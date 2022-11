Alation sammelt 123 Millionen US-Dollar in Serie E, um der weltweit steigenden Nachfrage nach Data Intelligence-Plattformen Rechnung zu tragen

French German

Unternehmen wird mit über 1,7 Milliarden Dollar bewertet



Finanzierungsrunde unter der Leitung von Thoma Bravo, Sanabil Investments und Costanoa Ventures mit Beteiligung von Databricks Ventures, einem neuen strategischen Investor

Die Finanzierung erfolgt nach einem beschleunigten Wachstum in fünf Quartalen in Folge und der Überschreitung von 100 Mio. USD an Annual Recurring Revenue (ARR)

REDWOOD CITY, Kalifornien, Nov. 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation Inc. , ein führendes Unternehmen im Bereich Enterprise Data Intelligence , hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen 123 Millionen US-Dollar im Rahmen einer Finanzierung der Serie E unter der Führung von Thoma Bravo , Sanabil Investments und Costanoa Ventures sowie der Beteiligung des neuen Investors Databricks Ventures mobilisiert hat. Zu den beteiligten bestehenden und weiteren Investoren gehören Dell Technologies Capital, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Icon Ventures, Queensland Investment Corporation, Riverwood Capital, Salesforce Ventures, Sapphire Ventures und Union Grove. Der Gesamtbetrag der beschafften Mittel beläuft sich auf 340 Millionen US-Dollar. Dadurch steigt die aktuelle Bewertung des Unternehmens auf mehr als 1,7 Milliarden US-Dollar inmitten des volatilen Software-as-a-Service (SaaS)-Wachstumsmarktes in der Spätphase.

Das beschaffte Kapital ermöglicht es, das Wachstum und die weltweite Expansion von Alation zu beschleunigen und strategische Produktinnovationen voranzutreiben, um der stark zunehmenden Nachfrage nach Data Intelligence -Plattformen gerecht zu werden. Berichten der IDC zufolge beläuft sich der Wert des Markts für Software zur Datenintegration und -intelligenz auf mehr als 7,9 Milliarden US-Dollar und wird in den nächsten vier Jahren auf 11,6 Milliarden Dollar ansteigen.1 Unternehmen erfassen riesige Datenmengen, um das Verhalten von Käufern zu verfolgen und zu verstehen und um Lieferketten, Bestände, Verkäufe, Kundendienst und vieles mehr zu verwalten.. Zur Gewinnung verwertbarer Erkenntnisse aus diesen Rohdaten benötigen Unternehmen eine Data-Intelligence-Plattform, um die gewünschten Daten zu finden, zu analysieren, gemeinsam zu nutzen und darauf zu vertrauen. Alation löst dieses Problem bereits für fast 450 Unternehmenskunden , darunter unter anderem AbbVie , Cisco , General Mills , Munich Re , NASDAQ, Pfizer , Raiffeisen Bank, Salesforce , The Very Group , Vattenfall , Virgin Australia .

Thoma Bravo, ein führendes Software-Investmentunternehmen, unterhält langjährige Partnerschaften mit seinen Portfoliounternehmen, um operative Einblicke und Unterstützung zu bieten, die ein nachhaltiges, langfristiges Wachstum fördern. Alation ist eines der am schnellsten wachsenden Datenunternehmen weltweit und schließt sich dem Portfolio von Thoma Bravo von branchenführenden Software- und Technologieunternehmen an. In seiner Funktion als Software-Investor ist der Fokus von Thoma Bravo auf datenzentrierte Technologien gerichtet. Das Unternehmen bietet sowohl operatives Fachwissen als auch eine strategische Perspektive, um Unternehmen bei der Realisierung ihrer Produktvisionen zu unterstützen. Als langjähriger Software-Investor besitzt Thoma Bravo mit Qlik eine der größten Business-Intelligence (BI)-Franchises, mit Talend ein ETL-Unternehmen und mit Starburst und Imply Datenplattformen. Thoma Bravo verfügt auch über umfangreiche Erfahrungen auf dem Data-Intelligence-Markt mit früheren Investments wie Embarcadero Technologies ( Metadatenmanagement ) und Infogix ( Datenqualität und Data Governance ).

„Im Rahmen der sich weiterentwickelnden digitalen Transformation der Unternehmen ist die Erfassung und Analyse hochwertiger Daten von immenser Bedeutung für die Entscheidungsfindung und die Schaffung von Mehrwert für die Stakeholder“ so Robert (Tre) Sayle, Partner bei Thoma Bravo. „Data Intelligence ist ein Wachstumsmarkt. Satyen und sein talentiertes Team haben eine führende Plattform aufgebaut, der Unternehmen weltweit vertrauen. Wir freuen uns, die Serie-E-Runde von Alation zu leiten und das Unternehmen bei der Fortsetzung seines beeindruckenden Unternehmenswachstums, seiner Produktinnovationen und seiner Marktführerschaft zu unterstützen.“

Die Finanzierung wird die führende Position von Alation auf dem Markt weiter stärken und Unterstützung für Folgendes bieten:

Verstärkte produktorientierte Forschung und Entwicklung sowie Akquisitionen für den Ausbau des mandantenfähigen SaaS-Angebots von Alation

Innovative neue Produktangebote zur Unterstützung des wachsenden Kundenstamms von ca. 450 Unternehmen, zu denen mehr als 25 % der Fortune-100-Unternehmen gehören

Ausbau der weltweiten Belegschaft von Alation, die in weniger als 12 Monaten um 75 % gewachsen ist und derzeit mehr als 700 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den USA, EMEA und APAC umfasst

Erzielen der umfangreichsten und zufriedenstellendsten Kundenerfahrung auf dem Markt durch zusätzliche Supportmitarbeiter, Techniker und Implementierungsexperten, die es den Kunden ermöglichen, ihre Datenbestände sofort zu nutzen und die Innovationen von Alation einzusetzen

„Wir haben 123 Millionen US-Dollar mobilisiert, um weitere Investitionen tätigen und unseren Kunden das erstklassige Data Intelligence-Erlebnis bieten zu können, das sie verdienen“, sagte Satyen Sangani , CEO and Mitgründer von Alation. „Das Vertrauen unserer Investoren bestärkt uns darin, dass Alation die führende Data-Intelligence-Plattform ist und wir gut positioniert sind, um die Chancen in unserem wachsenden Markt zu nutzen.“

Er fuhr fort: „Moderne Unternehmen benötigen Daten in guten Zeiten ... aber noch mehr in schlechten Zeiten. Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Aussichten nutzen Unternehmen die vorliegenden Daten als Grundlage und Orientierung, um die betriebliche Effizienz zu steigern und einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen oder aufrechtzuerhalten. Alation macht dies möglich, indem die Kunden ihre Ausgaben von Jahr zu Jahr steigern. Unsere Visitenkarte umfasst einen konstanten ROI, Engagement und Akzeptanz. Die aktuelle Finanzierungsrunde ermöglicht uns, noch schneller voranzukommen und mehr Unternehmen dabei zu unterstützen, die Macht ihrer Daten zu nutzen und die Fülle an Informationen in verwertbare, zuverlässige Erkenntnisse umzuwandeln.“

„Alation ist einer der führenden Anbieter in der Branche, der die säkularen Trends der Datenmigration in die Cloud und der Data Governance bedient, was eine starke Positionierung unter unsicheren makroökonomischen Bedingungen darstellt“, kommentierte ein Sprecher von Sanabil Investments. „Sanabil freut sich darauf, ein hochwertiges Unternehmen mit einem erstklassigen Team, Produktangebot und Ausführungsfähigkeiten zu unterstützen. Mit nahezu 450 Unternehmenskunden und einem ARR von mehr als 100 Millionen US-Dollar hat Alation seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, zu skalieren und die Einführung der Datenkultur in allen Branchen voranzutreiben. Wir freuen uns, die Serie-E-Runde von Alation gemeinsam mit Thoma Bravo und Costanoa zu leiten. Dies zeigt das Vertrauen der Investoren in die Fähigkeit von Alation, an seine bisherigen Erfolge anzuknüpfen und seine führende Position im Bereich Data Intelligence weiter auszubauen.“

„Von dem Moment an, als wir das Unternehmen kennenlernten, war uns bewusst, dass Alation außergewöhnlich und vielversprechend ist“, erklärte Greg Sands, Gründer und Managing Director, Costanoa Ventures. „Damit Unternehmen hochwertige, datengestützte Entscheidungen treffen können, muss jeder Anwender die Möglichkeit haben, die entsprechenden Daten zu finden, zu verstehen und darauf zu vertrauen. Wir sind stolz darauf, diese Finanzierungsrunde zusammen mit Thoma Bravo und Sanabil zu leiten und Alation bei der Weiterentwicklung von Data Intelligence zu unterstützen.“

Die neue strategische Investition von Databricks Ventures wird die Partnerschaft und das Wertangebot für die über 100 gemeinsamen Kunden von Databricks und Alation erheblich erweitern. Zusätzlich zu der Investition werden die beiden Unternehmen gemeinsame Go-to-Market-Initiativen vorantreiben, die von den tiefgreifenden Produktintegrationen mit Delta Lake und Unity Catalog profitieren, um verlässliche Data Discovery, Governance und durchgängige Lineage-Erfahrungen zu bieten, die Data Engineering, Data Science und Analytics-Anwendungsfälle auf der Lakehouse-Plattform von Databricks unterstützen. Die Investition baut auf der langjährigen Partnerschaft der beiden Unternehmen auf.

„Wir freuen uns, in unsere langjährige Partnerschaft mit Alation zu investieren und diese zu vertiefen“, ergänzte Andrew Ferguson, VP, Corporate Development & Ventures, Databricks. „Die Daten eines Unternehmens sind heute mehr denn je einer seiner wichtigsten Vermögenswerte. Mit Alation erhalten Datenteams ein besseres Verständnis in Bezug auf die vertrauenswürdigen Daten in ihrem Lakehouse, die durch Analysen und KI/ML zur Steigerung des Unternehmenswerts genutzt werden können.“

Die heutige Ankündigung folgt auf einen wichtigen geschäftlichen Meilenstein: Alation hat im September 2022 die Marke von 100 Millionen US-Dollar an ARR überschritten. Das Wachstum des Unternehmens und die aktuelle Finanzierungsrunde sprechen für ein zunehmendes Verständnis des Marktes, dass Data-Intelligence-Plattformen ein Muss sind und dass sich moderne Unternehmen nicht mehr auf Einzellösungen verlassen können, um die zur Weiterentwicklung benötigten Daten zu finden, zu analysieren und zu verwalten.

Unterstützende Aussagen:

„Die effektive Nutzung von Daten kann letztlich die langfristige Rentabilität des Unternehmens unterstützen“, so Steward Bond, Vice President, Data Intelligence and Data Integration Software, IDC. „Moderne Datenumgebungen sind jedoch sehr variabel und äußerst komplex – ohne die Möglichkeit, Metadaten zu scannen und zu indexieren, ist die Nutzung von Daten zur Lösung komplexer Probleme und zur Schaffung von Mehrwert für Kunden und Stakeholder mit der Suche nach der Nadel im Heuhaufen vergleichbar. Indem Alation die Suche der erforderlichen Qualitätsdaten vereinfacht und den Anwendern ermöglicht, die Daten zu verstehen und verlässlich zu nutzen bietet das Unternehmen eine Lösung für dieses Kernproblem. Alation ist eine echte Bereicherung für moderne Unternehmen, die auf der Grundlage von Daten ihr ROI steigern möchten.“

„Alation hat die Art und Weise verändert, wie wir Daten in unserem Unternehmen finden und nutzen, um strategische Geschäftsentscheidungen zu treffen und Analyseanforderungen zu erfüllen“, erläuterte Wendy Batchelder, SVP, Global Data Governance & Chief Data Officer of Trust bei Salesforce. „Dank Alation konnten wir veraltete Datensilos aufbrechen und Analysten ermöglichen, die benötigten Daten leicht zu finden, sowie unseren Ansatz für Data Governance verbessern. Wir nehmen immer mehr Nutzer auf und ermöglichen es den Teams, schneller und produktiver zu arbeiten.“

„Unternehmen sind immer stärker auf Metadaten angewiesen, die ihnen helfen, ihre Daten effektiv zu analysieren und zu nutzen“, sagte Paul Glaser, Vice President und Head of Hewlett Packard Pathfinder, HPE. „Alation ermöglicht es unseren Kunden, einen echten Mehrwert aus ihren relevanten Unternehmensdaten zu erzielen und in der heutigen datenintensiven Unternehmensumgebung effizient zu arbeiten. Wir freuen uns, das Wachstum von Alation zu unterstützen, um unseren Kunden zu helfen, ihre Daten leichter zu finden, zu analysieren und zu nutzen.“

Weitere Informationen:

Über Alation

Alation ist der führende Anbieter von Data-Intelligence-Lösungen für Unternehmen, darunter Datensuche und -erkennung, Data Governance, Data Stewardship, Analytik und digitale Transformation. Das Erstprodukt von Alation dominiert den Markt für Datenkataloge . Dank der leistungsstarken Engine zur Verhaltensanalyse, den integrierten Funktionen für die Zusammenarbeit und den offenen Schnittstellen kombiniert Alation maschinelles Lernen mit menschlichen Erkenntnissen, um selbst die anspruchsvollsten Herausforderungen im Daten- und Metadatenmanagement erfolgreich zu meistern. Etwa 450 Unternehmen vertrauen auf Alation, um die Datenkultur zu fördern, die Entscheidungsfindung zu verbessern und Geschäftsergebnisse zu erzielen, darunter unter anderem AbbVie, Allianz Global Investors, American Family Insurance, Autozone, Cisco, Draft Kings, Exelon, Fifth Third Bank, Finnair, General Mills, Munich Re, NASDAQ, Parexel, Pfizer, Salesforce, Virgin Australia und Vistaprint. Alation mit Hauptsitz im Silicon Valley wurde bereits dreimal in die Liste Inc. Magazine’s Best Workplaces aufgenommen und zählt im Jahr 2022 zu den Best Workplaces™ for Women und Best Workplaces™ in Tech im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen wird von führenden Risikokapitalgebern unterstützt, darunter Blackstone, Costanoa, Databricks Ventures, Data Collective, Dell Technologies Capital, Hewlett Packard Enterprise, Icon, ISAI Cap, Riverwood Capital, Salesforce Ventures, Sanabil Investments, Sapphire, Snowflake Ventures, Thoma Bravo und Union Grove. Weitere Informationen finden Sie unter www.alation.com .

Über Thoma Bravo

Thoma Bravo ist eines der größten Private-Equity-Unternehmen weltweit mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 122 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. Juni 2022). Das Unternehmen investiert in wachstumsorientierte, innovative Unternehmen, die im Software- und Technologiesektor tätig sind. Thoma Bravo nutzt seine umfassenden Branchenkenntnisse und bewährten strategischen und operativen Fähigkeiten, um gemeinsam mit seinen Portfoliounternehmen die besten Betriebsverfahren zu implementieren, Wachstumsinitiativen voranzutreiben und wertsteigernde Akquisitionen zu tätigen, die den Umsatz und die Erträge steigern. In den letzten 20 Jahren hat das Unternehmen Akquisitionen von bzw. Investitionen in mehr als 400 Unternehmen mit einem Unternehmenswert von über 220 Milliarden US-Dollar getätigt. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Chicago, Miami und San Francisco. Weitere Informationen finden Sie unter www.thomabravo.com .

Über Sanabil Investments

Sanabil ist eine Finanzinvestitionsgesellschaft, die jährlich ca. 2 Mrd. US-Dollar an Kapital für private Investitionen in den Bereichen Risikokapital, Wachstum und kleine Übernahmen bereitstellt. Seit unserer Gründung im Jahr 2009 mit einem eingezahlten Kapital von 8 Milliarden US-Dollar durften wir aus erster Hand miterleben, wie kühne Ideen einen Umbruch traditioneller Geschäftsmodelle bewirken; Ideen, die neue und verbesserte Wege der Produktion, des Konsums und des Erlebens von Dingen ermöglichen. Wir haben uns für eine Partnerschaft mit den Architekten dieser Ideen entschieden. Wir sind ein dynamisches, engagiertes und sehr erfahrenes Team von Investmentexperten, das Partnern geduldiges Kapital, die Möglichkeit, über mehrere Finanzierungsrunden hinweg zu investieren, und Zugang zum GCC-Investitionsökosystem bietet. Bei Sanabil identifizieren wir bahnbrechende Ideen, investieren in sie und wandeln sie in greifbare Realitäten um.

Über Costanoa Ventures

Costanoa Ventures wurde 2012 gegründet und arbeitet von Beginn an mit Technik- und Produktgründern zusammen. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf Anwendungen und Infrastruktur in den Bereichen Daten, Entwicklung und Fintech. Costanoa ist ein langfristiger Partner für Unternehmen, die in der Anfangsphase praktische Unterstützung in allen Fragen der Markteinführung und Talentsuche benötigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.costanoavc.com .

Über Databricks Ventures

Databricks Ventures ist der strategische Investitionszweig von Databricks, das Lakehouse. Databricks Ventures investiert in innovative Unternehmen, die unsere Sicht in Bezug auf die Zukunft von Daten, Analysen und KI teilen und bestrebt sind, das Lakehouse-Ökosystem zu erweitern oder die Lakehouse-Architektur zu nutzen, um die nächste Generation von daten- und KI-gestützten Unternehmen zu schaffen.

