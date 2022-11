English Dutch French

3 november 2022 om 7.00 uur CET

Resultaten Solvay eerste negen maanden 2022

Recordomzet en EBITDA in het derde kwartaal dankzij hogere prijzen en aanhoudende vraag

Hoogtepunten

De recordomzet in het derde kwartaal van 2022 steeg organisch met 29,5% ten opzichte van Kw3 van 2021, dankzij hogere prijzen, terwijl de totale volumes nagenoeg gelijk bleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Alle regio's lieten in dit kwartaal een tweecijferige organische groei zien. De omzet over de eerste negen maanden van 2022 kende eveneens een organische stijging van 29,5% dankzij prijs- en volumestijgingen ten opzichte van 9M 2021.

in het derde kwartaal van 2022 steeg organisch met 29,5% ten opzichte van Kw3 van 2021, dankzij hogere prijzen, terwijl de totale volumes nagenoeg gelijk bleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Alle regio's lieten in dit kwartaal een tweecijferige organische groei zien. De omzet over de eerste negen maanden van 2022 kende eveneens een organische stijging van 29,5% dankzij prijs- en volumestijgingen ten opzichte van 9M 2021. Het recordcijfer voor de onderliggende EBITDA van €917 miljoen in Kw3 2022 kende een organische stijging van 39,8% ten opzichte van Kw3 2021, dankzij hogere prijzen die de aanzienlijke inflatiekosten in dat kwartaal compenseren. De EBITDA van 9M 2022 kende een organische stijging van 31,9% ten opzichte van 9M 2021.

van €917 miljoen in Kw3 2022 kende een organische stijging van 39,8% ten opzichte van Kw3 2021, dankzij hogere prijzen die de aanzienlijke inflatiekosten in dat kwartaal compenseren. De EBITDA van 9M 2022 kende een organische stijging van 31,9% ten opzichte van 9M 2021. De record EBITDA-m arge van 25,4% is 2,1 procentpunt hoger dan in Kw3 2021 dankzij de aanhoudende hogere prijzen die de impact van de stijgende grondstof-, energie- en logistiekkosten compenseren.

van 25,4% is 2,1 procentpunt hoger dan in Kw3 2021 dankzij de aanhoudende hogere prijzen die de impact van de stijgende grondstof-, energie- en logistiekkosten compenseren. De onderliggende nettowinst bedroeg €509 miljoen in Kw3 2022, dat is 86,1% hoger dan in Kw3 2021.

bedroeg €509 miljoen in Kw3 2022, dat is 86,1% hoger dan in Kw3 2021. De vrije kasstroom steeg voor het 14de achtereenvolgende kwartaal tot €452 miljoen in Kw3 2022 (€924 miljoen voor 9M 2022). De vrije kasstroom-omrekeningsratio (LTM) bedroeg 36,8%.

steeg voor het 14de achtereenvolgende kwartaal tot €452 miljoen in Kw3 2022 (€924 miljoen voor 9M 2022). De vrije kasstroom-omrekeningsratio (LTM) bedroeg 36,8%. ROCE bereikte een recordhoogte van 15,4% tegenover 11,4% aan het einde van 2021.

bereikte een recordhoogte van 15,4% tegenover 11,4% aan het einde van 2021. Verdere versterking van de balans met een onderliggende nettoschuld die lichtjes gedaald is naar €3,8 miljard, waardoor de hefboomgraad een historisch laag niveau van 1,2x bereikt.

die lichtjes gedaald is naar €3,8 miljard, waardoor de hefboomgraad een historisch laag niveau van 1,2x bereikt. Interimdividend van €1,54 bruto per aandeel, beslist door de Raad van Bestuur, uit te keren op 18 januari 2023.

Derde kwartaal Negen maanden Onderliggend, in mln € 2022 2021 % joj % organisch 2022 2021 % joj % organisch Netto omzet 3 609 2 573 +40,3% +29,5% 10 141 7 402 +37,0% +29,5% EBITDA 917 599 +53,2% +39,8% 2 493 1 784 +39,7% +31,9% EBITDA-marge 25,4% 23,3% +2,1pp - 24,6% 24,1% +0,5pp - Vrije kasstroom 452 276 +63,8% - 924 692 +33,5% - Vrije kasstroom-omrekeningsratio (LTM) 36,8% 39,5% -2,6pp - 36,8% 39,5% -2,6pp - ROCE (LTM) 15,4% 10,6% +4,8pp - 15,4% 10,6% +4,8pp -

Ilham Kadri, CEO

"Ik ben zo ongelooflijk trots op onze mensen omdat ze opnieuw een kwartaal lang uitstekende prestaties hebben geleverd. We vestigden alweer nieuwe records in omzet, EBITDA en ROCE, wat een duidelijk bewijs is van het harde werk van onze teams en de echte transformatie die de afgelopen drieënhalf jaar heeft plaatsgevonden. We blijven nieuwe innovaties op de markt brengen die meetbare waarde leveren aan onze klanten en we geven prioriteit aan de investeringen in onze belangrijkste strategische groeigebieden. De aankondiging van vandaag is opnieuw een voorbeeld van ons engagement om te profiteren van de groeiende trend naar elektrificatie, door de productie van hoogwaardige polymeren voor batterijen in Noord-Amerika uit te breiden. Ik ben meer dan tevreden over deze verwezenlijkingen en heel enthousiast over onze mooie toekomst nu we verder gaan met ons plan om ons op te splitsen in twee onafhankelijke, sterke bedrijven."

Vooruitzichten

Op 24 oktober verhoogde het bedrijf zijn EBITDA-raming voor 2022 naar een organische groei van ongeveer 28%. Vandaag verhoogt het bedrijf zijn raming van de vrije kasstroom van ongeveer €750 miljoen naar ongeveer €1 miljard voor dit jaar, inclusief kapitaalinvesteringen die kunnen oplopen tot €1 miljard.

