Boreo Oyj, OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2022

3.11.2022 kello 9:00

Vahva tulos ja strategian päivitys – fokus tuloskasvuun ja pääoman tuottoon

Heinä-syyskuu 2022 (jatkuvat toiminnot)

Liikevaihto kasvoi 50 % 43,3 milj. euroon (2021: 28,8).

Operatiivinen liikevoitto nousi 38 % 3,0 milj. euroon (2021: 2,2).

Liikevoitto oli 2,4 milj. euroa (2021: 1,4).

Vapaa rahavirta (ennen yrityshankintoja ja -ostoja, sisältäen lopetetut toiminnot) oli 0,5 milj. euroa (2021: -0,1). Rahavirtaa heikensi käyttöpääoman kasvu 1,8 milj. eurolla. Vaihto-omaisuuteen sitoutunut pääoma kuitenkin laski 1,6 milj. euroa.

Jatkuvien toimintojen tulos oli 2,1 milj. euroa (2021: 1,0 milj. euroa).

Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,83 euroa (2021: 0,70).

Osakekohtainen tulos oli 0,63 euroa (2021: 0,38).

Boreo tiedotti sen tytäryhtiön Floby Nya Bilverkstad AB:n (FNB) ostaneen Lackmästar’n i Håkantorp AB:n (Lackmästarn) osakekannan. Kauppa toteutui viimeisen vuosineljänneksen alussa 3.10.2022.

Boreon päivitetty strategia ja strategiset taloudelliset tavoitteet esiteltiin pääomamarkkinapäivässä. Uudet strategiset taloudelliset tavoitteet ovat: Vähintään 15 % keskimääräinen vuotuinen operatiivisen tuloksen kasvu, vähintään 15 % sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) ja nettovelka suhteessa operatiiviseen käyttökateeseen välillä 2-3x.

Tammi-syyskuu 2022 (jatkuvat toiminnot)

Liikevaihto kasvoi 39 % 115,4 milj. euroon (2021: 82,8).

Operatiivinen liikevoitto nousi 24 % 6,5 milj. euroon (2021: 5,3).

Liikevoitto oli 4,8 milj. euroa (2021: 4,7). Vertailukauden liikevoittoon vaikutti merkittävästi 0,8 milj. euron kertaluontoinen Espoon pääkonttorin myyntivoitto.

Vapaa rahavirta (ennen yrityshankintoja ja -ostoja, sisältäen lopetetut toiminnot) oli -1,0 milj. euroa (2021: -0,7). Rahavirtaa heikensi käyttöpääoman kasvu.

Jatkuvien toimintojen tulos oli 3,5 milj. euroa (2021: 3,3 milj. euroa).

Lopetettujen toimintojen tulos oli -5,2 milj. euroa (2021: 0,7 milj. euroa). Tulokseen vaikutti negatiivisesti Venäjän toimintoihin toisella vuosineljänneksellä tehty alaskirjaus.

Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 1,50 euroa (2021: 1,45).

Venäjän liiketoimintojen luokittelu lopetettuina toimintoina

Boreo tiedotti 9.8.2022 myyneensä 90 % omistusosuutensa elektroniikan komponenttien jakeluliiketoiminnoistaan Venäjällä (YE Venäjä). Tässä osavuosikatsauksessa Venäjän liiketoiminnat on siirretty IFRS 5 -standardin mukaisesti lopetettuihin toimintoihin. Jollei toisin mainittu, kaikki luvut tässä osavuosikatsauksessa koskevat jatkuvia toimintoja. Tuloslaskelman osalta vertailukaudet on oikaistu jatkuville toiminnoille, kun taas rahavirtalaskelman tietoja ei ole oikaistu ja ne sisältävät lopetetut toiminnot. Q3/22 osalta tase ei enää sisällä lopetettuja toimintoja. Lopetetut toiminnot sisältävät myös Venäjän liiketoimintojen Turkissa sijaitsevan tytäryhtiön.

Taloudellinen ohjeistus ja liiketoimintamalli

Boreo julkisti 27.9.2022 päivitetyn strategiansa ja strategiset taloudelliset tavoitteensa ja esitteli ne samana päivänä pidetyssä pääomamarkkinapäivässään. Boreon liiketoimintamallina on omistaa, hankkia ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa. Boreo keskittyy arvonluontiin pitkällä aikavälillä, ja sen tavoitteena on olla paras koti sen yhtiöille ja henkilöstölle. Strategian pääpainopistealueet ovat: Yritysostot, Kehittäminen ja Ihmiset & kulttuuri.

Tulevaisuudessa Boreo keskittyy aiempaa selkeämmin tuloskasvuun ja pääoman tuottoon. Yhtiön päivitetyt pitkän aikavälin strategiset taloudelliset tavoitteet ovat:

Vähintään 15 % keskimääräinen vuotuinen operatiivisen tuloksen kasvu

Vähintään 15 % sijoitetun pääoman tuotto (ROCE)

Nettovelka suhteessa operatiiviseen käyttökateeseen välillä 2-3x (sisältäen hankitut liiketoiminnot kuin ne olisi omistettu 12 kuukautta raportointihetkellä)

Boreon päivitettynä osingonjakopolitiikkana on maksaa vuosittain kasvavaa osakekohtaista osinkoa ottaen huomioon pääoman allokoinnin prioriteetit.

Edellä mainitut strategiset taloudelliset tavoitteet toimivat edelleen yhtiön taloudellisena ohjeistuksena. Boreon ohjeistuskäytännön mukaisesti yhtiö ei anna erillistä lyhyen aikavälin taloudellista ohjeistusta.

Boreo on muuttanut Q1 2022 osavuosikatsauksesta alkaen operatiivisen liikevoiton laskentaperiaatetta niin, ettei operatiivisessa liikevoitossa enää huomioida hankintamenojen kohdistamisesta syntyvää vaikutusta. Hankintamenojen kohdistamisen vaikutukset syntyvät kun IFRS-standardeihin perustuvia hankintahetken käyvän arvon kohdistuksia poistetaan näiden vaikutusaikana. Yhtiö on katsonut, että operatiivinen liikevoitto ennen hankintamenojen kohdistuksia kuvaa paremmin operatiivisen liiketoiminnan kannattavuutta. Muutoksella on vaikutus operatiiviseen liikevoittoon sekä operatiiviseen osakekohtaiseen tulokseen. Vertailukauden luvut on muutettu vastaamaan samaa periaatetta, jotta vertailukelpoisuus säilyy. Muilta osin tämän katsauksen laadintaperiaatteissa ei ole vertailukelpoisuuteen vaikuttavia muutoksia. Suluissa olevat vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, jollei toisin mainita.

Konsernin avainluvut

Avainluvut, jatkuvat toiminnot milj. euroa Q3 2022 Q3 2021 Muutos Q1-Q3 2022 Q1-Q3 2021 Muutos 2021 Liikevaihto 43,3 28,8 50 % 115,4 82,8 39 % 122,0 Operatiivinen liikevoitto 3,0 2,2 38 % 6,5 5,3 24 % 7,2 suhteessa liikevaihtoon, % 6,8 % 7,5 % - 5,7 % 6,4 % - 5,9 % Liikevoitto 2,4 1,4 75 % 4,8 4,7 2 % 5,8 Tulos ennen veroja 2,6 1,0 150 % 4,3 3,9 12 % 4,6 Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot 2,1 1,0 113 % 3,5 3,3 6 % 3,9 Katsauskauden tulos, lopetetut toiminnot 0,7 0,2 248 % -5,2 1,0 - 1,6 Vapaa rahavirta*** 0,5 1,5 -66 % -1,0 -0,9 -8% 1,1 Omavaraisuusaste, % 35,1 % 24,4 % - 35,1 % 24,4 % - 23,8 % Nettovelka 33,9 39,3 - 33,9 39,3 - 41,0 Nettovelan suhde edeltävän 12 kuukauden operatiiviseen käyttökatteeseen* 2,5 3,6 - 2,5 3,6 - 3,8 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE %), R12 10,8 % 12,3 % - 10,8 % 12,3 % - 13,4 % Oman pääoman tuotto (ROE %), R12 13,1 % 27,8 % - 13,1 % 27,8 % - 28,6 % Henkilöstö keskimäärin 301 264 14 % 301 264 14 % 270 Henkilöstö kauden lopussa 304 265 15 % 304 265 15 % 273 Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 0,83 0,70 19 % 1,50 1,45 5 % 1,86 Osakekohtainen tulos, euroa** 0,63 0,38 66 % 0,97 1,26 -23 % 1,40 Osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot 0,29 0,07 314 % -1,74 0,33 - 0,59 Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa 0,19 0,63 -69% -0,36 -0,34 -6% 0,42

*Laskettu rahoittajien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti. Tunnusluvun laskentakaava on esitetty myöhemmin tässä raportissa. Tunnusluku Q1-Q3 2021 ja vuoden 2021 lopun tilanteesta oikaistu vastamaan jatkuvien toimintojen määritelmää.

**Q1 2022 alkaen osakekohtaisten tulosten laskennassa huomioitu omaan pääomaan kirjattavan hybrdilainan koron vaikutus verovaikutuksella oikaistuna. Q3:llä tämä nettovaikutus oli 0,12 euroa/osake ja Q1-Q3:llä 0,31 euroa/osake.

*** Rahavirta sisältää lopetetut toiminnot.

Q3/2022 - Toimitusjohtaja Kari Nerg:

Vahva taloudellinen tulos

Yhtiömme jatkoivat vuoden kolmannella kvartaalilla vakaata suorittamistaan ja saavutimme ennätystasolla olleen 3,0 miljoonan euron operatiivisen liikevoiton (6,8 %). Operatiivinen liikevoitto suhteessa vertailukauteen kasvoi 38 %. Liikevaihto puolestaan kasvoi 50 %, josta orgaaninen kasvu oli 7,4 miljoonaa euroa ja yritysostojen tuoma kasvu 7,3 miljoonaa euroa. Vahvan taloudellisen suorituksen vetureina toimivat Elektroniikka- ja Tekninen kauppa -liiketoiminta-alueet ja Muissa toiminnoissa raportoitava ESKP. Raskas kalusto -liiketoiminta-alueen suoritus oli epätyydyttävällä tasolla ja fokuksemme on liiketoiminta-alueen kannattavuuden parantamisessa.

Syyskuussa 2022 uudeksi strategiseksi taloudelliseksi tavoitteeksi asettamamme sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) tasolla 10,8 %. Oman pääoman tuotto (ROE) oli 13,1 %. Konsernin rahoitusasema säilyi vakaana ja nettovelka suhteessa 12 kuukauden operatiiviseen käyttökatteeseen oli edelleen 2,5x tasolla.

Näkymät lähitulevaisuudelle jatkuvat vakaina, toimintaympäristössä kuitenkin runsaasti epävarmuustekijöitä

Yleinen toimintaympäristö on tällä hetkellä tummien pilvien sävyttämä ja vuodesta 2023 odotetaan haastavaa korkeasta inflaatiosta, nousevista koroista, geopoliittista epävarmuuksista ja jatkuvista toimitusketjujen häiriöistä johtuen. Näkymät yhtiöidemme lähitulevaisuuden tuloksentekokyvylle jatkuvat kuitenkin aiempien kuukausien mukaisesti pääosin vakaina ja jatkamme työtä yhtiöiden kehittämiseksi ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

Tuloksentekokyvyn vaalimisen lisäksi keskitymme pääomien tehokkaaseen käyttöön ja tavoitteenamme on vähentää seuraavien kvartaalien aikana liiketoimintoihin sitoutuneita pääomia. Orgaanisia kasvuhankkeita ja yritysostoin tapahtuvaa kasvua pyrimme luomaan valikoiduilla toimialoilla. Korkojen nousuun varautumiseksi olemme suojanneet melkein puolet seniorilainoistamme, jonka lisäksi kiinteäkorkoinen hybridi suojaa omalta osaltaan konsernia korkojen nousulta.

Jatkamme toimintaympäristön tarkkaa seurantaa ja näemme hajautetun organisaatiomallimme vahvuutena haastavina taloudellisina aikoina. Yhtiömme ovat tarvittaessa kyvykkäitä mukautumaan muuttuvaan toimintaympäristöön nopeasti ja uskon kykyymme operoida menestyksekkäästi haastavammassakin toimintaympäristössä.

Päivitetty strategia ja taloudelliset tavoitteet pohjana tulevaisuuden arvonluonnille

Järjestimme katsauskauden lopussa yhtiön historian ensimmäisen pääomamarkkinapäivän, kirkastimme strategiaamme ja päivitimme strategiset taloudelliset tavoitteemme. Jatkamme aiemman mukaisesti pitkän aikavälin arvonluontityötä ja ja menestyksekkään yhtiön rakentamista. Uusien asetettujen strategisten taloudellisten tavoitteiden mukaisesti – vähintään 15 % keskimääräinen vuotuinen operatiivisen liiketuloksen kasvu ja vähintään 15 % sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) – fokuksemme on aiempaa selkeämmin tuloskasvun luomisessa houkuttelevilla pääoman tuottotasoilla.

Nämä asetetut strategiset tavoitteet luovat erinomaisen pohjan yhtiön pitkän aikavälin kehittämiselle. Lähitulevaisuudessa keskitymme kehittämään Boreon tapaa toimia ja suuntamaan laivaa kohti strategisten tavoitteiden saavuttamista. Osasssa yhtiöissämme jo toteutetut toimintasuunnitelmat, määritellyt yhteiset taloudelliset KPI:t sekä yritysostoille ja orgaaniselle kasvulle asetetut tuottotavoitteet ovat esimerkkejä viime aikoina toteuttamistamme tulevaisuuden tuloskasvua vahvistavista toimenpiteistä.

Houkuttelevia mahdollisuuksia jatkaa pääomien allokointia yritysostoihin

Tiedotimme kvartaalin aikana yhdestä yritysostosta kun FNB osti raskaiden ajoneuvojen maalaukseen, pintakäsittelyyn ja lakkaukseen erikoistuneen Lackmästarnin.

Viimeisten kvartaalien aikana olemme tehneet merkittävän määrän proaktiivista työtä liiketoiminta-alueita vahvistavien yritysostomahdollisuuksien tunnistamiseksi ja M&A-osaamisen kehittämiseksi. Tämä yhdessä Boreon tunnettuuden lisäämisen kanssa on johtanut laadukkaan yritysosto-pipelinen muodostumiseen. Huolimatta nähtävillä olevasta yrityskauppamarkkinan yleisestä hiljentymisestä olen luottavainen kykyymme toteuttaa haastavinakin aikoina Boreo-perheeseen soveltuvien yhtiöiden yritysostoja.

Vantaalla 3.11.2022

BOREO OYJ

Hallitus

Jakelu:

Helsingin pörssi

keskeiset tiedotusvälineet,

www.boreo.com

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kari Nerg

+358 44 341 8514

Talous- ja rahoitusjohtaja Aku Rumpunen

+358 40 556 3546

Boreo lyhyesti:

Boreo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa. Boreon liiketoiminnot on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Elektroniikka, Tekninen kauppa ja Raskas kalusto.

Boreon päätavoite on omistaja-arvon luominen pitkällä aikavälillä. Tämän se pyrkii saavuttamaan yritysostovetoisella strategialla, luomalla optimaaliset olosuhteet sen yhtiöille myynnin kasvattamiseen ja kannattavuuden parantamiseen sekä olemalla paras mahdollinen koti sen yhtiöille ja henkilöstölle.

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2021 oli 122 miljoonaa euroa ja se työllistää yli 300 henkilöä seitsemässä maassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

