Pörssitiedote 3.11.2022 klo 8.00

Sievi Capital Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi–syyskuu 2022

KH-Koneet Groupin kasvu jatkui, Indoor Groupin markkinaympäristö edelleen haastava

Heinä–syyskuu 2022

Liikevoitto oli -3,2 (5,2) milj. euroa

Tilikauden tulos oli -2,6 (4,1) milj. euroa

Tulos / osake (laimentamaton ja laimennettu) oli -0,04 (0,07) euroa



Tammi–syyskuu 2022

Liikevoitto oli -8,5 (18,3) milj. euroa

Tilikauden tulos oli -6,9 (15,2) milj. euroa

Tulos / osake (laimentamaton ja laimennettu) oli -0,12 (0,26) euroa

Substanssiarvo / osake katsauskauden lopussa oli 1,49 (1,55) euroa

Oman pääoman tuotto liukuvalta 12 kuukaudelta oli -4,1 (24,9) %

Nettovelkaantumisaste katsauskauden lopussa oli 13,8 (-4,7) %

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisen vuoden vastaavan tarkastelukauden lukuja, ellei toisin ole mainittu. Liiketoimintakatsauksessa esitettäviä tietoja ei ole tilintarkastettu. Sievi Capital ei yhdistele tytäryrityksiään konsernilaskelmiin rivikohtaisesti, vaan sijoitukset yhtiöihin arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti.

Toimitusjohtaja Jussi Majamaa:

”Sievi Capitalin kohdeyhtiöt ovat kuluvana vuonna toimineet monilta osin hyvin poikkeuksellisissa markkinaympäristöissä. Nousevat korkopaineet sekä energiahintojen ajama inflaatio on tuonut monille yrityksille kustannuspaineita ja toisaalta avannut toisille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Usealla Sievi Capitalin kohdeyhtiöllä yhteisenä teemana tilikauden kolmannella neljänneksellä onkin ollut toiminnan tehostaminen muun muassa liiketoimintaprosesseja kehittämällä sekä kulusäästöin.

Markkinaympäristö on ollut haastava etenkin Indoor Groupilla, mikä heijastui yhtiön tulokseen negatiivisesti, mutta toisaalta yhtiö otti operatiivisesti askeleita oikeaan suuntaan. KH-Koneet Group jatkoi hyvää kasvua markkinatilanteen normalisoitumisesta huolimatta. Logistikas kasvoi vahvasti palveluiden kysynnän pysyessä hyvällä tasolla, vaikka operatiivinen tehokkuus kärsikin hieman haasteista tavaravirtojen ennustettavuuden sekä kustannusten nousun myötä. HTJ:n tarjoustoiminta jatkui aktiivisena ja tilauskanta kehittyi suotuisasti. Yhtiö on kuluvana vuonna kasvattanut palvelutarjoamaansa onnistuneesti sekä orgaanisesti että yritysostolla. Nordic Rescue Groupin tulosta rasittivat harmillisesti etenkin kertaluonteiset kulut liittyen Vema Liftin kahteen peruuntuneeseen tilaukseen sekä alhaiset toimitusvolyymit. Yhtiöllä on ollut myös haasteita raaka-aineiden ja komponenttien hintakehityksen kanssa, mikä on heijastunut yhtiön katteisiin negatiivisesti.

Sijoitusten laskennalliset arvonmuutokset olivat kolmannella neljänneksellä pääosin negatiivisia. Arvonmuutoksiin vaikuttivat tuloskehitysten ohella yleisen markkinaympäristön muutokset. Oman pääoman tuotto-% jäi alle vähimmäistavoitetasomme ja oli liukuvalta 12 kuukaudelta -4,1 %. Tähän vaikutti laskennallisten arvonmuutosten ohella se, että emme tehneet katsauskaudella irtautumisia eivätkä kohdeyhtiöt maksaneet osinkoja tai pääomanpalautuksia. Tästä syystä Sievi Capitalin hallitus ei ole toistaiseksi tehnyt osingonjakopäätöstä.

Sievi Capitalin strategiaprosessi on jatkunut syksyllä. Tavoitteena on julkistaa uusi strategia vuoden loppuun mennessä.”

Tulevaisuuden näkymät

Sievi Capital jatkaa uusien sijoitusmahdollisuuksien selvittämistä strategiansa mukaisesti. Uusia sijoituksia suunnitellaan tehtävän keskimäärin 1–2 vuodessa, mutta toteutuvien sijoitusten määrä voi vaihdella vuosittain. Nykyisten sijoituskohteiden osalta jatketaan yhtiöiden liiketoimintojen aktiivista kehittämistä. Myös irtautumissuunnittelua ja irtautumismahdollisuuksien arviointia sijoituskohteiden osalta tullaan jatkamaan.

Sievi Capital ei yhdistele tytäryrityksiään konsernilaskelmiin rivikohtaisesti, vaan sijoitukset yhtiöihin arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Sijoitusten käypien arvojen muutoksella on olennainen vaikutus Sievi Capitalin tulokseen. Sijoitusten käypien arvojen kehitykseen vaikuttavat kohdeyhtiöiden oman kehityksen lisäksi muun muassa toimialojen ja kansantalouksien yleinen kehitys sekä näiden näkymien muutos, osake- ja korkomarkkinoiden kehitys sekä muut Sievi Capitalista riippumattomat tekijät. Lisäksi koronaviruspandemia lisää epävarmuutta kehityksen ennakoimisessa.

Sievi Capitalin taloudellisena tavoitteena on vähintään 13 % oman pääoman tuotto, jonka saavuttamista yhtiö pitää pitkällä aikavälillä realistisena. Liiketoiminnan luonteen takia yhtiön lyhyen aikavälin tuloskehitykseen liittyy vaikeasti ennakoitavissa olevaa vaihtelua. Tämän vuoksi Sievi Capital ei anna arviota vuoden 2022 tuloskehityksestä.

SIEVI CAPITAL OYJ

Jussi Majamaa

toimitusjohtaja

