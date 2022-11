Noor Riyadh: das jährliche Lichterkunstfestival soll die saudi-arabische Hauptstadt mit über 190 Kunstwerken von mehr als 130 lokalen und internationalen Künstlern erstrahlen lassen

English French German Italian

RIAD, Saudi-Arabien, Nov. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Noor Riyadh ist ein jährliches Lichterkunstfestival, das an 40 Standorten über die gesamte Riad hinweg stattfindet. Vom 3. bis zum 19. November 2022 werden über 190 Kunstwerke die Stadt Riad erstrahlen lassen, mit eindringlichen standorteigenen Installationen, monumentalen öffentlich ausgestellten Kunstwerken, kurzlebigen Skulpturen, Kunstpfaden, virtueller Realität, Gebäudeprojektionen und Dronen-Shows, die Stadt bei Nacht in eine überwältigende „Galerie ohne Wände“ verwandeln. Gemeinsame Kuratoren des Festivals sind Hervé Mikaeloff, Dorothy Di Stefano und Jumana Ghouth.



Bekannte Künstler aus 40 Ländern, darunter Madagaskar, Uganda, Japan, Puerto Rico, die Türkei, Polen, Frankreich, das Vereinigte Königreich und die USA, kommen mit sowohl aufstrebenden als auch etablierten saudi-arabischen Künstlern zusammen, von denen viele erstmals mit Licht als künstlerischem Medium arbeiten. 90 neue Werke wurden von Künstlern wie Jean-Michel Othoniel, Joël Andrianomearisoa, Muhannad Shono zum diesjährigen Thema „Wir träumen von neuen Horizonten“ erschaffen und legen den Fokus auf ein gemeinsames Gefühl von Hoffnung für die Zukunft.





Die saudi-arabischen Künstler Zahra Al Ghamdi und Rashed AlShashai befassen sich mit der Umweltkrise. Refik Anadol und Scarlet Motiff verbinden Lichtkunst mit bahnbrechender Technologie, Design und Maschinenintelligenz. Zu der starken Gruppe saudi-arabischer und internationaler Künstlerinnen zählen unter anderem Sarah Brahim, Zineb Sedira, Gisela Colón. Larry Bell, Alicja Kwade, Sabine Marcelis, Daniel Buren, Douglas Gordon erforschen, welche Auswirkungen das Medium Glas auf das Erlebnis der Besucher beim Betrachten von lichtbasierten Kunstwerken hat.

Das Festival wird von der Ausstellung „From Spark to Spirit“ (3. November 2022 - 4. Februar 2023, JAX 03, Riad) begleitet, die von Neville Wakefield und Gaida AlMogren gemeinsam kuratiert wird. Hier wird die Rolle von Licht betrachtet, was die Gestaltung von Beziehungen zu einer Welt angeht, in der das Licht selbst ein Signal für Veränderung geworden ist. Es werden Themen wie „Technologien des Lichts“, „Architektur des Lichts“ und „Bewusstsein von Licht“ erforscht.

Der Architekt Khalid Al-Hazani, Direktor des Riyadh Art Program, erläuterte: „Noor Riyadh ist ein wichtiger Teil der Pläne zur kreativen Transformation der Riad in eine lebhafte, kosmopolitische Weltstadt, und zwar durch Kunst und Kultur. Unterstützt von Riyadh Art, der übergeordneten Institution von Noor Riyadh, bietet das Festival öffentlich ausgestellte Kunstwerke und vielfältige Gemeindeaktivitäten, die ein bereicherndes Kunsterlebnis darstellen, für Familien, Künstler, Studenten, Experten, mit einem internationalen Publikum aus aller Welt.“

