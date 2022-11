ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 3.11.2022 KLO 8:10

ELECSTER-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2022

Elecsterin liikevaihto kasvoi ja tulos parani riskipitoisessa toimintaympäristössä

Yhteenveto luvuista (jatkuvat toiminnot)

Tammi-syyskuu:

Liikevaihto 30,7 MEUR (1-9/2021: 24,2 MEUR)

Liikevoitto 2,3 MEUR (1,4 MEUR)

Tulos ennen veroja 1,8 MEUR (1,0 MEUR)

Tulos/osake 0,42 EUR (0,20 EUR)

Omavaraisuusaste 57,9 % (51,1 %)

Heinä-syyskuu:

Liikevaihto 10,7 MEUR (7-9/2021: 9,1 MEUR)

Liikevoitto 1,2 MEUR (1,2 MEUR)

Tulos ennen veroja 1,1 MEUR (1,0 MEUR)

Tulos/osake 0,29 EUR (0,21 EUR)

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Inflaation kiihtyminen, rahoitusolojen kiristyminen ja sitkeät tarjontakapeikot rasittavat hidastuvaa globaalia talouskasvua. EKP:n asiantuntijoiden syyskuun 2022 kokonaistaloudellisten arvioiden mukaan maailman BKT:n kasvu euroalueen ulkopuolella on vaimeaa. Kasvunäkymät ovat heikentyneet kesäkuussa 2022 julkistetuista eurojärjestelmän asiantuntijoiden arvioista, ja maailmantalouden kasvun odotetaan nyt jäävän hieman pitkän aikavälin keskiarvoaan hitaammaksi tänä ja ensi vuonna, kun taloudellinen toimeliaisuus vaimenee kehittyneissä ja kehittyvissä markkinatalouksissa.

Sota Ukrainassa on nostanut energiahyödykkeiden hintoja ja aiheuttanut häiriöitä globaaleissa elintarvikkeiden toimitusketjuissa, mikä on puolestaan ruokkinut inflaatiopaineita ja herättänyt huolta elintarvikevarmuudesta maailmanlaajuisesti. Kiinan talouden elpyminen kevään sulkutilojen jälkeen on hiipunut viime aikoina. Hiipumisen syinä ovat kysynnän heikkeneminen, joka johtuu ankarista sulkutoimista pienimuotoisten koronatartuntaryppäiden tyrehdyttämiseksi, tuotannonleikkaukset eräillä energiavaltaisilla sektoreilla sekä asuinkiinteistösektorin taantuman syveneminen. Pandemiarajoitusten höllentäminen keväästä lähtien kaikissa suurissa kehittyneissä talouksissa on osaltaan tukenut kulutusta matkailu- ja ravintola-aloilla.

Poikkeuksellisen voimakkaat inflaatiopaineet ovat kuitenkin pakottaneet keskuspankit kiristämään rahapolitiikkaansa, mikä rasittaa käytettävissä olevia tuloja ja pandemian aikana kerrytettyjä säästöjä.

Poikkeuksellisen moni tekijä aiheuttaa häiriöitä liiketoimintaympäristöön, ja sen vuoksi voimme olla suhteellisen tyytyväisiä Elecsterin kolmennen vuosineljänneksen saavutuksiin. Liikevaihdon kasvu jatkui edelleen vertailukauteen nähden, joka oli selkeästi paras vuosineljännes vertailuvuotena. Myyntisopimuksista johtuen,viiveellä tehdyt hinnankorotukset ovat vähitellen alkaneet näkymään myös toiminnan kannattavuudessa. Kolmas vuosineljännes olikin kuluvan vuoden vuosineljänneksistä kannattavuudeltaan paras, joskin edelleenkään kannattavuutemme, erityisesti pakkausmateriaalien osalta, ei ole tavoitteidemme tasolla.

Myönteisenä asiana katsauskaudella oli, että vertailuvuoteen nähden tilauskantamme myös viimeiselle vuosineljännekselle on hyvällä tasolla. Myös pakkausmateriaalien raaka-aineiden hintakehitys on osoittanut hienoisia maltillistumisen merkkejä. Jatkuvasti kohoavat tuotantokustannukset ovat kuitenkin merkittävin yksittäinen ongelma liiketoiminnassamme.

Venäjän hyökkäyssodan johdosta asetetut pakotteet eivät vielä ole aiheuttaneet merkittäviä häiriöitä toimintaamme. Eurooppa-neuvosto on kannanotossaan linjannut, että EU:n pakotteet eivät kohdistu elintarvikkeisiin ja maataloustuotteisiin. Ruoan saatavuus ja kohtuuhintaisuus ovat EU:n ja sen jäsenmaiden keskeisiä prioriteettejä. Myös Venäjä haluaa turvata elintarvikkeiden saatavuuden kansalaisilleen ja on pyrkinyt varmistamaan elintarvikkeisiin liittyvän toiminnan jatkumisen. Valtaosa Elecsterin liiketoiminnasta liittyy maidon ja elintarvikkeiden prosessointiin ja pakkaamiseen, ja sen vuoksi pakotteiden vaikutukset eivät ole olleet merkittäviä yrityksen toiminnalle. Mikäli EU tai Venäjä muuttaisi linjaustaan ruoan saatavuuden turvaamisen suhteen, tai muutoin pyrkisi vaikeuttamaan länsimaisten yritysten toimintaan Venäjällä, olisi mahdollisella muutoksella merkittäviä vaikutuksia Elecsterin toimintaan ja taloudelliseen asemaan.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Tammi-syyskuu

Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 30,7 milj. euroa (24,2 milj. euroa). Liikevaihto nousi 26,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoitto oli 2,3 milj. euroa (1,4 milj. euroa), eli 7,6 % (5,6 %) liikevaihdosta. Tulos ennen veroja oli 1,8 milj. euroa (1,0 milj. euroa).

Heinä-syyskuu

Konsernin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 10,7 milj. euroa (9,1 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi vuosineljänneksellä 18,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. Katsauskauden liikevoitto oli 1,2 milj. euroa (1,2 milj. euroa).

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 55,2 milj. euroa (50,7 milj. euroa). Korollinen vieras pääoma oli 18,3 milj. euroa (19,9 milj. euroa).

Teollisuustuotesegmentissä toimitusten määrä kolmannella vuosineljänneksellä oli 18 % vertailuvuotta suurempi. Myös kannattavuus muodostui edellisvuotta paremmaksi. Sekä koneiden että pakkausmateriaalitoimitusten toimitusmäärä oli vuosineljänneksellä korkeampi kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Pakkausmateriaalien raaka-aineiden hinnat ovat kääntyneet laskuun poikkeuksellisen korkealta tasolta.

Kuluttajatuotesegmentissä toimitusmäärät olivat vuosineljänneksellä 28 % edellisvuotta suuremmat myös tuloksen käännyttyä voitolliseksi.

Alihankintapalveluja tarjoavan Muut toiminnot- segmentin liiketoiminta myytiin joulukuussa 2021. Sen liikevaihto tammi-syyskuussa 2021 oli 2,1 milj. euroa.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.4.2022. Yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset, mukaan lukien hallituksen valtuudet omien osakkeiden hankkimisesta sekä luovuttamisesta, on julkaistu 21.4.2022 päivätyssä pörssitiedotteessa.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 0,5 milj. euroa (0,7 milj. euroa).



HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 230(228), josta ulkomailla 101(102). Katsauskauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 229(227).

OSAKKEET

Elecster Oyj:n osakepääoma 30.9.2022 oli 3.151.939,29 euroa ja osakkeiden lukumäärä 3.748.116. Osake on nimellisarvoton.

Emoyhtiö Elecster Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, K-sarja ja A-sarja. A-osake noteerataan Nasdaq OMX Helsingin Pörssissä. Osakkeen ylin kurssi katsauskauden aikana oli 8,66 euroa ja alin 5,40 euroa. Katsauskauden päättyessä kurssi oli 6,00 euroa. Katsauskauden aikana A-osakkeiden vaihto oli 145 353 (8,0 % A-osakkeiden määrästä).

Hallitus ei ole katsauskaudella käyttänyt valtuutustaan hankkia tai luovuttaa omia osakkeita. Yhtiöllä ei ole hallussaan yhtiön omia osakkeita.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuutuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

Yhtiön saamasta liputusilmoituksesta on julkaistu pörssitiedote 3.6.2022.

NÄKYMÄT JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Kysyntänäkymien heikkeneminen ja tarjonnan paraneminen ovat osaltaan helpottaneet toimitusketjun paineita, joskin niitä on edelleen. Myös maailmankaupan ja euroalueen vientikysynnän näkymät ovat heikentyneet kesäkuun arvioihin verrattuna. Hintapaineet ovat pysyneet laaja-alaisina ja voimakkaina, kun raaka-aineet ovat kallistuneet tuntuvasti, toimitushäiriöitä on jatkuvasti, kysyntä on edelleen suhteellisen vankkaa ja työmarkkinatilanne on kiristynyt. Inflaatiopaineiden odotetaan kuitenkin hellittävän, kun tilanne raaka-ainemarkkinoilla rauhoittuu ja talouskehitys vaimenee. Erittäin epävarmassa ympäristössä kasvuennusteen riskit painottuvat odotettua hitaamman maailmantalouden kasvun suuntaan ja hintapaineita koskevan ennusteen riskit odotettua nopeamman inflaation suuntaan.

Elecsterin toiminnassa maailmantalouden epävarmuuden tuomien riskien lisäksi erityisesti Venäjän toimintoihin liittyy merkittäviä riskejä. Venäjää vastaan asetettujen sanktioiden lisäksi epävarmuutta synnyttää poliittiset riskit, joista suurimpana huolenaiheena on Venäjän mahdolliset vastatoimenpiteet ns. ” ei-ystävällisistä ”- valtioista peräisin olevia yrityksiä kohtaan. On mahdollista, että Venäjän hallinto säätää lakeja tai ryhtyy muihin toimenpiteisiin, joilla pyritään vaikeuttamaan länsiyritysten toimintaa Venäjällä. Toistaiseksi toimenpiteet ovat kuitenkin tähdänneet siihen, että yritykset jatkaisivat toimintaansa. Vetäytymistä Venäjältä on vaikeutettu tuntuvasti. Prosessit ovat pitkiä ja asiaa koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan jatkuvasti. Aiemmin ilmoitetun mukaisesti Elecster-konserni jatkaa toistaiseksi Venäjän toimintojaan ja seuraa tilanteen kehittymistä.

Myös Venäjän ruplan tulevaan kurssikehitykseen liittyy poikkeukselllisen paljon riskiä. Hyökkäyssodan alettua ruplan kurssi heikkeni voimakkaasti, mutta sen jälkeen kurssi vahvistui selvästi ja on katsauskaudella ollut selvästi vahvempi kuin ennen hyökkäystä.

Huolimatta poikkeuksellisen suuresta epävarmuudesta jota maailmantalouden kehittymiseen lähiaikoina liittyy, uskomme, että vahvan tilauskantamme ansiosta tulemme yltämään tämän vuoden osalta asettamiimme liikevaihdon ja osakekohtaisen tuloksen kasvun tavoitteisiin.

Taloudellinen ohjeistus (ennallaan)

Konsernin liikevaihdon arvioidaan jatkuvien liiketoimintojen osalta

kasvavan ja osakekohtaisen tuloksen paranevan edelliseen vuoteen

verrattuna.

KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

Tuhatta euroa 7-9/2022 7-9/2021 1-9/2022 1-9/2021 1-12/2021 LIIKEVAIHTO 10.696 9.064 30.736 24.246 32.542 Valmiiden ja keskeneräisten varastojen muutos -360 -197 72 833 1.430 Valmistus omaan käyttöön 4 -85 4 105 Liiketoiminnan muut tuotot 56 38 142 106 396 Materiaalit ja palvelut -5.352 -4.791 -16.788 -13.999 -19.799 Henkilöstökulut -1.682 -1.446 -5.928 -5.485 -7.557 Poistot ja arvonalentumiset -462 -337 -1.240 -977 -1.321 Liiketoiminnan muut kulut -1.657 -1.150 -4.585 -3.366 -5.543 LIIKEVOITTO 1.239 1.184 2.326 1.363 254 Rahoitustuotot ja –kulut -185 -157 -552 -357 -463 TULOS ENNEN VEROJA 1.054 1.027 1.774 1.007 -210 Tuloverot 44 -233 -209 -271 -381 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO, jatkuvat toiminnot 1.098 795 1.565 736 -590 Tilikauden voitto/tappio, lopetetut toiminnot -59 -117 3.087 Tilikauden voitto/tappio yhteensä 1.098 736 1.565 620 2.497 TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN Emoyhtiön osakkeenomistajille 1.098 764 1.564 676 2.588 Määräysvallattomille omistajille 0 -29 1 -57 -91 Tulos/osake, yhteensä 0,29 0,20 0,42 0,18 0,69 Tulos/osake, jatkuvat 0,29 0,21 0,42 0,20 -0,16 Tulos/osake, lopetetut -0,01 -0,02 0,85

LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

TILIKAUDEN TULOS 1.098 736 1.565 620 2.497 MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT: Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -205 391 4.060 1.294 1.270 Rahavirran suojaus TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 893 1.127 5.625 1.914 3.767 TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN Emoyhtiön osakkeenomistajille 893 1.155 5.620 1.970 3.857 Määräysvallattomille omistajille 0 -29 5 -56 -91

KONSERNITASE, IFRS

Tuhatta euroa 30.9.2022 30.9.2021 31.12.2021 VASTAAVAA PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat oikeudet 146 201 162 Aineelliset hyödykkeet 12.293 12.968 11.028 Muut osakkeet ja osuudet 81 420 81 Pitkäaikaiset saamiset 1.198 1.736 1.376 Laskennalliset verosaamiset 629 443 434 Pitkäaikaiset varat yhteensä 14.347 15.768 13.081 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 24.260 17.699 18.280 Myyntisaamiset ja muut saamiset 6.886 8.404 6.965 Tuloverosaaminen 514 278 151 Rahavarat 9.190 8.566 10.427 Lyhytaikaiset varat yhteensä 40.850 34.948 35.822 VASTAAVAA 55.197 50.715 48.903 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 3.152 3.152 3.152 Ylikurssirahasto 4.239 4.239 4.239 Muut Rahastot 105 96 100 Muuntoerot 300 441 652 Kertyneet voittovarat 23.748 16.796 18.469 Määräysvallattomat omistajat 15 967 9 Oma pääoma yhteensä 31.558 25.691 26.621 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 258 399 256 Pitkäaikainen vieras pääoma 10.217 13.364 11.687 Lyhytaikainen vieras pääoma 13.164 11.262 10.338 VASTATTAVAA 55.197 50.715 48.903

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Tuhatta euroa 1-9/2022 1-9/2021 1-12/2021 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden voitto 1.565 620 -590 Oikaisut tilikauden tulokseen 1.490 1.803 -860 Käyttöpääoman muutos -4.005 -1.055 -506 Maksetut korot ja muut rahoituserät -144 -285 -404 Saadut korot ja osingot 39 53 76 Maksetut verot -605 -261 -576 Liiketoiminnan rahavirta, lopetetut toiminnot 3.436 Liiketoiminnan rahavirta -1.660 874 576 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -360 -771 -1.114 Käyttöomaisuuden myynti 3 16 17 Tytäryhtiön myynti 4.284 Pitkäaikaisten saamisten muutos 5 6 10 Investointien rahavirta, lopetetut toiminnot -60 Investointien rahavirta yhteensä -351 -750 3.136 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen muutos -2.026 2.103 192 Lyhytaikaisten lainojen muutos 2.508 -93 61 Maksetut osingot -1.204 -1.048 -1.048 Rahoituksen rahavirta, lopetetut toiminnot -102 Rahoituksen rahavirta -723 961 -897 Rahavarojen muutos -2.734 1.086 2.814 Rahavarat kauden alussa 10.427 7.339 7.339 Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 1.497 142 275 Rahavarat kauden lopussa 9.190 8.566 10.427





LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a. Osakepääoma

b. Ylikurssirahasto

c. Muut rahastot

d. Muuntoerot

e. Voittovarat

f. Yhteensä

g. Määräysvallattomat omistajat

h. Yhteensä

Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. OMA PÄÄOMA 1.1.2022 3.152 4.239 100 652 18.469 26.612 9 26.621 Osingonjako -1.087 -1.087 -1.087 Laaja tulos 5 -352 5.967 5.620 5 5.625 Muut muutokset 398 398 0 398 OMA PÄÄOMA



30.9.2022 3.152 4.239 105 300 23.748 31.543 15 31.558

Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. OMA PÄÄOMA 1.1.2021 3.152 4.239 90 -209 16.749 24.021 1.023 25.044 Osingonjako -1.050 -1.050 -1.050 Laaja tulos 6 649 1.314 1.970 -56 1.914 Muut muutokset -217 -217 -217 OMA PÄÄOMA



30.9.2021 3.152 4.239 96 441 16.796 24.724 967 25.691

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

Tuhatta euroa 30.9.2022 30.9.2021 31.12.2021 Omasta puolesta annetut vakuudet Kiinteistökiinnitykset 2.558 3.868 2.558 Yrityskiinnitykset 11.301 11.301 11.301

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa 1-9/2022 1-9/2021 1-12/2021 Liikevaihto 30.736 26.104 32.542 Liikevaihdon kasvu, % 26,8 -10,1 -11,2 Liikevoitto 2.326 1.256 254 % liikevaihdosta 7,6 4,8 0,8 Tulos ennen veroja 1.774 890 -210 % liikevaihdosta 5,8 3,4 -0,6 Tilikauden tulos (emoyhtiön osakkeenomistajille) 1.564 676 -591 % liikevaihdosta 5,1 2,6 -1,8 Oman pääoman tuotto, % 7,2 3,3 -2,4 Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,0 4,0 1,6 Korollinen vieras pääoma 18.322 19.879 17.667 Rahavarat 9.190 8.566 10.427 Nettovelkaantumisaste, % 28,9 44,0 27,2 Omavaraisuusaste, % 57,9 51,1 55,0 Taseen loppusumma 55.197 50.715 48.903 Bruttoinvestoinnit 528 677 1.117 Tilauskanta 10.121 5.534 6.874 Tulos/osake, euroa 0,42 0,18 -0,16 Oma Pääoma/osake, euroa 8,42 6,85 7,10 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 3.748.116 3.748.116 3.748.116 Konsernin vastuusitoumukset 13.859 15.169 13.859





LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN

Tuhatta euroa Q3/2022 Q2/2022 Q1/2022 Q4/2021 Q3/2021 Q2/2021 Q1/2021 Liikevaihto 10.696 11.498 8.542 8.979 9.721 8.445 7.938 Liikevoitto 1.239 730 357 2.097 1.128 -376 504 Liikevoitto, % 11,6 6,3 4,2 23,3 11,6 -4,4 6,3 Kauden tulos 1.098 217 249 1.912 764 -415 327 Tulos/osake, euroa 0,29 0,06 0,07 0,51 0,20 -0,11 0,09

Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS -standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita. Katsauksen laadintaperiaatteet sekä tunnuslukujen laskentaperiaatteet ovat yhtenevät vuoden 2021 tilinpäätöksen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuosikertomuksen 2021 sivulta 40.

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kaikki tässä pörssitiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tästä syystä tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, kilpailuolosuhteissa, markkinoilla tai lainsäädännössä.

Kaikki taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat saattavat poiketa esitetystä loppusummasta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Konsernin tilinpäätöstiedote kaudelta 1.1. – 31.12.2022 julkaistaan 23.2.2023.

