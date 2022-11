Noor Riyadh: festival annuel d'art de lumière illumine la capitale de l'Arabie saoudite avec plus de 190 œuvres d'art de plus de 130 artistes locaux et internationaux

English French German Italian

RIYAD, Arabie saoudite, 02 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Noor Riyadh, festival annuel d'art de lumière, illumine 40 sites de la capitale de l'Arabie saoudite. Du 3 au 19 novembre 2022, plus de 190 œuvres d'art ornent Riyad avec des installations immersives spécifiques au site, œuvres d'art publiques monumentales, sculptures éphémères, sentiers artistiques, réalité virtuelle, projections sur bâtiments et spectacles de drones, transformant Riyad en une éblouissante « galerie sans murs » nocturne. Le festival est co-conçu par Hervé Mikaeloff, Dorothy Di Stefano et Jumana Ghouth.



Des artistes renommés de 40 pays tels que Madagascar, l'Ouganda, le Japon, Porto Rico, la Turquie, la Pologne, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis sont réunis avec des artistes saoudiens émergents et établis. Pour beaucoup d'entre eux la lumière est un nouveau médium. 90 nouvelles commandes produites par Jean-Michel Othoniel, Joël Andrianomearisoa, Muhannad Shono entre autres, répondent au thème de 2022 « Nous rêvons de nouveaux horizons », centré sur un sentiment d'espoir pour l'avenir.





Saoudiens Zahra Al Ghamdi et Rashed AlShashai explorent la crise environnementale. Refik Anadol et Scarlet Motiff fusionnent lumière, technologie pionnière et intelligence artificielle. Une puissante cohorte de femmes artistes multinationales comprend Sarah Brahim, Zineb Sedira, Gisela Colón. Les œuvres de Larry Bell, Alicija Kwade, Sabine Marcelis, Daniel Buren, Douglas Gordon explorent l’influence du verre et de la lumière sur l'expérience des visiteurs.

Co-conçue par Neville Wakefield et Gaida AlMogren, l'exposition « From Spark to Spirit » (3 novembre 2022 - 4 février 2023, JAX 03, Riyad) accompagne le festival. Retraçant le rôle de la lumière dans notre relation avec un monde où la lumière elle-même devient un signal de changement, elle explore des thèmes « Technologies de la lumière », « Architectonique de la lumière » et « Conscience de la lumière ».

L'architecte Khalid Al-Hazani, directeur du programme Riyadh Art, explique : « Noor Riyadh fait partie des plans de transformation de Riyad de manière créative, culturelle et artistique en une ville mondiale vibrante et cosmopolite. Au sein de Riyadh Art, Noor Riyadh présente des œuvres d'art publiques et activités communautaires, pleines d’expériences artistiques enrichissantes et rassemblant les communautés locales : familles, artistes, étudiants et professionnels avec le public international. »

