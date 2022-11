English Dutch French

Solvay et Orbia s'associent pour créer une coentreprise pour la fourniture de matériaux critiques destinés au marché des batteries en Amérique du Nord

La coentreprise construira le plus grand site de production de PVDF destiné aux matériaux pour batteries dans la région. L'investissement total est estimé à environ $850 millions, partiellement financé par une subvention accordée à Solvay par le Département américain de l'énergie d’un montant de $178 millions.

Bruxelles et Boston, 3 novembre 2022 - 7h00 CET

Solvay (Euronext: SOLB) et Orbia (BMV: ORBIA) annoncent aujourd'hui la conclusion d'un accord-cadre de coentreprise pour la production de polyfluorure de vinylidène (PVDF, suspension-grade), créant ainsi la plus grande capacité en Amérique du Nord.

Avec plus de la moitié des vent es de voitures américaines qui devraient être électriques d' ici à 2030 , la demande de batteries lithium-ion et de PVDF, un polymère fluoré thermoplastique utilisé comme revêtement lithium-ion pour liants et séparateurs, est en pleine expansion. La coentreprise Solvay-Orbia comblera un manque d'approvisionnement significatif et bénéficiera de conditions réglementaires favorables visant à améliorer la production et la sécurité d’approvisionnement régionales. Solvay, leader mondial dans le PVDF, apportera sa technologie de traitement et un savoir-faire inégalés sur le marché mondial. Grâce à leur chaîne de valeur intégrée verticalement et à leur portefeuille de matériaux, Koura, la division Fluorinated Solutions d'Orbia, et Vestolit, la division Polymer Solutions, fourniront respectivement de l'acide fluorhydrique, du chlorure de vinyle monomère (CVM) et du chlore. En combinant les innovations Solef® PVDF de Solvay et l'expertise d'Orbia dans les matériaux de base et leur expertise en matière de production, la coentreprise sera en mesure de fournir un PVDF qui optimise l'efficacité du stockage d'énergie en augmentant la densité énergétique, la sécurité et la puissance des batteries.

"Nous sommes heureux de nous associer à Orbia pour cette opportunité unique d'étendre nos solutions pour batteries en Amérique du Nord, avec le soutien essentiel du ministère américain de l'énergie", a déclaré Ilham Kadri, PDG de Solvay. "Cette étape importante de notre stratégie dans l’électrification renforce notre leadership mondial et contribue à établir l'infrastructure de la chaîne d'approvisionnement en batteries aux États-Unis. Cette décision fait suite à notre investissement annoncé précédemment à Tavaux, en France. Ces investissements renforcent notre ambition d'accroître nos ventes mondiales au marché automobile, de €800 millions en 2021 à plus de €3 milliards d'ici 2030."

Sameer Bharadwaj, PDG d'Orbia, a ajouté : "Notre partenariat avec Solvay marque une étape importante pour notre activité et notre implication dans la transition énergétique en Amérique du nord. La position unique d'Orbia intégrée à la fois dans les chaînes du fluor et du vinyle, ainsi que le partenariat avec Solvay, nous permettent de construire une chaîne d'approvisionnement de batteries à coût compétitif aux États-Unis, tout comme nous maintenons notre engagement à développer des solutions durables pour améliorer la vie des gens dans le monde. Avec la subvention du ministère américain de l'énergie annoncée précédemment pour la production de sels d'électrolyte LiPF6 en Amérique du Nord, cet investissement nous placera en position de leader pour garantir la sécurité de fourniture d'additifs fluorés pour batteries lithium-ion ainsi que des emplois locaux. "

L'investissement total est estimé à environ $850 millions, et il est prévu d’être financé en partie par une subvention accordée par le ministère américain de l'énergie à hauteur de $178 millions à Solvay pour la construction d'une installation à Augusta, en Géorgie. Solvay et Orbia exploiteront deux sites de production, l'un pour les matériaux de base et l'autre pour le produit fini, situés dans le sud-est des États-Unis. Les deux sites devraient être pleinement opérationnels d'ici 2026. Le démarrage de la coentreprise est soumis à la finalisation et à la conclusion d'accords définitifs entre les parties et à la satisfaction des conditions habituelles, y compris l'obtention des approbations réglementaires habituelles.

Informations prospectives

Ce communiqué peut contenir des informations prospectives. Les déclarations prospectives décrivent les attentes, plans, stratégies, objectifs, événements futurs ou intentions. La réalisation des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué est sujette à des risques et à des incertitudes en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris des facteurs économiques d'ordre général, les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; l'évolution des conditions de marché, la concurrence des produits, la nature du développement d'un produit, l'impact des acquisitions et des désinvestissements, des restructurations, du retrait de certains produits; du processus d'approbation réglementaire, des scénarii globaux des projets de R&I et d'autres éléments inhabituels. Par conséquent, les résultats réels ou événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Si des risques ou des incertitudes connus ou inconnus se matérialisent, ou si nos hypothèses se révèlent incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus. Solvay ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prévisionnelles.

