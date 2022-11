Nr. 17 2022 Et stærkt 3. kvartal danner grundlag for justering af forventningerne til 2022

English Danish

Tredje kvartal bar præg af forbedret indtjening og en stærk organisk vækst. Dette samt vores forventninger til fjerde kvartal danner grundlag for en justering af vores forventninger til 2022 til en omsætning på DKK 13.700 mio. og EBITDA på DKK 1.170 mio. fra en omsætning på DKK 13.450 mio. og EBITDA på DKK 1.100 mio. EBITDA-forventningen inkluderer DKK 225 mio. i engangseffekter.



CEO Jens Andersen udtaler:

"Tredje kvartal var endnu et stærkt kvartal med høj organisk vækst og forbedret indtjening. Vores strategiske fokusområde Klima & Energi bidrog til det stærke resultat med en organisk vækst på lidt over 100% i tredje kvartal. Vi forventer, at Klima & Energi opnår en omsætning i 2022 på ca. DKK 1,2 mia. med en solid indtjening.

Gennem de senere år har vi haft succes med at diversificere vores forretning, og vi er dermed blevet mindre afhængige af nybyggeri. Den årlige omsætning fra projektsalg, der primært relaterer sig til nybyggeri, forventes at være omkring DKK 2 mia. med marginalt lavere indtjening end gennemsnittet for vores installationssegment.

Baseret på vores stærke resultater i tredje kvartal samt vores forventninger til fjerde kvartal justerer vi forventningerne til 2022 til en omsætning på DKK 13.700 mio. og EBITDA på DKK 1.170 mio.”

Finansielle hovedbudskaber for Q3

Justeret organisk vækst udgjorde 14,0%, en stigning fra 8,8%, med en justeret organisk vækst fra Klima & Energi på 103%.

EBITDA steg med DKK 64 mio. til DKK 301 mio.

Engangspriseffekter påvirkede bruttoresultatet med ca. DKK 65 mio. sammenlignet med DKK 50 mio. i Q3 2021.



Udvalgte hovedtal (DKK million) Q3

2022 Q3

2021 Q1-Q3 2022 Q1-Q3 2021 Omsætning 3.266 2.872 10.179 8.974 EBITDA 301 237 849 652 Pengestrømme fra driftsaktivitet -14 -38 -226 225 Udvalgte nøgletal (%) Organisk vækst justeret for antal arbejdsdage 14,0 8,8 13,3 5,4 EBITDA-margin 9,2 8,3 8,3 7,3 Nettoarbejdskapital, ultimo/omsætning (LTM) 16,1 13,0 16,1 13,0 Gearing (NIBD/EBITDA), antal gange 1,1 0,5 1,1 0,5 Afkast af investeret kapital (ROIC) 25,3 23,6 25,3 23,6

Forventninger til 2022

(DKK million) Justeret guidance Seneste guidance Omsætning 13.700 13.450 EBITDA 1.170 1.100





Forventninger til omsætning

Vi forventer nu en omsætning på DKK 13.700 mio., svarende til en organisk vækst på ca. 12%. Better Business-projektet er en integreret del af vores strategiske fokus i Core+ strategien og forventes at reducere omsætningen med DKK 200 mio. sammenlignet med 2021. Justeret for dette forventer vi en organisk vækst på ca. 14%.





Forventninger til EBITDA

Vi forventer, at EBITDA vil udgøre DKK 1.170 mio. Dette er en forøgelse på DKK 70 mio., hvoraf DKK 25 mio. kan forklares med yderligere engangseffekt af prisstigninger.





Generel forudsætning

Vores forventninger til 2022 forudsætter, at den russiske invasion af Ukraine og sanktioner iværksat af EU og andre internationale organer ikke får væsentlige følgevirkninger som f.eks. at føre til væsentlig reduceret markedsaktivitet.

Fakta om Solar

Solar-koncernen er en førende europæisk sourcing- og servicevirksomhed, der leverer løsninger primært inden for el, vvs samt klima og energi. Vores kerneforretning centrerer sig om sourcing af produkter, værdiskabende services og optimering af vores kunders forretning.

Vi fremmer effektivitetsforbedringer og tilbyder digitale værktøjer, der gør vores kunder til vindere. Vi driver den grønne omstilling og leverer de bedste løsninger, der sikrer bæredygtig brug af ressourcer.

Solar-koncernen har hovedsæde i Danmark, havde i 2021 en omsætning på ca. 12,4 mia. kroner og beskæftiger ca. 2.900 medarbejdere. Solar er noteret på Nasdaq Copenhagen med kortnavn SOLAR B. Flere oplysninger kan findes på www.solar.eu .





Ansvarsfraskrivelse

Selskabsmeddelelsen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk via Nasdaq Copenhagen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de to versioner er det den danske version, der er gældende.

