Communiqué de presse – Mercredi 02 novembre 2022 – 17h45

ARGAN acquiert le plus grand site de pièces et accessoires de Renault Group dans le cadre d’un sale & lease-back

C’est une nouvelle étape importante dans le développement d’ARGAN qui s’est concrétisée dans la région de Sens (89) avec l’acquisition d’un ensemble immobilier de 153 200 m² dédié aux pièces et accessoires de Renault Group qui en sera désormais locataire sur une durée de 12 ans dans le cadre d’une opération de sale & lease-back.

Le site de Villeroy (89), inauguré à l’automne 2006, est l’un des quatre centres de la Direction Logistique Pièces et Accessoires (DLPA) de Renault Group en France. Il s’agit du plus important avec 600 emplois et ses 153 200 m² articulés autour de quatre bâtiments logistiques de tailles unitaires allant de 33 000 à 43 000 m². La marque au losange en sera désormais locataire dans le cadre d’un bail d’une durée de 12 ans. Situé le long de la A19, barreau autoroutier reliant les autoroutes A10, A77, A5 et A6, Villeroy bénéficie d’une localisation idéale pour rayonner sur l’ensemble du territoire.

Voilà pourquoi, à court terme, le site de Villeroy se destine à devenir le magasin central pour toute l’activité pièces détachées et accessoires en France, et ce, pour toutes les marques de Renault Group avec une capacité de plus de 70 000 références qui sera rapidement portée à plus de 90 000. Pour accompagner cette montée en charge, le groupe automobile a lancé un chantier d’automatisation qui sera opérationnel en 2023.

Un plan d’investissement immobilier prévu sur le site

L’enveloppe dédiée par ARGAN à cette nouvelle acquisition intègre un plan important d’investissements qui permettra de maintenir ce site aux derniers standards du marché incluant notamment le remplacement des portes et de quais niveleurs, la remise à neuf des voiries, la rénovation de locaux et l’agrandissement du parking VL.

ARGAN ajoute ainsi à son patrimoine un site Premium exceptionnel par sa taille et par la qualité de sa signature.

Jean-Claude Le Lan, Président du Conseil de Surveillance d’ARGAN, commente : « Cette acquisition marque une étape majeure dans le développement d’ARGAN. En effet, ce site représentera à lui seul 3,5% des loyers qui seront perçus par notre foncière en 2023. Cette transaction, initiée avant la dégradation de la conjoncture économique de ces derniers mois, a pu être financée à des taux relativement avantageux au regard de ce qui se pratique aujourd’hui. Trois ans après l’acquisition du portefeuille CARGO, ARGAN confirme sa capacité à investir sur des projets d’envergure et sa position d’acteur majeur de l’immobilier logistique en France ».

La transaction a été pilotée par CBRE. Renault Group était conseillé par l'étude Acte 2 et le cabinet d'avocats Franklin. ARGAN était conseillé par l'étude Jubault Chausse Delaplace.

