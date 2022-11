English Danish

MT Højgaard Holding A/S oplyser i medfør af § 30 i lov om kapitalmarkeder, at Nordea Funds Ltd. har meddelt at kontrollere 10,00% af stemmerettighederne i MT Højgaard Holding A/S direkte (4,46%) og indirekte via fuldmagt fra Investeringsforeningen Nordea Invest (5,54%).

Kontakt: Henvendelse til CFO Martin Solberg kan ske på +45 22 70 93 65 eller anet@mth.dk .

