Alation lève 123 millions de dollars de série E pour répondre à la demande mondiale croissante de plateformes de veille des données

French German

Tour de financement dirigé par Thoma Bravo, Sanabil Investments et Costanoa Ventures avec la participation de Databricks Ventures, un nouvel investisseur stratégique

Ce financement fait suite à cinq trimestres consécutifs de croissance annuelle accélérée, y compris récemment plus de 100 millions de dollars de revenus récurrents annuels (RRA)

REDWOOD CITY, Californie, 03 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation Inc., le leader de la veille des données d'entreprise, a annoncé aujourd'hui avoir levé 123 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série E dirigé par Thoma Bravo, Sanabil Investments et Costanoa Ventures, avec la participation du nouvel investisseur Databricks Ventures. Les investisseurs existants et d'autres qui ont également participé incluent Dell Technologies Capital, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Icon Ventures, Queensland Investment Corporation, Riverwood Capital, Salesforce Ventures, Sapphire Ventures et Union Grove. Le financement total levé s'élève à 340 millions de dollars, portant l'évaluation actuelle de la société à plus de 1,7 milliard de dollars dans le contexte de la volatilité du marché boursier de croissance des logiciels en tant que service (SaaS) à un stade avancé.

Le capital levé accélèrera la croissance et l'expansion mondiale d'Alation, tout en stimulant l'innovation stratégique des produits parallèlement à l'augmentation de la demande de plateformes de veille des données. Selon IDC, le marché des logiciels d'intégration et de veille des données est estimé à plus de 7,9 milliards de dollars et devrait atteindre 11,6 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années.1 Les organisations collectent des quantités massives de données pour suivre et comprendre le comportement des acheteurs et pour gérer les chaînes d'approvisionnement, les stocks, les ventes, le service à la clientèle et bien plus encore. Pour transformer ces données brutes en informations exploitables, les entreprises ont besoin d'une plateforme de veille des données afin de trouver, comprendre, faire confiance et utiliser les données de manière collaborative. Alation résout ce problème pour près de 450 enterprises clientes aujourd'hui, dont AbbVie, Cisco, General Mills, Munich Re, NASDAQ, Pfizer, Raiffeisen Bank, Salesforce, The Very Group, Vattenfall, Virgin Australia et beaucoup d'autres.

Thoma Bravo, une société d'investissement dans les logiciels de premier plan, a une longue expérience de partenariat avec ses sociétés de portefeuille pour fournir des informations opérationnelles et un soutien qui stimulent une croissance durable à long terme. En tant que l'une des sociétés de données à la croissance la plus rapide au monde, Alation rejoint le portefeuille de sociétés de logiciels et de technologies de premier plan de Thoma Bravo. Les technologies centrées sur les données sont au cœur de la focalisation de Thoma Bravo en tant qu'investisseur dans les logiciels, et la société fournit à la fois une expertise opérationnelle et une perspective stratégique pour aider les entreprises à réaliser leur vision concernant leurs produits. En tant qu'investisseur de longue date dans les logiciels, Thoma Bravo possède certaines des plus importantes franchises de veille stratégique (BI) dans Qlik, des sociétés d'extraction, de transformation et de chargement (ETL) dans Talend, ainsi que des plateformes de données dans Starburst et Imply. Thoma Bravo compte également une vaste expérience du marché de la veille des données avec des investissements antérieurs tels qu'Embarcadero Technologies (gestion des métadonnées) et Infogix (qualité des données et gouvernance des données).

« Alors que les entreprises poursuivent leurs transformations numériques, la collecte et l'interprétation de données de haute qualité sont essentielles pour la prise de décisions et la fourniture de valeur aux parties prenantes », a déclaré Robert (Tre) Sayle, partenaire chez Thoma Bravo. « La veille des données constitue un marché à forte croissance et Satyen et son équipe talentueuse ont bâti une plateforme de premier plan digne de confiance pour les entreprises du monde entier. Nous sommes ravis de diriger le tour de série E d'Alation et de soutenir la société alors qu'elle poursuit sa croissance commerciale impressionnante, son innovation produit et son leadership sur le marché. »

Le financement renforcera davantage la position de leader d'Alation sur le marché et stimulera :

L'augmentation de la recherche et du développement axés sur les produits, ainsi que des acquisitions, afin d'étendre l'offre SaaS multi-locataires d'Alation

Des offres de nouveaux produits innovants pour soutenir sa clientèle croissante de près de 450 entreprises, qui comprend plus de 25 % des entreprises figurant dans le palmarès Fortune 100

L'expansion de la main-d'œuvre mondiale d'Alation, qui a augmenté de 75 % en moins de 12 mois et compte actuellement plus de 700 employés à travers le monde aux États-Unis et dans les régions EMOA et APAC

L'expérience client la plus riche et la plus satisfaisante du marché grâce à des représentants d'assistance, des ingénieurs et des professionnels du déploiement supplémentaires qui permettront aux clients de profiter immédiatement de leurs ressources de données et de tirer parti de l'innovation d'Alation

« Nous avons levé 123 millions de dollars car nous souhaitions continuer à investir et offrir à nos clients l'expérience de veille des données de classe mondiale qu'ils méritent », a commenté Satyen Sangani, PDG et cofondateur d'Alation. « La confiance de nos investisseurs renforce le fait qu'Alation est la première plateforme de veille des données et nous sommes bien positionnés pour tirer parti des opportunités sur notre marché en pleine expansion. »

Il a ajouté : « L'entreprise moderne a besoin de données dans les bons moments… et encore plus dans les mauvais. Face à des perspectives économiques difficiles, les entreprises se servent de leurs données pour se guider, afin de stimuler leur efficacité opérationnelle et de gagner ou conserver un avantage concurrentiel. Alation permet d'y parvenir régulièrement avec des clients qui augmentent leurs dépenses d'une année sur l'autre. Nous nous caractérisons par une constance en termes de retours sur investissement, d'engagement et d'adoption. Ce dernier tour de financement nous aidera à aller encore plus vite, de sorte que davantage d'organisations pourront exploiter la puissance de leurs données et convertir cette mine d'informations en renseignements exploitables et fiables. »

« Alation est un leader de catégorie au service des tendances séculaires de la migration des données dans le cloud et de la gouvernance des données, un positionnement puissant dans des conditions macroéconomiques incertaines », a commenté un porte-parole de Sanabil Investments. « Sanabil est fière de soutenir une entreprise de haute qualité avec une équipe, une offre de produits et des capacités d'exécution de premier ordre. En desservant près de 450 entreprises clientes et en générant plus de 100 millions de dollars de RRA, Alation a démontré sa capacité à étendre et stimuler l'adoption de la culture des données dans tous les secteurs. Nous sommes ravis de co-diriger le tour de série E d'Alation aux côtés de Thoma Bravo et Costanoa, montrant la confiance des investisseurs dans la capacité d'Alation à tirer parti de son succès en tant que leader de la veille des données. »

« Nous savions qu'Alation était extraordinairement prometteuse dès les premiers instants », a déclaré Greg Sands, fondateur et directeur général de Costanoa Ventures. « Pour que les entreprises puissent prendre des décisions de haute qualité axées sur les données, chaque utilisateur professionnel doit être en mesure de trouver, comprendre et faire confiance aux bonnes données. Nous sommes fiers de co-diriger ce tour de financement aux côtés de Thoma Bravo et Sanabil, et de soutenir Alation alors qu'elle stimule l'évolution de la veille des données. »

Le nouvel investissement stratégique de Databricks Ventures étendra considérablement le partenariat et la proposition de valeur pour Databricks et les plus de 100 clients communs d'Alation. En plus de cet investissement, les deux sociétés accéléreront des initiatives conjointes de mise sur le marché qui bénéficient des intégrations produit approfondies avec Delta Lake et Unity Catalog afin de fournir des expériences de découverte, de gouvernance et de traçabilité de bout en bout de confiance qui alimentent l'ingénierie des données, la science des données et les cas d'utilisation des analyses sur la plateforme Lakehouse de Databricks. Cet investissement s'appuie sur le partenariat de longue date entre les deux sociétés.

« Nous sommes ravis d'investir dans Alation et d'approfondir notre partenariat de longue date avec elle », a déclaré Andrew Ferguson, vice-président du développement institutionnel et des initiatives commerciales chez Databricks. « Aujourd'hui plus que jamais, les données d'une organisation constituent l'un de ses atouts les plus critiques. Avec Alation, les équipes de données ont une meilleure compréhension des données de confiance dans leur lakehouse qui peuvent être utilisées pour générer de la valeur commerciale par le biais de l'analyse et de l'IA/AA. »

L'annonce d'aujourd'hui fait suite à une étape commerciale clé : Alation a dépassé 100 millions de dollars de RRA en septembre 2022. La croissance de la société et le dernier tour de financement témoignent collectivement de la compréhension plus large du marché que les plateformes de veille des données sont une nécessité et que les entreprises modernes ne peuvent pas compter sur des solutions à points multiples pour trouver, comprendre et gouverner les données afin de faire progresser leurs activités.

Citations à l'appui :

« L'exploitation efficace des données peut finalement soutenir la viabilité à long terme d'une organisation », a déclaré Steward Bond, vice-président des logiciels de veille des données et d'intégration des données chez IDC. « Cependant, l'environnement de données moderne est hautement variable et complexe – sans pouvoir scanner et indexer les métadonnées, utiliser des données pour résoudre des problèmes complexes et créer de la valeur pour les clients et les parties prenantes revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est le problème fondamental que résout Alation, en simplifiant la recherche et la découverte de données de qualité afin que les gens puissent les comprendre et les utiliser en toute confiance. Alation représente vraiment un atout puissant pour les entreprises modernes cherchant à générer un retour sur investissement à partir de données. »

« Alation a transformé la façon dont nous trouvons et utilisons les données dans l'ensemble de notre organisation pour stimuler les décisions stratégiques et les besoins d'analyse de puissance », a déclaré Wendy Batchelder, vice-présidente mondiale de la gouvernance des données et directrice des données chez Salesforce. « Depuis l'adoption d'Alation, nous avons divisé les silos de données hérités, permis aux analystes de trouver facilement les données dont ils ont besoin et amélioré notre approche de la gouvernance des données. Nous continuons à intégrer de plus en plus d'utilisateurs, permettant aux équipes de travailler plus rapidement et d'être plus productives. »

« Les organisations sont de plus en plus dépendantes des métadonnées, qui les aident à analyser et à utiliser efficacement leurs données », a commenté Paul Glaser, vice-président et directeur de Hewlett Packard Pathfinder chez HPE. « Alation permet à nos clients d'extraire une valeur réelle de leurs ensembles de données d'entreprise pertinents, les aidant à opérer efficacement dans l'environnement d'entreprise riche en données d'aujourd'hui. Nous sommes fiers de soutenir la croissance d'Alation afin de mieux aider nos clients à trouver, analyser et utiliser leurs données. »

En savoir plus :

À propos d'Alation

Alation est le leader des solutions de veille des données d'entreprise, y compris la recherche et la découverte de données, la gouvernance des données, la gestion des données, l'analyse et la transformation numérique. L'offre initiale d'Alation domine le marché du catalogue de données. Grâce à son puissant moteur d'analyse comportementale, à ses capacités de collaboration intégrées et à ses interfaces ouvertes, Alation associe l'apprentissage automatique à des connaissances humaines pour relever avec succès les défis les plus exigeants dans la gestion des données et des métadonnées. Près de 450 entreprises stimulent la culture des données, améliorent la prise de décision et obtiennent des résultats commerciaux avec Alation, y compris AbbVie, Allianz Global Investors, American Family Insurance, Autozone, Cisco, Draft Kings, Exelon, Fifth Third Bank, Finnair, General Mills, Munich Re, NASDAQ, Parexel, Pfizer, Salesforce, Virgin Australia et Vistaprint. Basée dans la Silicon Valley, Alation a été classée dans la liste des meilleurs lieux de travail d'Inc. Magazine à trois reprises, fait partie des Best Workplaces™ for Women au Royaume-Uni en 2022, et a été reconnue parmi les Best Workplaces™ du Royaume-Uni dans le secteur des technologies en 2022. La société est soutenue par des investisseurs en capital-risque de premier plan, notamment Blackstone, Costanoa, Databricks Ventures, Data Collective, Dell Technologies Capital, Hewlett Packard Enterprise, Icon, ISAI Cap, Riverwood Capital, Salesforce Ventures, Sanabil Investments, Sapphire, Snowflake Ventures, Thoma Bravo et Union Grove. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur le site www.alation.com.

À propos de Thoma Bravo

Thoma Bravo est l'une des plus importantes sociétés de capital-investissement au monde, avec plus de 122 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 30 juin 2022. L'entreprise investit dans des sociétés innovantes, orientées sur la croissance et opérant dans les secteurs des logiciels et de la technologie. En s'appuyant sur son expertise sectorielle approfondie et ses capacités stratégiques et opérationnelles éprouvées, Thoma Bravo collabore avec les entreprises de son portefeuille pour mettre en œuvre les meilleures pratiques opérationnelles, mener des initiatives de croissance et réaliser des acquisitions rentables destinées à accélérer les revenus et les bénéfices. Au cours des 20 dernières années, la société a acquis ou investi dans plus de 400 sociétés représentant une valeur d'entreprise de plus de 220 milliards de dollars. Elle possède des bureaux à Chicago, Miami et San Francisco. Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur le site www.thomabravo.com.

À propos de Sanabil Investments

Sanabil est une société d'investissement financier qui engage environ 2 milliards de dollars de capitaux par an dans des investissements privés qui incluent le capital-risque, la croissance et les petits rachats. Depuis notre création en 2009 avec un capital libéré de 8 milliards de dollars, nous avons vu de première main comment des idées audacieuses peuvent perturber les modèles commerciaux traditionnels, des idées qui permettent de nouvelles façons améliorées de produire, consommer et expérimenter des choses. Nous choisissons de travailler en partenariat avec les architectes de ces idées. Nous sommes une équipe dynamique, agile et hautement expérimentée de professionnels de l'investissement qui fournit à nos partenaires un capital patient, la capacité d'investir à travers de multiples cycles de financement et l'accès à l'écosystème d'investissement du CCG. Chez Sanabil, nous identifions, investissons dans et transformons des idées révolutionnaires en réalités tangibles.

À propos de Costanoa Ventures

Fondée en 2012, Costanoa Ventures collabore avec des fondateurs de produits et techniques dès la formation de leur société, en se concentrant sur les applications et les infrastructures dans les domaines des données, du développement et de la fintech. Costanoa est un partenaire à long terme pour les entrepreneurs qui souhaitent une aide pratique lors des premières étapes de leur entreprise sur tous les aspects de la mise sur le marché et des talents. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.costanoavc.com.

À propos de Databricks Ventures

Databricks Ventures est la branche d'investissement stratégique de Databricks, la société lakehouse. Databricks Ventures investit dans des sociétés innovantes qui s'alignent sur notre vision de l'avenir pour les données, les analyses et l'IA, et s'engage à étendre l'écosystème lakehouse ou à utiliser l'architecture lakehouse pour créer la prochaine génération de sociétés basées sur les données et l'IA.

Contact auprès des médias chez Alation

Lauren Lloyd

Directrice des relations publiques

lauren.lloyd@alation.com

541-490-6115

1 IDC, Global Data Integration and Intelligence Software Forecast, 2022–2026, US47920222, mai 2022