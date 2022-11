Bavarian Nordic afholder telefonkonference i forbindelse med offentliggørelsen af regnskabet for tredje kvartal 2022

English Danish

KØBENHAVN, 2. november 2022 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggør regnskab for tredje kvartal 2022 på onsdag den 9. november 2022.

Samme dag kl. 14:00 dansk tid afholder selskabets ledelse en telefonkonference for investorer og analytikere med henblik på at præsentere delårsregnskabet og besvare eventuelle spørgsmål. Præsentationen kan overværes via https://bit.ly/3Mud65F . For at stille spørgsmål på telefonkonferencen er forudgående registrering nødvendig via https://bit.ly/3g5j4gR .

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppevacciner, og er mangeårig leverandør til den amerikanske regering af en ikke-replikerende koppevaccine, som er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder, også til beskyttelse mod abekopper. Vaccinen er desuden godkendt i Canada og Europa. Vores kommercielle produktportefølje består endvidere af markedsledende vacciner mod rabies og flåtbåren hjernebetændelse. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN®, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frigøre immunsystemets egne kræfter. Blandt andet har vi udviklet en ebolavaccine, der er licenseret til Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. Vi er desuden engageret i udviklingen af en næstegenerations COVID-19 vaccine. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com .

Kontakt

Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations & Communications. Telefon: +45 61 77 47 43