English French







Orbus Digital et WISeKey lancent des opérations conjointes de vente de services de cybersécurité et de confiance SSL/TLS en Afrique de l’Ouest.

Geneva – Dakar - 3 Novembre, 2022 – WISeKey International Holding Ltd. (“WISeKey”) (SIX: WIHN, NASDAQ: WKEY), leader mondial de la cybersécurité et de l'IoT, a annoncé aujourd'hui qu'il s'est associé à Orbus Digital (qui fait partie du groupe GAINDE 2000) pour déployer une suite complète de solutions de sécurité pour les sites Web des organisations basées sur les services SSL/TLS, sécurisés par le OISTE/WISeKey racine de confiance.

Orbus Digital et WISeKey ont signé un accord de partenariat stratégique afin de générer des synergies en lançant des solutions de sécurité cryptographiques nouvelles et innovantes dans la région Afrique de l’ouest et sur d'autres marchés.

Le but est de positionner la meilleure offre qualité/prix du marché Africain pour mieux satisfaire leurs clients et répondre au niveau d’exigence croissante des navigateurs qui limitent l’accès aux sites considérés dangereux car ne disposant pas de SSL.

VP Corporate Alliances & Partnerships de WISeKey, Carlos Moreno ajoute : « Nous sommes fiers de collaborer avec GAINDE 2000 dans le cadre de la sécurisation des sites web des organisations sur le territoire africain à l'aide de notre technologie et de notre racine de confiance OISTE/WISeKey»

Daniel SARR, Managing Director de Orbus Digital abonde dans le même sens : « Le partenariat stratégique avec WISeKey permettra de renforcer l’offre de service panafricaine de Orbus Digital en facilitant la reconnaissance des certificats SSL à l’échelle mondiale pour permettre aux organisations Africaines de sécuriser leurs sites web en conformité avec les standards internationaux ».

Qu’est-ce qu’un certificat SSL ?

Un certificat SSL est un certificat électronique qui authentifie l'identité d'un site Web et permet une connexion chiffrée. SSL signifie « Secure Sockets Layer », c'est un protocole de sécurité qui crée un lien chiffré entre un serveur Web et un navigateur Web.

Les entreprises doivent ajouter des certificats SSL à leur site Web pour sécuriser les transactions en ligne et sécuriser la confidentialité des informations client.

Pour résumer… Le SSL sécurise les connexions Internet et empêche les criminels de consulter ou de modifier les informations échangées entre deux systèmes. Lorsque vous voyez un petit cadenas à côté de l'URL dans la barre d'adresse, cela veut dire qu’un SSL protège le site Web que vous visitez.

A propos de WISeKey :

WISeKey (NASDAQ : WKEY ; SIX Swiss Exchange : WIHN) est une entreprise mondiale de cybersécurité de premier plan qui déploie actuellement des écosystèmes d'identité numérique à grande échelle pour les personnes et les objets en utilisant la Blockchain, l'IA et l'IoT en respectant l'humain comme point d'appui de l'Internet. Les microprocesseurs WISeKey sécurisent l'informatique pervasive qui façonne l’Internet of Everything d'aujourd'hui. WISeKey IoT dispose d'une base installée de plus de 1,5 milliard de microprocesseurs dans pratiquement tous les secteurs de l'IoT (voitures connectées, villes intelligentes, drones, capteurs agricoles, anti-contrefaçon, éclairage intelligent, serveurs, ordinateurs, téléphones mobiles, crypto-monnaies, etc.) WISeKey occupe une position unique pour être à la pointe de l'IoT car nos semi-conducteurs produisent une énorme quantité de Big Data qui, lorsqu'elle est analysée avec l'intelligence artificielle (IA), peut aider les applications industrielles à prédire la défaillance de leurs équipements avant qu'elle ne se produise.

A propos de ORBUS Digital :

ORBUS DIGITAL est la branche panafricaine du Groupe GAINDE 2000 dédiée aux conseils et services digitaux. Elle réunit des experts aux compétences transverses pour vous apporter les solutions aux défis les plus complexes de la transformation digitale.

GAINDE 2000 est un groupe sénégalais leader dans le domaine de l’économie numérique. Créé en 2002, il est spécialisé dans la facilitation du commerce international, la modernisation et la dématérialisation des formalités administratives. Issu d’un partenariat public-privé (PPP). Depuis 2015, GAINDE 2000 a créé une Autorité de Certification (AC), reconnue en Afrique de l’Ouest, pour s’occuper de la production et de la gestion du cycle de certificats électroniques. ORBUS DIGITAL est chargée de l’exploitation de toute la suite de produit de l’AC à savoir la signature électronique, l’authentification forte, la messagerie sécurisée et la sécurisation web. Le groupe GAINDE 2000 est Certifié ISO 9001 et 27001 afin de vous garantir une bonne qualité de service!

Contacts Presse et Investisseurs :

WISeKey International Holding Ltd

Company Contact: Carlos Moreira

Chairman & CEO

Tel: +41 22 594 3000

info@wisekey.com

WISeKey Investor Relations (US)

The Equity Group Inc.

Tel: +1 212 836-9611

lcati@equityny.com

Clause de non-responsabilité:

Cette communication contient expressément ou implicitement certaines déclarations prospectives concernant WISeKey International Holding Ltd et ses activités. De telles déclarations impliquent certains risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui pourraient faire en sorte que les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations réels de WISeKey International Holding Ltd soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations. -regarder les déclarations. WISeKey International Holding Ltd fournit cette communication à cette date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans les présentes à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de valeurs mobilières, ni un prospectus d'offre au sens de l'article 652a ou de l'article 1156 du Code des obligations ni un prospectus de cotation. au sens du règlement de cotation de la SIX Swiss Exchange. Les investisseurs doivent se fier à leur propre évaluation de WISeKey et de ses titres, y compris les mérites et les risques encourus. Aucune information contenue dans les présentes n'est ou ne doit être considérée comme une promesse ou une représentation quant aux performances futures de WISeKey.

Contacts Presse et Investisseurs

ORBUS DIGITAL

Rue PE 25 Point E – Immeuble Ousseynou Gueye Thiam