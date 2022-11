Sogeclair: Chiffre d’affaires consolidé 9 mois au 30 septembre 2022 : +13,3% à 99,6M€

English French

Chiffre d’affaires consolidé 9 mois au 30 septembre 2022 : +13,3% à 99,6M€

A périmètre et taux de change constants* : +9,8%

SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires sur 9 mois clos le 30 septembre 2022.

*Les variations de change sur la période représentent 2,7M€ contre -1,6M€ en 2021.

Les variations de périmètre sur la période représentent -0,4M€.

Le plan stratégique ONE SOGECLAIR de repositionnement plus premium, plus attractif et plus transversal a conduit à la mise en place au 01er janvier 2022 de la nouvelle organisation. Pour le 3ème trimestre consécutif, SOGECLAIR présente son chiffre d’affaires suivant cette nouvelle organisation. La comparaison 2021 est pro-forma.

Avec un 3ème trimestre à +11,3%, c’est le 6ème trimestre consécutif de hausse de chiffre d’affaires. L’aviation commerciale (33,2% du CA) confirme son fort rebond à +40,9%, l’automobile (9,7% du CA) repart à +6,4%, l’aviation d’affaires (39,7% du CA) reste dynamique avec +4,4% et le ferroviaire (8,3% du CA) est stable.

Par Business Unit Chiffre d’affaires (M€)

9 mois 2022 Chiffre d’affaires (M€)

9 mois 2021** Variation

(en %) Engineering



A périmètre et taux de change constants 53,5



52,4 47,5



47,5 +12,5%



+10,2% Solutions



A périmètre et taux de change constants 45,6



43,5 40,3



40,3 +13,1%



+8,0% Conseil



0,5 - NS Total



99,6 87,9 +13,3% Dont international



46,9 42,0 +11,6%

Les écarts sont dus aux arrondis.

**Le chiffre d’affaires au 30 septembre 2021 est communiqué pro-forma

La Business Unit Engineering – activité de support aux industriels pour le développement de leurs produits, des process et du cycle de vie des produits - (53,7% du CA) progresse de 12,5% sur 9 mois dont 12,3% au 3ème trimestre portée par le fort rebond de l’aviation commerciale. Pour rappel, SOGECLAIR a gagné le référencement EMES3 d’Airbus (toutes entités) pour une période de 5 ans de 2022 à 2027, a obtenu la labellisation de fournisseur Diamond pour Bombardier Aerospace et a gagné de nouveaux contrats portant sur la cabine de l’A220 et sur celle de l’avion à propulsion électrique ES-30 d’Heart Aerospace.

La Business Unit Solutions – activité d’équipementier - (45,8 % du CA) progresse de 13,1% sur 9 mois dont 8,7% au 3ème trimestre. Elle progresse sur les segments aéronautique et ferroviaire, et voit l’automobile repartir à +6,4%.

UTAC a rejoint le capital d’AVSimulation (filiale de SOGECLAIR) à hauteur de 15% afin d’accélérer le développement des essais véhicules dans un environnement virtuel. A l’issue de cette opération Oktal (Sogeclair) détient toujours 55,25%, Dassault Systèmes 15%, UTAC 15% et Renault Group 14,75% d’AVSimulation.

La Business Unit Conseil – activité d’audit, de conseil et d’optimisation en matière de technologies et de processus - (0,5 % du CA) : l’activité continue d’engranger de nouvelles commandes dans l’aéronautique et le spatial en France et au Canada.

Par zone géographique CA 9 mois 2022

(en M€) Poids dans le CA

(en %) Evolution



(en %) France 52,7 52,9% +14,9% Europe 19,3 19,4% +5,9% Amérique 20,8 20,9% +11,7% Asie-Pacifique 6,3 6,3% +35,2% Reste du monde 0,5 0,5% -6,7%

Les écarts sont dus aux arrondis.

Le chiffre d’affaires à l’international progresse de 11,6% sur 9 mois, il représente 47,1% du chiffre d’affaires total. Sur le seul 3ème trimestre, toutes les zones sont en croissance avec 3 265k€, seul le reste du monde (Afrique et Amérique du Sud) recul de 6,7% soit -3k€ sur la période.

Perspectives

La mise en place du plan ONE SOGECLAIR, l’évolution et le renforcement de l’organisation viennent soutenir la capacité de croissance pour atteindre 250M€ d’activité en 2030.

La dynamique des marchés permet de confirmer l’objectif d’un chiffre d’affaires 2022 en croissance à 2 chiffres.

Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2022, le 01 février 2023 après Bourse

A propos de SOGECLAIR

Fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, Sogeclair apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial, automobile, ferroviaire et défense. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, les collaborateurs sont répartis dans le monde entier afin d’offrir un support de qualité et de proximité à tous ses clients.

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C – Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

Contacts : Philippe ROBARDEY, PDG de SOGECLAIR / Olivier PEDRON, DGA de SOGECLAIR / www.sogeclair.com / +33(0)5 61 71 70 33

Contact presse : Louise-Marie Thabard / Communication SOGECLAIR / louise-marie.thabard@sogeclair.com / +336 75 95 12 20

