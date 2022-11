Enefit Greeni III kvartali 2022 vahearuanne

English Estonian

Enefit Greeni III kvartali 2022 konsolideeritud äritulud kasvasid aastaga 66 protsenti 60,3 miljoni euroni ja kulumieelne ärikasum (EBITDA) 28 protsenti 32,7 miljoni euroni. Puhaskasumit teenis grupp 22,9 miljonit eurot (0,09 eurot aktsia kohta), mida on 50% protsenti rohkem eelmise aasta sama perioodiga võrreldes.





Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase kommentaar:

„Enefit Green jätkab kiire kasvu kursil, sest energiakriisi ainus pikaajaline lahendus on piisav kogus taastuvenergiat. Seepärast soovib Enefit Green jõuda enne selle aasta lõppu täiendavate investeerimisotsusteni, mille kogumaht on üle 300 megavati.

Investeerisime kolmandas kvartalis taastuvenergia arendustesse ligi 80 miljonit eurot. Ehitame kokku seitset uut tuule- ja päikeseparki Eestis, Leedus, Poolas ning Soomes. Nende abil lisame 2023. aastal koduturgude elektriturgudele 258 megavati jagu tootmisvõimsust, mis hakkab igal aastal tootma üle 700 gigavatt-tunni elektrit. Selline kogus katab enam kui 200 000 kodumajapidamise aastase elektritarbimise.

Kvartali jooksul sai 200 megavati võrra täiendust Enefit Greeni päikeseenergia arenduste portfell Eestis. Esimese 35 megavati osas tahame investeerimisotsuseni jõuda juba järgmise aasta teises pooles.

Kvartali tootmistulemusi mõjutasid kõige enam erakordselt madalad tuuleolud ja Iru koostootmisjaamas enne talvist kütteperioodi läbi viidud põhjalik remont. Panustasime maksimaalselt tuulikute hooldusse, et töökindlus oleks tuulelektri tootmise kõrgajal võimalikult hea.“





Olulisemad sündmused

Asetasime nurgakivid neljale tuulepargile

Omandasime päikeseparkide arendusi koguvõimsusega kuni 200MW

Sõlmisime Leedus ja Eestis uued pikaajalised elektrimüügi lepingud kogumahus 3,1 TWh

Kohtuvaidlus seoses Purtse tuulepargi arendusega

Iru elektrijaama remondiseisak





Peamised näitajad

III kv 2022 III kv 2021 Muutus Muutus, % TOOTMISMAHUD Elektrienergia, GWh 189 250 -61 -24% Soojusenergia, GWh 84 123 -39 -32% Pelletid, tuh t 39 37 2 6% ÄRITULUD, mln € 60,3 36,4 23,9 66% Müügitulu, mln € 57,3 30,1 27,1 90% Taastuvenergia toetus jm äritulud, mln € 3,0 6,3 -3,2 -52% EBITDA, mln € 32,7 25,5 7,2 28% PUHASKASUM, mln € 22,9 15,3 7,7 50% EPS*, € (IPO järgse aktsiate arvuga) 0,09 0,06 0,03 50%

* - puhaskasum aktsia kohta





Müügi- ja muud äritulud

Grupi elektritoodang oli 2022. aasta III kvartalis 189 GWh (-24% vs 250 GWh võrdlusperioodil). Grupi keskmine arvutuslik teenitud elektrihind koos toetustega oli aruandeperioodil 205,1 €/MWh (võrdlusperioodil 115,8 €/MWh).

Müügitulusid mõjutas enim Nord Pool Eesti elektrihindade kasv, suurendades tulusid ligikaudu 14,5 mln euro võrra. Grupi Eesti tootmisüksuste arvutuslikud teenitud elektrihinnad olid vastavatel perioodidel 275,1 €/MWh ja 133,2 €/MWh. Grupi Läti tootmisüksuste arvutuslikud teenitud elektrihinnad olid võrreldavatel perioodidel 362,1 €/MWh ja 129,7 €/MWh ning Leedu tootmisüksustel 87,6 €/MWh ja 79,2 €/MWh. Leedu turul loobusime kolmanda kvartali jooksul kõigi tuuleparkidega senisest tulumudelist, mis baseerus riiklikul fikseeritud elektrihindadega taastuvenergia toetusskeemil ning asendasime selle kombinatsiooniga turuhindadest ning pikaajalistest elektrimüügilepingutest (PPA).

Teine suurim müügitulude mõjur oli Eestis toodetud elektri kogus. Toodetud kogus oli väiksem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, kuna Eesti tuuleolud olid kehvemad ning Iru elektrijaamas toimus 5-nädalane seisak.

Suurt mõju omas veel pelletite müük, mis suurenes 6,7 mln euro võrra. 3. kvartalis müüdi pelleteid 39 tuhat tonni, võrdlusperioodil 4 tuhat tonni. Suure erinevuse põhjuseks on suuremate pelletitarnete sattumine erinevatesse kvartalitesse aruande- ja võrdlusperioodil.

Soojusenergia toodang vähenes peamiselt Iru elektrijaama remondiseisaku tõttu 32% ning müüdud soojuse hind tõusis 23% võrreldes võrdlusperioodiga.

Muid äritulusid mõjutas 2022. aasta III kvartalis enim Eesti tuuleparkide taastuvenergia tasu vähenemine kvartalite aastases võrdluses 2,0 mln eurot. Taastuvenergia tasu on seotud toodetud kogusega ning kuna toodang oli madal, siis on saadud toetused samuti madalamad. Lisaks omab muudele ärituludele mõju Iru elektrijaam 5-nädalane seisak, Iru taastuvenergia tasu oli kvartalite võrdluses 0,5 mln eurot madalam.

Poola päikeseparkide taastuvenergia tasu vähenes võrreldavatel perioodidel 0,9 mln eurot. Kõrgete turuhindade tõttu saadi fikseeritud hinnast rohkem tulu, mis sealse toetusskeemi järgi tuleb Poola riigile tagasi maksta.





EBITDA ja segmendiaruandlus

Grupi III kvartali EBITDA kasvas võrdlusperioodiga võrreldes 28% võrra 32,7 mln euroni, olles positiivselt mõjutatud kõrgetest elektrihindadest ja pelletitarnete ajalisest nihkumisest võrreldes eelmise aastaga. Negatiivselt mõjutas EBITDA-d muutuvkulude kasv, tuuleenergia tootmismahu vähenemine, vähemal määral püsikulude kasv ja Iru elektrijaama seisak.

Muutuvkulud on kasvanud 6,2 mln euro võrra, mida on mõjutanud kõrgemad biomassi ja elektri ostuhinnad. Muutuvkulusid suurendas ka laovarude müük, mis oli seotud „võtmed kätte“ päikeseteenuse osutamisest loobumisega.

Grupi püsikulud kasvasid 15% ehk 1,2 mln euro võrra, mida vedas kasv tööjõu-, uuringute ja konsultatsioonikuludes.

Aruandeperioodi põhjal on nii EBITDA kui äritulude vaatest grupi suurim tuulenergia segment (53% ärituludest ja 72% EBITDA-st). Koostootmise segment panustas ärituludesse 34% ja moodustas 29% EBITDA-st. Aruandeperioodi väikseim raporteeritav segment on päikeseenergia, mille äritulud ulatusid 12% kogu grupi ärituludest ja EBITDA-st 5%.

Raporteeritavatest segmentidest kasvasid enim tuule ja koostootmise segmendi EBITDA-d, kuna neid segmente mõjutas enim kõrgem elektri turuhind.





Puhaskasum

Grupi puhaskasum kasvas aastaga 50%, olles aruandeperioodil 22,9 mln eurot. Puhaskasumi kasvule aitasid enim kaasa kõrged elektri turuhinnad, vähesel määral neto finantskulude ning tulumaksukulu vähenemine.





Investeeringud

Grupi investeeringud olid 2022. aasta III kvartalis 79,7 mln eurot, mida on 71,6 mln eurot rohkem kui võrdlusperioodil. Kasv tulenes arendusinvesteeringutest, mis ulatusid 78,9 mln euroni. Sellest 33,5 mln eurot oli seotud kolme tuulepargi rajamisega: 19,2 mln eurot investeeriti Šilale 2 tuuleparki, 8,7 mln eurot Akmene tuuleparki ning 5,6 mln eurot Tolpanvaara tuuleparki. Lisaks omandas Enefit Green 26,9 mln euro eest Tootsi tuulepargi arenduse Eesti Energialt. Päikeseparkide arendustest investeeriti kõige rohkem Purtse päikesepargi teostusetappi summas 2,7 mln eurot ja Zambrowi päikeseparki 2,9 mln eurot. Lisaks omandas Enefit Green AS ettevõtte Rääbiste Põllud OÜ (uue nimega Enefit Green Solar OÜ) summas 6,6 mln eurot, mille arenduses on kaks suurt päikeseparki Lääne-Eestis. Baasinvesteeringuid tehti III kvartalis 0,9 mln euro ulatuses, eelmise aasta samal perioodil ulatusid need 0,2 mln euroni. Baasinvesteeringud olid peamiselt seotud koostootmisjaamadega, kus teostati hooldustöid tagamaks algavaks kütteperioodiks töökindlus.





Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes III kv 2022 III kv 2021 9 k 2022 9 k 2021 Müügitulu 57 254 30 133 156 900 93 655 Taastuvenergia toetus ja muud äritulud 3 011 6 257 17 363 21 143 Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus 2 028 3 702 4 607 -2 240 Kaubad, toore, materjal ja teenused -24 969 -11 097 -55 468 -30 189 Tööjõukulud -2 029 -1 626 -6 641 -4 932 Põhivara kulum, amortisatsioon ja väärtuse langus -9 637 -9 467 -28 930 -28 592 Muud tegevuskulud -2 574 -1 867 -7 721 -5 549 ÄRIKASUM 23 084 16 037 80 110 43 296 Finantstulud 817 1 1 703 145 Finantskulud -1 072 -516 -2 261 -2 091 Neto finantstulud (-kulud) -255 -515 -558 -1 946 Kasum (-kahjum) kapitaliosaluse meetodil investeeringutelt sidusettevõtjatesse 120 46 687 10 KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST 22 949 15 567 80 239 41 360 Tulumaks - -308 -5 441 -1 069 ARUANDEPERIOODI KASUM 22 949 15 259 74 798 40 291 Tava ja lahustunud puhaskasum aktsia kohta Kaalutud keskmine aktsiate arv, tuh 264 276 78 163 264 276 29 519 Tava puhaskasum aktsia kohta, EUR 0,09 0,20 0,28 1,36 Lahustunud puhaskasum aktsia kohta, EUR 0,09 0,20 0,28 1,36 Tava puhaskasum aktsia kohta IPO järgse aktsiate arvuga IPO järgne aktsiate arv, tuh 264 276 264 276 264 276 264 276 Tava puhaskasum aktsia kohta, EUR 0,09 0,06 0,28 0,15





Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes 30.09.2022 31.12.2021 VARAD Põhivara Materiaalne põhivara 714 715 612 503 Immateriaalne põhivara 72 550 68 239 Varade kasutusõigus 4 225 2 750 Ettemaksed põhivara eest 18 798 20 710 Edasilükkunud tulumaksuvara 734 442 Investeerinud sidusettevõtjatesse 479 578 Tuletisinstrumendid 11 519 - Pikaajalised nõuded 40 78 Kokku põhivara 823 060 705 300 Käibevara Varud 15 343 9 529 Nõuded ostjate vastu, muud nõuded ja ettemaksed 22 250 22 373 Raha ja raha ekvivalendid 163 711 80 454 Tuletisinstrumendid 2 198 - Kokku käibevara 203 502 112 356 Kokku varad 1 026 562 817 656





tuhandetes eurodes 30.09.2022 31.12.2021 OMAKAPITAL Emaettevõtja omanikele kuuluv kapital ja reservid Aktsiakapital 264 276 264 276 Ülekurss 60 351 60 351 Kohustuslik reservkapital 3 259 479 Muud reservid 165 510 151 793 Realiseerimata kursivahede reserv -1 645 -965 Jaotamata kasum 189 785 157 673 Kokku omakapital 681 536 633 607 KOHUSTUSED Pikaajalised kohustused Võlakohustused 249 716 93 884 Sihtfinantseerimine 7 209 7 458 Tuletisvaba lepinguline kohustus 23 207 23 207 Edasilükkunud tulumaksukohustused 12 355 12 568 Muud pikaajalised võlad 3 000 3 000 Eraldised 11 13 Kokku pikaajalised kohustused 295 498 140 130 Lühiajalised kohustused Võlakohustused 29 733 29 572 Võlad hankijatele ja muud võlad 19 769 14 291 Eraldised 26 56 Tuletisinstrumendid - - Kokku lühiajalised kohustused 49 528 43 919 Kokku kohustused 345 026 184 049 Kokku omakapital ja kohustused 1 026 562 817 656





Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttele kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus, koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2021. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 457 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 81 MW. 2021. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1193 GWh elektrienergiat ja 618 GWh soojusenergiat.

