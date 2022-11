Anmodning om suspension af samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest

PFA Asset Management er ikke i stand til at stille priser for en række afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest som følge af tekniske udfordringer, og der anmodes derfor om suspension af disse afdelinger under Investeringsforeningen PFA Invest.



Suspension gælder for følgende afdelinger:

Symbol ISIN Navn PFIBA DK0060814366 PFA Invest Balance AA PFIBAA DK0060522829 PFA Invest Balance A PFIBAB DK0060446979 PFA Invest Balance B PFIBAC DK0060622884 PFA Invest Balance C

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til PFA Asset Management A/S

