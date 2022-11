SYMBIO är tillbaka! - Folkmusik med klubbkänsla på Bror Hjorths Hus

Uppsala, Nov. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) --

Konsert fredag 11 november kl 19 Bror Hjorths Hus, Uppsala Symbio består av: Johannes Geworkian Hellman: vevlira LarsEmil Öjeberget: dragspel, kickbox

Symbio är tillbaka och gästar Bror Hjorths Hus med ny musik!

Konsert fredag 11 november kl 19.00

Bror Hjorths Hus, Uppsala



Symbios musikaliska värld beskrivs bäst som en blandning av modern folkmusik, minimalistisk konstmusik och elektronisk klubbmusik. Med stark scennärvaro och en magisk kombination av vevlira och dragspel tar Symbio med sin publik på en berörande musikalisk resa.



Under de senaste åren har Symbio turnerat intensivt i Sverige och Europa och spelat över 300 konserter. Andra albumet ”Rising” släpptes 2018 och har fått ett varmt mottagande av lyssnare och kritiker. Duons tredje album "Endeavour" kom i dagarna och är med andra ord rykande färskt.



Symbio är Johannes Geworkian Hellman (vevlira) och LarsEmil Öjeberget (dragspel & kickbox).

”Symbio utmärker sig i högsta grad som en av de mest särpräglade folkmusikrelaterade grupperna under de senaste åren” - Musiktidningen LIRA

Läs mer: symbiomusic.com

Lyssna: Spotify - Symbio - Endeavour

Symbio tilldelades priset som Årets Nykomling på Folk- & Världsmusikgalan samt Kungliga Musikaliska Akademiens ensemblestipendium år 2016. År 2019 valdes duon ut att representera Sveriges Radio i EBU Radio Folk Festival på prestigefyllda Rudolstadt Festival, Tyskland. Duon valdes även ut som Official showcase artist på International Folk Alliance i New Orleans (US) 2020, världens största branschmöte för folk & världsmusik.

Konserten arrangeras av Bror Hjorths Hus i samarbete med studieförbundet Bilda! och med stöd från Bror Hjorthföreningen.

About Press - Bror Hjorts Hus

Bror Hjorths Hus är ett konstnärsmuseum i Uppsala inrymt i Bror Hjorths tidigare bostad och ateljé. Förutom Bror Hjorths konst, visas utställningar med andra konstnärer i en tillbyggd konsthall. Museet har också en museibutik och kafédel. Oavsett om du kommer för att se Bror Hjorths konst, någon av de tillfälliga utställningarna i konsthallen, delta i konstskola eller lyssna på ett föredrag eller konsert hoppas vi att du lämnar huset med en känsla av att du upplevt något utöver det vanliga. Bror Hjorth (1894-1968) räknas som en av de stora modernisterna i svensk konst, lika mycket målare som skulptör och dessutom en skicklig tecknare. Hans konst är en hyllning till kärleken, musiken och livet. Med sina många målningar, skulpturer, reliefer och teckningar ger museet en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.

