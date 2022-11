English Dutch French

Solvay en Orbia richten samen een joint venture op in Noord-Amerika voor cruciale materialen voor de batterijmarkt

De joint venture zal de grootste PVDF-productiefaciliteit voor batterijmaterialen in de regio creëren. De totale investering wordt geraamd op ongeveer $850 miljoen, gedeeltelijk gefinancierd door een subsidie aan Solvay van het Amerikaanse Ministerie van Energie voor een totaalbedrag van $178 miljoen.

Brussel en Boston, 3 november 2022 - 7u CET

Solvay (Euronext: SOLB) en Orbia (BMV: ORBIA) hebben vandaag aangekondigd dat ze een kaderovereenkomst hebben gesloten voor de oprichting van een joint venture voor de productie van suspension-grade polyvinylideenfluoride (PVDF), waardoor de grootste capaciteit in Noord-Amerika wordt gecreëerd.

Nu verwacht wordt dat tegen 2030 meer dan de helft van de Amerikaanse autoverkoop elektrisch zal zijn, neemt de vraag naar lithium-ionbatterijen en PVDF, een thermoplastisch fluorpolymeer dat gebruikt wordt als bindmiddel voor lithium-ionen en als separatorcoating, sterk toe. De joint venture Solvay-Orbia zou een aanzienlijk aanbodtekort opvullen en bouwt voort op gunstige reglementaire voorwaarden ter bevordering van de regionale productie en materiaalvoorziening. Als wereldleider in PVDF brengt Solvay in deze joint venture procestechnologie en een ongeëvenaarde knowhow van de wereldmarkt in. Orbia's Fluorinated Solutions business Koura en Polymer Solutions business Vestolit, die over een verticaal geïntegreerde waardeketen en materialen beschikken, zullen respectievelijk fluorwaterstofzuur, vinylchloridemonomeer (VCM) en chloor leveren. In combinatie met de innovaties van Solvay's Solef® PVDF en de grondstoffen en productie-expertise van Orbia kan PVDF worden geleverd dat de efficiëntie van energieopslag optimaliseert door de energiedichtheid, de veiligheid en het vermogen van batterijen te verhogen.

"We zijn verheugd om met Orbia samen te werken aan deze opwindende mogelijkheid om onze batterijoplossingen uit te breiden naar Noord-Amerika, met de sterke steun van het Amerikaanse ministerie van Energie", aldus Ilham Kadri, CEO van Solvay. "Deze belangrijke mijlpaal in onze elektrificatiestrategie versterkt ons wereldwijde leiderschap en draagt bij tot de oprichting van de infrastructuur voor de toeleveringsketen van batterijen in de VS. Deze beslissing volgt op onze eerder aangekondigde investering in Tavaux (Frankrijk). Deze investeringen breiden onze ambitie uit om de wereldwijde verkoop aan de automarkt te laten groeien, van €800 miljoen in 2021 tot meer dan €3 miljard in 2030."

Sameer Bharadwaj, CEO van Orbia: "Ons partnerschap met Solvay markeert een belangrijke mijlpaal voor ons bedrijf en onze deelname aan de Noord-Amerikaanse energietransitie. De unieke positie van Orbia, geïntegreerd in zowel de fluor- als de vinylketen, samen met het partnerschap van Solvay stelt ons in staat om een kostencompetitieve toeleveringsketen voor batterijen naar de VS te brengen, net zoals we ons blijven inzetten voor de ontwikkeling van duurzame oplossingen die het leven wereldwijd vooruit kunnen helpen. Samen met onze eerder aangekondigde subsidie van het Amerikaanse Ministerie van Energie voor de productie van LiPF6 elektrolytzouten in Noord-Amerika, zal deze investering ons in een leidende positie plaatsen om een veilige bron voor gefluoreerde lithium-ion batterijadditieven en lokale banen te bieden."

De totale investering wordt geraamd op ongeveer $850 miljoenen zal naar verwachting gedeeltelijk worden gefinancierd door een subsidie van het Amerikaanse ministerie van Energie ten bedrage van $178 miljoen aan Solvay voor de bouw van een fabriek in Augusta, Georgia. Solvay en Orbia zijn voornemens gebruik te maken van twee productielocaties, één voor grondstoffen en één voor eindproducten, in het zuidoosten van de Verenigde Staten. Naar verwachting zullen beide fabrieken in 2026 volledig operationeel zijn. De start van de joint venture is afhankelijk van de afronding en sluiting van definitieve overeenkomsten tussen de partijen en de vervulling van de gebruikelijke voorwaarden, waaronder het verkrijgen van de wettelijke goedkeuringen.

Wettelijke bepaling als bescherming tegen onredelijke aansprakelijkheidsstellingen

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan en is afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren, waaronder algemene economische factoren, schommelingen van interestvoeten en wisselkoersen; veranderende marktcondities, concurrentie op producten, de aard van de productontwikkeling, het effect van verwervingen en verkopen, herstructureringen, terugtrekkingen van producten; goedkeuringen door regelgevers, het all-in scenario van onderzoeks- en innovatieprojecten en andere ongebruikelijke zaken. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten wezenlijk afwijken van de resultaat die expliciet gemeld worden of impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de verwachte resultaten. Solvay verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien.

Bijlage