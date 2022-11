2022. aasta 9 kuu ja III kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

English Estonian

JUHTKONNA KOMMENTAAR

Merko Ehituse 2022. aasta kolmanda kvartali müügitulu oli 110 miljonit eurot ning 9 kuu müügitulu 266 miljonit eurot, kvartaalne puhaskasum 9,8 miljonit eurot ning 9 kuu oma 17 miljonit eurot. Merko on tänavu 9 kuuga ostjatele üle andnud üle 450 uue korteri.

Merko Ehituse juhtkonna sõnul peegeldavad kolmanda kvartali tulemused viimaste aastate korteriarendusse tehtud investeeringute kasvu, samuti ehitusprojektide portfelli tasakaalukat juhtimist keerulises turusituatsioonis.

Ehitussektori järgmise 12 kuu ja lähiaastate väljavaated on käesoleva aasta jooksul järsult halvenenud. Inflatsiooni aeglustumist ning ettevõtete ja majapidamiste oodatud kohanemist kõrgete energiahindadega ei ole veel toimunud. Lisaks jätkavad kiiret tõusu intressimäärad. Suurte ehitusobjektide tellijate seas kui ka korteriturul valitseb suur ebakindlus. Kiire inflatsiooni tingimustes jätkub surve hindade kasvuks vaatamata sellele, et nõudlus on vähenenud. Kuna ehituses ja kinnisvara arenduses võtavad protsessid aega, siis praeguse majandusseisu ja turuolukorra mõju avaldub nende tegevussektorite finantstulemustes täiemahuliselt 12–24 kuu pärast.

2022. aasta 9 kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted uusi ehituslepinguid 290 miljoni euro väärtuses ning tellijatega sõlmitud ehituslepingute jääk oli septembri lõpu seisuga 341 miljonit eurot (2021. aastal vastavalt 273 miljonit eurot ning 314 miljonit eurot). Merko ehitustellimuste portfell on praegu tugev, mis aitab lähema paari aasta majanduslanguse perioodist mõnevõrra väiksemate valudega läbi tulla. Uute ehitustellimuste väljavaated turul tervikuna on äärmiselt ebaselged, samas on kontsern hästi positsioneeritud energiasektori investeeringuteks.

Tänavu 9 kuuga andis kontsern ostjatele üle 456 uut korterit ja 4 äripinda (2021. aasta 9 kuuga 197 korterit ja 7 äripinda). Vaatamata ülimalt keerulisele olukorrale majanduses on Merko ka tänavu jätkanud investeeringuid korteriarenduse valdkonda ja käivitanud uusi arendusprojekte, ehkki oluliselt mõõdukamas tempos kui varasematel aastatel. Merko Ehituse juhtkonna sõnul ei saa kiire inflatsiooni tingimustes ehitamine tulevikus odavamaks minna.

9 kuuga käivitas kontsern neli uut arendusprojekti kokku ligikaudu 280 korteriga. Kolmanda kvartali lõpu seisuga oli kontsernil ehituses 1617 korterit, millest enam kui pooled on kaetud eelmüügi lepingutega. Suuremad korteriarendusprojektid olid Uus-Veerenni, Noblessneri ja Lahekalda Tallinnas, Erminurme Tartus, Viesturdārzs, Mežpilsēta ja Magnolijas Riias ning Vilneles Skverai Vilniuses.

2022. aasta kolmandas kvartalis olid suuremad ehituses olevad objektid Eestis Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe meditsiinilinnaku kolmas arendusetapp, Pelgulinna ja Rae Riigigümnaasiumid, Arter kvartal, Eesti Vabariigi kagupiiri maismaaosa taristu lõigud, Vanasadamat ja Rail Balticu Ülemiste reisiterminali ühendav trammiliin ning Rannamõisa tee ja Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine. Lätis olid töös Orkla vahvli- ja küpsisetehas, GUSTAVS ärikeskus, Elemental Skanste büroohooned ja NATO rajatised Ādažis, Leedus mitme tuulepargi taristurajatised ning autohoolduskeskus Vilniuses.

KOKKUVÕTE III KVARTALI JA 9 KUU TULEMUSTEST

KASUMLIKKUS

2022. aasta 9 kuu kasum enne makse oli 18,7 mln eurot ja III kvartalis 10,3 mln eurot (9 kuud 2021: 16,6 mln eurot ja III kvartalis 6,1 mln eurot), mis andis 9 kuu maksustamiseelse kasumi marginaaliks 7,0% (9 kuud 2021: 7,3%).

2022. aasta 9 kuu emaettevõtte omanike osa puhaskasumist oli 17,0 mln eurot (9 kuud 2021: 15,3 mln eurot) ja III kvartali emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 9,8 mln eurot (III kvartal 2021: 5,5 mln eurot). 9 kuu puhaskasumi marginaal oli 6,4% (9 kuud 2021: 6,7%).

MÜÜGITULU

2022. aasta III kvartali müügitulu oli 110,0 mln eurot (III kvartal 2021: 80,7 mln eurot) ning 9 kuu müügitulu oli 266,2 mln eurot (9 kuud 2021: 226,5 mln eurot). 9 kuu müügitulu suurenes 17,5% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Väljaspool Eestit teenitud 9 kuu müügitulu osakaal oli 53,4% (9 kuud 2021: 38,8%).

LEPINGUTE PORTFELL

30. september 2022 seisuga oli kontserni teostamata tööde jääk 341,0 mln eurot (30. september 2021: 314,4 mln eurot). 2022. aasta 9 kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted lepinguid kogumahus 290,4 mln eurot (9 kuud 2021: 272,9 mln eurot). III kvartali uute lepingute maht oli 97,1 mln eurot (III kvartal 2021: 137,7 mln eurot).

KINNISVARAARENDUS

2022. aasta 9 kuuga müüs kontsern 456 korterit, 2021. aasta 9 kuuga 197 korterit. Omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 2022. aasta 9 kuuga 56,9 mln eurot ning 2021. aasta samal perioodil 33,3 mln eurot. 2022. aasta III kvartalis müüdi 242 korterit, võrreldes 2021. aasta III kvartalis müüdud 52 korteriga, ning omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 29,8 mln eurot (III kvartal 2021: 7,5 mln eurot).

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 22,2 mln eurot ning omakapital 166,6 mln eurot (40,9% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2021. aasta 30. september seisuga olid vastavalt 19,6 mln eurot ning 150,8 mln eurot (50,9% bilansimahust). Seisuga 30. september 2022 oli kontserni netovõlg 88,3 mln eurot (30. september 2021: 20,6 mln eurot).

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

auditeerimata

tuhandetes eurodes

2022.a.

9 kuud 2021.a.

9 kuud 2022.a.

III kvartal 2021.a.

III kvartal 2021.a.

12 kuud Müügitulu 266 206 226 533 110 008 80 673 339 375 Müüdud toodangu kulu (235 123) (200 064) (96 206) (71 442) (292 563) Brutokasum 31 083 26 469 13 802 9 231 46 812 Turustuskulud (2 945) (2 632) (776) (802) (3 611) Üldhalduskulud (11 411) (9 098) (3 889) (3 392) (13 925) Muud äritulud 2 426 2 511 1 004 1 197 3 508 Muud ärikulud (647) (328) (192) (235) (582) Ärikasum 18 506 16 922 9 949 5 999 32 202 Finantstulud (-kulud) 168 (351) 361 90 (75) sh kasum (kahjum) sidus-ja ühisettevõtetelt 1 093 384 765 381 799 intressikulud (670) (548) (296) (232) (681) kasum (kahjum) valuutakursi muutustest (152) (39) (85) - (8) muud finantstulud (-kulud) (103) (148) (23) (59) (185) Kasum enne maksustamist 18 674 16 571 10 310 6 089 32 127 Tulumaksukulu (1 911) (1 426) (735) (570) (3 104) Perioodi puhaskasum 16 763 15 145 9 575 5 519 29 023 sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 17 023 15 277 9 821 5 514 29 140 mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist (260) (132) (246) 5 (117) Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel 11 14 23 (2) 33 Perioodi koondkasum 16 774 15 159 9 598 5 517 29 056 sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist 17 020 15 292 9 831 5 513 29 163 mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist (246) (133) (233) 4 (107) Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud, eurodes) 0,96 0,86 0,55 0,31 1,65

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

auditeerimata

tuhandetes eurodes

30.09.2022 30.09.2021 31.12.2021 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 22 200 19 581 44 930 Nõuded ja ettemaksed 72 295 59 665 55 484 Ettemakstud tulumaks 5 3 114 Varud 243 222 154 688 160 593 337 722 233 937 261 121 Põhivara Sidus-ja ühisettevõtte aktsiad või osad 10 472 7 288 7 703 Muud pikaajalised laenud ja nõuded 28 323 23 832 24 079 Edasilükkunud tulumaksuvara 1 155 1 120 622 Kinnisvarainvesteeringud 11 511 13 847 13 828 Materiaalne põhivara 17 527 15 624 16 350 Immateriaalne põhivara 592 684 669 69 580 62 395 63 251 VARAD KOKKU 407 302 296 332 324 372 KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused Laenukohustused 60 034 9 355 11 636 Võlad ja ettemaksed 119 251 88 394 90 054 Tulumaksukohustus 1 830 997 681 Lühiajalised eraldised 5 584 6 318 7 976 186 699 105 064 110 347 Pikaajalised kohustused Pikaajalised laenukohustused 50 469 30 826 41 001 Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 671 1 986 3 112 Muud pikaajalised võlad 2 377 3 553 2 900 54 517 36 365 47 013 KOHUSTUSED KOKKU 241 216 141 429 157 360 OMAKAPITAL Mittekontrolliv osalus (473) 4 083 (227) Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital Aktsiakapital 7 929 7 929 7 929 Kohustuslik reservkapital 793 793 793 Realiseerimata kursivahed (794) (799) (791) Jaotamata kasum 158 631 142 897 159 308 166 559 150 820 167 239 OMAKAPITAL KOKKU 166 086 154 903 167 012 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 407 302 296 332 324 372

Vahearuanne on lisatud manusena börsiteatele ning avalikustatud NASDAQ Tallinn ja Merko koduleheküljel ( group.merko.ee ).

Urmas Somelar

Kontserni finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

+372 650 1250

urmas.somelar@merko.ee

AS Merko Ehitus ( group.merko.ee ) kontserni ettevõtted arendavad kinnisvara ning ehitavad hooneid ja infrastruktuuri. Loome paremat elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis, Leedus ja Norras. 2021. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 670 inimesele ning ettevõtte 2021. aasta müügitulu oli 339 miljonit eurot.



Manus