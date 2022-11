VGP Trading Update: Solide Groei, Record Opleveringen en Bezettingsgraad Geven een Boost aan Recurrente Huurinkomsten

English Dutch

3 november 2022, 7:00 uur, Antwerpen, België: VGP NV ('VGP' of 'de Groep') publiceert vandaag een trading update over de eerste tien maanden van 2022 waarin, tegen een achtergrond van volatiele macro-economische en geopolitieke onzekerheden de Groep een robuuste operationele prestatie boekt:



€ 53, 1 miljoen nieuwe en vernieuwde huurovereenkomsten getekend tot op heden (waarvan €21,3 miljoen gedurende de laatste 4 maanden), wat de totale geannualiseerde gecommitteerde huurinkomsten op € 29 1,0 miljoen brengt (+ €34,9 miljoen vergeleken met 31 december 2021) (+13,6% vs dec 2021 en + 21,0% j-o-j)





Vastgoedportefeuille vrijwel volledig verhuurd met een bezettingsgraad van 99,6% per 31 oktober 2022 (tegen 99,4% per 31 december 2021)





Op basis van de huidige inflatie verwachten wij dat onze effectieve huurinkomsten enkel door indexering al met 7% (€17 miljoen²) zal groeien in 2023





37 projecten in aanbouw die 1.253.000 m² vertegenwoordigen (waarvan 16 projecten van in totaal 346.000 m² die in de loop van het jaar zijn opgestart) en €82,8 miljoen aan bijkomende jaarlijkse huur zodra ze volledig gebouwd en verhuurd zijn. Deze gebouwen in aanbouw zijn voor 93,7% voorverhuurd





28 projecten opgeleverd gedurende het jaar, goed voor 576.000 m² of €31 miljoen aan additionele huurinkomsten (waarvan 11 projecten voor in totaal 240.000 m² opgeleverd in de tweede helft van 2022) en nog eens 460,000 m² die naar verwachting in de rest van 2022 zal worden opgeleverd





gedurende het jaar, goed voor 576.000 m² of €31 miljoen aan additionele huurinkomsten (waarvan 11 projecten voor in totaal 240.000 m² opgeleverd in de tweede helft van 2022) en nog eens 460,000 m die naar verwachting in de rest van 2022 zal worden opgeleverd De capaciteit aan zonnepanelen groeide exponentieel dit jaar tot 120,9 MWp operationeel of in aanbouw en met nog eens 67,9 MWp in de pijplijn. De aanzienlijke capaciteitsgroei - die in de eerste 10 maanden al €3,7 miljoen aan inkomsten opleverde - zal, eenmaal volledig gebouwd, overeenkomen met het elektriciteitsverbruik van onze huurders over 2021. Voorts heeft deze investering bijgedragen aan de GRESB-drie sterren classificatie als ontwikkelaar en heeft het ervoor gezorgd dat de portefeuille tot het jaar 2045 voldoet aan de Parijse 1,5-graden decarbonisatiedoelstelling volgens CRREM





Aanhoudende sterke relatie met Allianz:





(i) Tweede closing van Joint Venture VGP Park München op schema voor december 2022 met een verwachte opbrengst van circa €70 miljoen;

(ii) Met inbegrip van de komende closing voor VGP Park München zal het totaal volume van de JV closings in 2022 een record van meer dan €800 miljoen bedragen;

(iii) Closing verwacht in het eerste kwartaal van 2023 met de eerste joint venture voor een totale brutowaarde van meer dan €100 miljoen. De transactie is momenteel in de due diligence fase;

(iv) De winstuitkering uit de Joint Ventures neemt verder toe met een uitkering tot op heden van in totaal €28,2 miljoen en een verdere winstuitkering van circa €30 miljoen die in november 2022 zal worden ontvangen.





1.925.000 m² aan nieuwe grondposities verworven (waarvan 378.000 m² in de tweede helft van 2022) en 696.000 m² grond ingezet gedurende het jaar ter ondersteuning van nieuwe ontwikkelingen die in de eerste 10 maanden werden opgestart. Eind oktober 2022 bedraagt de totale grondbank in eigendom 10.683.000 m², wat een ontwikkelingspotentieel vertegenwoordigt van circa 5 miljoen m²





De Chief Executive Officer van VGP, Jan Van Geet: "Kijkend naar de groei en cashgeneratie heeft VGP een zeer solide jaar, echter in termen van opleveringen van projecten verhuurd voor de lange-termijn aan onze klanten zien wij een echt recordjaar: nu deze huren effectief worden zal dit bovendien een aanzienlijke boost genereren voor onze recurrente inkomsten."

Jan Van Geet voegde daaraan toe: "Deze recordopleveringen maken eens te meer duidelijk dat het DNA van VGP uiteraard nauw verbonden is met de constante ontwikkeling van nieuwe projecten. Vooruitkijkend, zien we een aanzienlijke behoefte aan nieuwe bedrijfsgebouwen van hoge kwaliteit. Deze vraag wordt gedreven door vele factoren, aangezien de wereld van morgen er een is van duurzaamheid en verdere efficiëntie door middel van de toepassing van slimme technologieën en kunstmatige intelligentie. Ik denk dat we nog maar een fractie van het efficiëntiepotentieel hebben gezien en meer innovaties om de energie- en operationele efficiëntie te optimaliseren zullen onherroepelijk onze industrie de komende jaren veranderen. Ik ben ervan overtuigd dat ons team goed voorbereid is om die uiterst complexe, op maat gemaakte en duurzame oplossingen van de hoogste kwaliteit te leveren die voldoen aan de toekomstige behoeften van de klant. Bovendien zijn we voobereid om dit op een consistente manier te doen in alle landen waar we actief zijn. Dit is van cruciaal belang omdat onze ontwikkelingsactiviteiten op lange termijn altijd zullen afhangen van ons vermogen om aan die vraag van klanten te voldoen en van onze winstgevendheid in de toekomst."

Jan Van Geet besluit: "Het is even belangrijk om te wijzen op het feit dat, aangezien een economie zich niet op een lineaire manier ontwikkelt, wij, naast de ontwikkelwinsten, altijd verschillende bronnen van recurrente inkomsten hebben opgebouwd - naast huurinkomsten en inkomsten uit onze hernieuwbare energiebronnen ook vergoedingen voor facility- en property management en asset management fees. Deze terugkerende inkomstenstromen, versterkt door de recordoplevering van gebouwen in de afgelopen jaren, worden nu een aanzienlijk deel van onze inkomsten en geven ons voldoende ruimte om in de toekomst dividend uit te keren en de balans van VGP op een zelfstandige basis aanzienlijk te versterken. Wij hebben er immers altijd bewust voor gekozen om de terugkerende inkomsten uit onze activa deels zelf op onze balans te houden, deels via JV's die wij zelf beheren. Met als gevolg, in combinatie met de bestaande liquide middelen op de balans, de niet-opgenomen RCF's en de geplande Munich joint venture closing hebben wij voldoende middelen beschikbaar om onze verplichtingen tot ver na 2023 te dekken."









OPERATIONELE HOOGTEPUNTEN – 10M 2022

Leasingactiviteit en veerkracht

Ondertekende en verlengde huurovereenkomsten welke in totaal € 53,1 miljoen aan huurinkomsten vertegenwoordigen bestaand uit 721.000 m² oppervlakte verhuurd middels nieuwe huurovereenkomsten (overeenkomstig met €40,3 miljoen aan nieuwe geannualiseerde huurovereenkomsten), gecombineerd met 241.000 m² oppervlakte verhuurd middels vernieuwde huurovereenkomsten (overeenkomstig met € 12,7 miljoen huurinkomsten op jaarbasis) en €3,7 miljoen aan indexatie.

Van de ondertekende huurovereenkomsten in 2022 is meer dan de helft van de gecommitteerde huur afkomstig van logistiek (53%), (waarvan 40% algemene logistiek, 13% non-food detailhandel logistiek en 1% food-detailhandel logistiek), gevolgd door e-commerce (21%) en lichte industrie (15%), (waarvan 4% auto-industrie gerelateerd) en 10% werd gedefinieerd in een andere categorie.

Duitsland was de drijvende kracht achter groei in de nieuwe huurovereenkomsten met €17,4 miljoen (40%) getekend dit jaar (waarvan €5,8 miljoen namens de Joint Ventures). De overige landen deden het ook goed met nieuwe huren in Roemenië +€4,3 miljoen (10%) (€ 0,3 miljoen namens de JV portefeuille), Spanje +€4,0 miljoen (9%) (€2,6 miljoen namens de JV portefeuille), Nederland +€3,9 miljoen (9%) (€3,4 miljoen namens de JV portefeuille), Slowakije +€ 3,6 miljoen (9%) (€0,9 miljoen namens de JV portefeuille), Tsjechië +€ 3,4 miljoen (8%) (€2,5 miljoen namens de JV portefeuille), Hongarije +€2,8 miljoen (6%) (€0,1 miljoen namens de JV portefeuille), Oostenrijk +€2,4 miljoen (5%) (€0,1 miljoen namens de JV portefeuille), Letland +€0,7 miljoen (2%) (eigen portefeuille), Italië +€1,0 miljoen (2%) (€ 0,4 miljoen namens de JV portefeuille) en Portugal + € 0,6 miljoen (1%) (eigen portefeuille).

Beëindigde huren vertegenwoordigden een totaal van € 9,1 miljoen of 170.000 m² (waarvan 118.000 m² zich in de portefeuille van de Joint Ventures bevond). VGP heeft deze panden tot nu toe kunnen herverhuren tegen algemeen hogere huurprijzen. In Duitsland, VGP's grootste markt, kon de Groep bijvoorbeeld de gemiddelde huurprijs per vierkante meter met gemiddeld 15% verhogen.

Het totaal aan getekende huurovereenkomsten nam toe tot €291,0 miljoen geannualiseerde gecommitteerde huurinkomsten (gelijk aan 5,0 miljoen m² verhuurbare oppervlakte), versus € 256,1 miljoen op 31 december 2021. Een 13,6% toename over het jaar.

De ondertekende gecommitteerde huurovereenkomsten van de eigen portefeuille vertegenwoordigen in totaal 2.038.000 m² verhuurbare oppervlakte (€116,5 miljoen aan geannualiseerde gecommitteerde huurinkomsten) met een gewogen gemiddelde looptijd van de geannualiseerde gecommitteerde huurovereenkomsten van 9,8 jaar per eind oktober 2022.

De ondertekende gecommitteerde huurovereenkomsten van de portefeuille van de joint ventures vertegenwoordigen in totaal 2.971.000 m² verhuurbare oppervlakte (€174,5 miljoen aan geannualiseerde gecommitteerde huurinkomsten) met een gewogen gemiddelde looptijd van de geannualiseerde gecommitteerde huurovereenkomsten van 7,3 jaar per eind oktober 2022.

De gewogen gemiddelde looptijd van de huurcontracten op jaarbasis van de gecombineerde eigen en Joint Ventures portefeuille bedroeg eind oktober 2022 8,3 jaar, tegen 8,6 jaar eind december 2021.

De geannualiseerde gecommitteerde huurovereenkomsten bestaan uit €207,7 miljoen huurinkomsten die per 31 oktober 2022 reeds van kracht zijn geworden en €83,3 miljoen huurinkomsten die in de toekomst van kracht zullen worden. Het tijdstip waarop de geannualiseerde gecommitteerde huurovereenkomsten van kracht worden, kan als volgt worden uitgesplitst:

In Miljoen EUR Huidig <1 jaar 1-2 jaar 2-3 jaar >3 jaar Totaal Eigen portefeuille 64,1 44,2 5,7 0,6 1,9 116,5 Joint Ventures aan 100% 143,6 30,9 0,0 0,0 0,0 174,5 Totaal 207,7 75,1 5,7 0,6 1,9 291,0

Vrijwel alle huurovereenkomsten bevatten indexeringsclausules, waarvan de meeste onbeperkt zijn, waardoor de vastgoedportefeuille goed beschermd is tegen inflatie. De meeste bestaande huurovereenkomsten worden in de eerste maanden van het jaar geïndexeerd, waarbij de indexering voor het lopende jaar in totaal € 3,7 miljoen aan huurequivalent bedraagt. Naar verwachting zal dit bedrag snel stijgen wanneer de huidige hoge inflatie in de eerste helft van 2023 aan de huurders wordt doorgerekend.





Over het huurinkomen van 2023 kan voor iedere 5% inflatie 4% worden doorberekend als indexatie. Bij een inflatie van 10% kan 7% van de indexatie in hetzelfde jaar worden doorgerekend (8% op de eigen portefeuille en 7% op de Joint Venture portefeuille).





Ontwikkelingsactiviteiten

In de tweede helft van 2022 heeft VGP 11 gebouwen opgeleverd die 240.000 m² verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen, namelijk in Tsjechië: een gebouw van 29.500 m² in VGP Park Hradek nad Nisou, een gebouw van 15.800 m² in VGP Park Kladno en een gebouw van 5.500 m² in VGP Park Chomutov. In Duitsland: een gebouw van 67.200 m² in VGP Park Laatzen en een gebouw van 20.400 m² in VGP Park Rostock. In Spanje: een gebouw van 29.600 m² in VGP Park Sevilla Dos Hermanas en twee gebouwen van in totaal 34.800 m² in VGP Park Zaragoza. In de andere landen: een gebouw van 10.700 m² in VGP Park Budapest Aerozone (Hongarije), een gebouw van 18.300 m² in VGP Park Bratislava (Slowakije) en ten slotte een gebouw van 8.200 m² in VGP Park Graz 2 (Oostenrijk).

Dit brengt het totaal van opgeleverde projecten voor de eerste tien maanden van 2022 op 28 projecten, die 576.000 m² verhuurbare oppervlakte toevoegen, die €31,6 miljoen aan geannualiseerde huurinkomsten vertegenwoordigen en die voor 99,3% zijn verhuurd.

16 nieuwe projecten opgestart in de loop van 2022 die goed zijn voor 316.000 m² toekomstige verhuurbare oppervlakte en €23,3 miljoen aan geannualiseerde huurinkomsten zodra ze volledig gebouwd en verhuurd zijn.

In totaal 39 projecten in aanbouw per eind oktober 2022 die 1.253.000 m² verhuurbaar oppervlak zullen opleveren, goed voor €82,8 miljoen aan geannualiseerde huurinkomsten zodra deze gebouwen volledig zijn gerealiseerd en verhuurd (93,7% voorverhuurd)

verhuurbaar oppervlak zullen opleveren, goed voor €82,8 miljoen aan geannualiseerde huurinkomsten zodra deze gebouwen volledig zijn gerealiseerd en verhuurd (93,7% voorverhuurd) Geografische verdeling van parken in aanbouw, op basis van vierkante meters: 57% is gelegen in Duitsland (waarvan 17% VGP Park München vertegenwoordigt en 40% overige projecten in Duitsland), 11% in Roemenië, 8% in Hongarije, 6% in Nederland, 6% in Letland, 5% in Tsjechië, 2% in Spanje, 2% in Slowakije, 2% in Portugal en 1% in Oostenrijk.

VGP blijft zich richten op het behoud van de ontwikkelingsmarges door alle nieuwe en bestaande ontwikkelingen te toetsen aan hun respectievelijke beoogde aanvangsrendement10. In overeenstemming met de huidige marktdynamiek ligt het beoogde gemiddelde rendement op de kosten ruim boven 7% in West-Europa, boven 7,5% in Zuid-Europa en boven 8% in Centraal- en Oost-Europa 11

Grondbank

In de tweede helft van 2022 breidde VGP haar grondbank verder uit en per 31 oktober 2022 heeft de Groep (inclusief de Joint Ventures voor 100%) een resterende ontwikkelingsgrondbank in volle eigendom van 8.164.000 m² (waarvan 1.307.000 m² in handen van de Joint Ventures), waarmee de Groep ca. 3.680.000 m² toekomstige verhuurbare oppervlakte (waarvan 622.000 m² voor rekening van de Joint Ventures) kan ontwikkelen. Daarnaast heeft de Groep nog eens 2.519.000 m² aan gecommitteerde grondposities die naar verwachting in de komende 6 tot 18 maanden zullen worden aangekocht, afhankelijk van het verkrijgen van de benodigde vergunningen.

Dit brengt de resterende totale grondbank in eigendom en gecommitteerd voor ontwikkeling per 31 oktober 2022 op 10.683.000 m², wat neerkomt op een resterend ontwikkelingspotentieel van ca. 4.812.000 m², waarvan 706.000 m² (15%) in Duitsland, 733.000 m² (15%) in Roemenië, 639.000 m² (13%) in Nederland, 464.000 m² (10%) in Slowakije, 487.000 m² (10%) in Servië, 422.000 m² (9%) in Spanje, 323.000 m² (6%) in Hongarije, 316.000 m² (7%) in Italië, 263.000 m² (5%) in Tsjechië, 138.000 m² (3%) in Oostenrijk, 149.000 m² (3%) in Frankrijk, 120.000 m² (2%) in Portugal, 38.000 m² (1%) in Kroatië en het resterende saldo van 14.000 m² in Letland.

Uit het oogpunt van waarde is de grondbank overwegend West-Europees, maar op basis van vierkante meters is de grondbank goed gespreid over de landen waarin wij actief zijn.

Gezien de algemene marktomstandigheden verwachten wij dat er in de komende 12 maanden meer, voornamelijk brownfield, mogelijkheden beschikbaar zullen komen - wij blijven alert en zijn erop voorbereid zodat, wanneer kansen zich voordoen, deze kunnen worden aangegrepen.

ESG initiatieven en hernieuwbare energie

89 zonnedakinstallaties met een totale capaciteit van 120,9 MWp - waarvan de eigen operationele capaciteit op jaarbasis is verdubbeld tot 40,4 MWp, 15,1 MWp door derden wordt geëxploiteerd en 65,4 MWp aan eigen installaties momenteel in aanbouw is. Dit wordt gerealiseerd door een investering van €40,7 miljoen tot nu toe (en nog eens €28,8 miljoen gecommitteerd). Daarnaast bevat de pijplijn aan zonnedakprojecten een extra stroomopwekkingscapaciteit van 67,9 MWp.

De potentiële jaarlijkse energieproductie, inclusief PV-projecten in aanbouw en in de pijplijn, wordt geschat op 168.318 MWh per jaar, wat gelijk is aan het totale elektriciteitsverbruik van al onze huurders in VGP-gebouwen in 2021.

De GRESB-score voor de Groep heeft in 2022 aanzienlijke vooruitgang geboekt; de ontwikkelingsportefeuille kreeg één extra ster tot drie groene sterren.

VGP heeft in 2022 haar tweede CRREM-studie (Carbon Risk Real Estate Monitor) uitgevoerd. De analyse werd gedaan op de gehele portefeuille (op basis van onze GRESB data per december 2021, inclusief JV's op 100%). De resultaten zijn bemoedigend: de portefeuille blijft in overeenstemming met een decarbonisatiepad van 1,5°C tot 2037, wat een verbetering van 10 jaar is ten opzichte van de resultaten van vorig jaar. Als ook rekening wordt gehouden met de realisatie van de huidige fotovoltaïsche systemen in de pijplijn, blijft de portefeuille tot 2045 conform het decarbonisatiepad van 1,5°C en voldoet meer dan 40% nog steeds in 2050.

Het eerste EU-Taxonomie certificaat werd ontvangen voor een gebouw in onze portefeuille en in de toekomst streeft VGP ernaar dat alle nieuwe ontwikkelingen een EPC A-energielabel, EU-Taxonomie conform, een BREEAM Excellent- of DGNB Gold-certificaat behalen en geen gasverwarming meer gebruiken waar dat haalbaar is.

De eerder aangekondigde CO 2 -reductiedoelstellingen van de Groep voor scope 1-3 werden vastgesteld met inachtneming van de op wetenschap gebaseerde reductiedoelen (‘science-based targets initiatief “SBTi”, zie hiervoor ook Duurzaamheidsverslag 2021 voor meer details), de Groep is nu bezig met een formeel SBTi-validatietraject, feedback wordt verwacht in 2023.

Allianz en de ontwikkelingen in de Joint Ventures

Tweede closing van Joint Venture VGP Park München met Allianz Real Estate is gepland voor december 2022 met een te verwachten opbrengst van circa €70 miljoen. In de eerste helft van 2023 wordt aanvullende recycling van eigen vermogen verwacht door de gedeeltelijke herfinanciering met bankschulden.

Inclusief de aanstaande closing voor VGP Park München, zullen VGP en Allianz Real Estate in 2022 4 Joint Venture closings hebben afgerond die resulteren in een overdracht naar de joint ventures van een recordbedrag van meer dan € 800 miljoen aan bruto vermogenswaarde.

De eerst volgende closing wordt verwacht in Q1 2023 met de Eerste Joint Venture voor een totale bruto vermogenswaarde van meer dan €100 miljoen. De transactie is momenteel in de due diligence fase.

De winstuitkering uit Joint Ventures neemt verder aan kracht toe met een winstuitkering tot op heden van in totaal €28,2 miljoen en een verdere winstuitkering voorzien van circa €30 miljoen in november 2022.

Vooruitzichten

Ondanks de overdracht van activa aan de Joint Ventures blijft het recurrente cash genererende deel van VGP's activiteiten groeien tot een aanzienlijke omvang met totale gecontracteerde jaarlijkse huur- en fee-inkomsten op een proportionele basis die in de komende 12 maanden aanzienlijk zullen stijgen. Hierdoor zal de recurrente kasstroomgeneratie van de Groep aanzienlijk toenemen.





Bij de bekendmaking van de financiële resultaten van 2022, eind februari 2023, zal VGP verder communiceren over het dividendvoorstel. De verwachte dividenduitkering zal worden herzien in het licht van het huidige dividendbeleid en rekening houdend met de langetermijndoelstelling van dividenddekking (door terugkerende netto huur- en fee-inkomsten en dividenduitkeringen ontvangen van de joint ventures minus terugkerende kosten).





Gezien de algemene marktomstandigheden verwachten wij dat er in de komende 12 maanden meer, voornamelijk brownfield, mogelijkheden beschikbaar zullen komen - wij blijven alert en zijn erop voorbereid zodat, wanneer de kans zich voordoet, deze kan worden aangegrepen.





