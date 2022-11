Avis aux médias : Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada, est disponible pour parler de la mise à jour économique d’automne

OTTAWA, 02 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada (CTC), est disponible pour discuter des attentes des syndicats du Canada envers la ministre Freeland lors de la mise à jour économique de l’automne présentée jeudi.



Récemment, le CTC et le Centre for Future Work ont publié un rapport intitulé « Un remède pire que la maladie? Pour mieux comprendre l’inflation et ce qu’il faut y faire », qui souligne l’inégalité croissante entre les travailleurs et les entreprises. Les bénéfices des entreprises ont atteint la part du PIB la plus élevée de leur histoire, tandis que la part du PIB des travailleuses et des travailleurs a diminué depuis 2019.

« Le gouvernement doit maintenant mettre en œuvre des programmes qui atténueront l’impact de l’augmentation des coûts et des taux d’intérêt plus élevés sur les personnes en difficulté. Cela signifie qu’il faut réformer le système fiscal pour que les entreprises paient leur juste part, afin que les investissements dans les programmes sociaux qui allègeront le fardeau des travailleuses et des travailleurs puissent être augmentés », déclare Madame Bruske.

« La fin des mesures bonifiées de l’assurance-emploi, mises en place pour aider les travailleuses et les travailleurs ayant perdu leur emploi ou été mis à pied pendant la pandémie, signifie que des milliers d’entre eux qui dépendaient de ces prestations ont maintenant du mal à être reconnus admissibles, alors que le coût des produits nécessaires comme la nourriture, l’essence et le logement continue de monter en flèche », ajoute Madame Bruske.

« La pandémie nous a également révélé une lacune de nos systèmes de soins et nous sommes maintenant confrontés à une crise des soins au Canada », explique Madame Bruske. « Afin de répondre aux besoins actuels et croissants en matière de soins, le gouvernement doit augmenter les investissements dans les services de soins publics ».

