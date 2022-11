NANOBIOTIX nomme des experts de premier plan afin de former son conseil scientifique consultatif pour NBTXR3, son radioenhancer potentiel first-in-class

PARIS et CAMBRIDGE, Mass., 02 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- NANOBIOTIX (Euronext : NANO – NASDAQ : NBTX – la « Société »), société de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur la physique pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer, annonce aujourd’hui la nomination de douze (12) experts médicaux internationaux pour former son Conseil Scientifique Consultatif spécifiquement élaboré pour apporter son expertise et ses conseils dans l’avancement du développement du principal produit-candidat de la Société, NBTXR3.

« Aboutir à la mise à disposition mondiale d’un potentiel médicament disruptif et first-in-class nécessite une compréhension pluridisciplinaire pointue de la complexité du paysage de la recherche clinique, ainsi que les plus hautes exigences en matière de soins apportés aux patients sur le terrain, » explique Leonard Farber, MD, Chief Clinical and Medical Affairs Officer de Nanobiotix et Président du Conseil Scientifique Consultatif. « Notre Conseil Scientifique Consultatif apportera une expertise diversifiée et de haut niveau dans toutes les disciplines fondamentales nécessaires à la prise de décision en oncologie. Nous sommes à la fois reconnaissants et honorés que des experts de cette envergure aient choisi de nous rejoindre dans notre démarche visant à faire la différence pour les patients ; nous sommes persuadés que ce Conseil va nous aider au bon positionnement de NBTXR3 dans la stratégie thérapeutique lors des essais cliniques et sur le terrain, au bénéfice des patients ».

Membres du Conseil Scientifique Consultatif de Nanobiotix :

Sylvie Bonvalot, MD, PhD, HDR ; Chirurgien oncologue

Chef de Service Chirurgie Sarcomes à l’Institut Curie, Paris, France

Jared Marc Weiss, MD ; Oncologue médical

Professeur en oncologie médicale au centre de cancérologie Lineberger de l’Université de Caroline du Nord, Chapel Hill, Caroline du Nord, États-Unis

Robert L. Ferris, MD, PhD, FACS ; Chirurgien oncologue

Directeur et professeur d’oncologie au centre de cancérologie Hillman de l’UPMC, Vice-recteur associé pour la recherche en cancérologie et professeur d’otolaryngologie, d’immunologie et de radio-oncologie à l’Université de Pittsburgh, Pennsylvanie, États-Unis

Nancy Y. Lee, MD, FASTRO ; Oncologue radiothérapeute

Vice-président du département de radio-oncologie. Chef du service de radiothérapie pour les cancers de la tête et le cou. Chef du service de protonthérapie au centre de cancérologie Memorial Sloan Kettering, New York, New York, États-Unis

Silvia Chiara Formenti, MD, FASTRO ; Oncologue radiothérapeute

Président du département de Radio-oncologie à Weill Cornell, New York, New York, États-Unis

Quynh-Thu Xuan Le, MD ; Oncologue radiothérapeute

Président du département de radiothérapie de Stanford et titulaire d’une chaire d’enseignement au Katharine Dexter McCormick & Stanley McCormick Memorial à l’Université de Stanford, Palo Alto, Californie, États-Unis

Christophe Le Tourneau, MD, PhD ; Oncologue médical

Directeur de Département d’Essais Cliniques précoces (D3i) à l’Institut Curie et Professeur de médecine à l’Université Paris-Saclay, Paris, France.

Hisham Mehanna, PhD, BMedSc, MBChB, FRCS ; Chirurgien oncologue

Pro-vice-recteur adjoint, titulaire de la chaire de chirurgie de la tête et du cou, et directeur de l’Institut de la recherche et de l’enseignement sur la tête et le cou à l’Université de Birmingham, Royaume-Uni.

Thierry De Baère, MD ; Radiologue interventionnel

Professeur de médecine à l’université Paris-Saclay à Paris, France et Chef du service d'Imagerie thérapeutique (radiologie interventionnelle) au centre de cancérologie Gustave Roussy, Villejuif, France.

Chiaojung Jillian Tsai, MD, PhD ; Oncologue radiothérapeute

Directeur programme de radiothérapie palliative du département de radiothérapie (Radiation Medecine Program) du Princess Margaret Cancer Centre de Toronto, Canada.

Stéphane Champiat, MD, MS, PhD ; Oncologue médicale

Chef de l'unité Hospitalisation du Département d’Innovation Thérapeutique et d’Essais Précoces du centre de cancérologie Gustave Roussy, Paris, France

Jean Bourhis, MD, PhD; Oncologue radiothérapeute

Professeur, Chef du service de radio-oncologie du centre hospitalier universitaire vaudois, Lausanne, Suisse

Pour plus d’informations sur le Conseil Scientifique Consultatif de Nanobiotix, cliquez ici.

