson, CEO



Per Sundqvist, CFO

Stefan Pettersson, Head of Investor Relations:

+46(0)10-172 00 10

investrel@fingerprints.com

Press:

+46(0)10-172 00 20

press@fingerprints.com

Om Fingerprints

Fingerprint Cards AB (Fingerprints) - det ledande globala biometribolaget med svenska rötter. Vi tror på en säker och sammanbunden värld, där du är nyckeln till allt. Våra lösningar återfinns i hundratals miljoner enheter, och används miljardtals gånger varje dag. Vi erbjuder säker och användarvänlig identifiering och autentisering med en mänsklig touch. För mer information, besök vår webbplats, läs vår blogg, och följ oss på Twitter. Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B).

Bilaga