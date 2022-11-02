Indegene帮助扩大AstraZeneca在全球的全渠道运营

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美国新泽西州普林斯顿和印度班加罗尔, Nov. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 数字优先的生命科学商业化公司Indegene今日宣布，其正在帮助全球生物制药公司AstraZeneca扩大它在全球的全渠道运营，旨在打造更加个性化的客户体验。



Indegene将利用其在数字卓越中心运营方面的医疗保健领域专业知识和经验，帮助简化客户的全球内容供应链，并以敏捷的全球参与模式精心安排个性化客户旅程。Indegene与众多营销平台提供商的合作将高效和大规模地支持客户的全渠道运营。

Indegene执行董事兼高级执行副总裁Sanjay Parikh表示：“随着患者和医生通过各种通信渠道不断与生命科学公司互动，全渠道运营对于大规模创造个性化体验至关重要。我们很高兴有机会运用我们的医疗保健领域专业知识和技术加速器，在生命科学公司的全渠道旅程中提供支持和助力。”

关于Indegene

我们是一家数字优先的生命科学商业化公司。我们帮助生物制药、新兴生物技术和医疗器械公司开发各种产品，将这些产品推向市场，并以更有效、更高效和更现代的方式扩大它们在生命周期中的影响力。我们将医疗保健领域的专业知识、目标适用型技术和敏捷的操作模式相结合，提供各种解决方案。除其他结果外，这些服务均旨在为患者和医生提供个性化、可扩展和全渠道的体验。这是推动我们团队不断发展的驱动因素，也是我们所奉行的目标，以使众多医疗保健机构能够在未来做好准备。如需了解更多信息，请访问 www.indegene.com