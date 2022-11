La SPCA de la Colombie-Britannique et TELUS Santé unissent leurs forces pour rendre les soins vétérinaires virtuels plus accessibles aux refuges et aux nouveaux propriétaires d’animaux

English French

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 02 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Santé et la SPCA de la Colombie-Britannique unissent leurs forces pour assurer l’accès aux soins vétérinaires virtuels grâce au nouveau service Mon Animal TELUS Santé, en offrant des consultations virtuelles à prix réduit aux gens qui adoptent un chien ou un chat auprès de la SPCA. De plus, pour chaque téléchargement de l’application jusqu’au 26 novembre, TELUS Santé donnera 2 $ à la SPCA de la Colombie-Britannique, jusqu’à concurrence de 20 000 $.



« Notre collaboration avec des organismes comme la SPCA de la Colombie-Britannique s’inscrit dans notre philosophie communautaire solidement ancrée "Nous donnons où nous vivons”. Cette vocation sociale motive notre équipe à appuyer des initiatives à l’échelle locale qui œuvrent pour le bien commun, affirme Juggy Sihota, cheffe du marketing, TELUS Santé. Face à l’augmentation du nombre de chiens et de chats dans les refuges pour animaux, nous sommes fiers de pouvoir leur fournir des services vétérinaires virtuels et de l’aide financière. »

Les gens qui adoptent un chien ou un chat à l’un des sept refuges de la SPCA de la Colombie-Britannique ci-dessous profiteront d’un rabais spécial sur leur première consultation dans l’application Mon Animal TELUS Santé :

Alberni-Clayoquot Community Animal Centre (4936, rue Broughton, Port Alberni, C.-B.)

Burnaby Community Animal Centre (3202, av. Norland, Burnaby, C.-B.)

North Cariboo Community Animal Centre (4011 Lansdowne Rd, Prince George, C.-B.)

Prince Rupert Community Animal Centre (1740, boul. Prince Rupert, Prince Rupert, C.-B.)

Quesnel Community Animal Centre (1000 Carson Pit Rd, Quesnel, C.-B.)

Shuswap Community Animal Centre (5850 Auto Rd SE, Salmon Arm, C.-B.)

South Okanagan Community Animal Centre (2200 Dartmouth Dr, Penticton, C.-B.)



Les soins vétérinaires virtuels en action

« L’application Mon Animal TELUS Santé laissera plus de temps à notre équipe pour fournir des soins attentionnés et des activités d’enrichissement aux animaux hébergés dans nos refuges, affirme Parm Takhar, chef de l’exploitation, SPCA de la Colombie-Britannique. Il s’agit d’un excellent complément au formidable soutien offert quotidiennement par les cliniques vétérinaires des environs. »

C’est le cas d’animaux comme Wasabi, une chatte qui a été recueillie par la SPCA de la Colombie-Britannique avec ses deux chatons lorsque ses propriétaires n’en voulaient plus. À son arrivée au refuge pour animaux de North Cariboo, Wasabi était craintive et très protectrice de ses chatons.

L’équipe du refuge a utilisé l’application Mon Animal TELUS Santé pour obtenir une consultation virtuelle avec un vétérinaire, qui a prescrit des anxiolytiques à Wasabi afin qu’elle se sente plus à l’aise dans le refuge et avec le personnel qui s’occupait d’elle et de ses chatons.

« Il était tout naturel pour la SPCA de la Colombie-Britannique de collaborer avec TELUS Santé, un chef de file des soins vétérinaires virtuels dans la province, affirme Nathan Ramsden, responsable principal, Philanthropie et partenariats corporatifs, SPCA de la Colombie-Britannique. TELUS est un partenaire de longue date de notre organisme, à qui elle a versé plus de 1,4 million de dollars depuis 2000. La présente collaboration renforce davantage ce lien, car le soutien virtuel obtenu grâce à l’application Mon Animal TELUS Santé aide grandement notre équipe de soins lorsqu’elle a de la difficulté à obtenir un rendez-vous en personne avec un vétérinaire.

À propos de la SPCA de la Colombie-Britannique

La SPCA de la Colombie-Britannique est un organisme sans but lucratif financé en majeure partie par les dons du public. Sa mission consiste à prévenir la cruauté et à promouvoir le bien-être des animaux au moyen d’un large éventail de services : protection des animaux, soins d’urgence, hébergement et adoption d’animaux abandonnés et maltraités, sensibilisation, bien-être des animaux d’élevage, programmes de stérilisation, et sauvetage et réhabilitation de la faune.

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé est une entreprise mondiale offrant des services cliniques et des solutions numériques dans plus de 160 pays. Grâce à un éventail complet de soins primaires et préventifs, elle contribue à la santé physique, mentale et financière des gens ainsi qu’à leur mieux-être. En misant sur la technologie pour offrir des solutions et des services connectés en personne et virtuels, TELUS Santé facilite l’accès aux soins et révolutionne la circulation de l’information dans le secteur de la santé. Ce faisant, elle améliore la collaboration, l’efficacité et la productivité au profit des médecins, des pharmaciens, des autorités sanitaires, des fournisseurs de soins de santé paramédicaux, des assureurs, des employeurs et des gens de partout dans le monde. Elle progresse ainsi vers l’atteinte de son objectif : transformer les soins de santé et donner aux gens les moyens de prendre leur santé en main.

Formée de professionnels de la santé reconnus et passionnés, notre équipe clinique fournit des soins de premier ordre axés sur la personne à des centaines de milliers d’employeurs, de professionnels et de membres de leur famille.

Visitez telussante.com pour en savoir plus.

Pour voir la photo associée à ce communiqué, veuillez consulter le lien suivant : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/33c2e9a1-ad8a-413a-85bd-ad48117e92c2/fr