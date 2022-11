Finansielle resultater 1.-3. kvartal 2022

English Danish

Nettoresultat på 868 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 10,3 %

Regnskabet for 1.-3. kvartal 2022 viser et tilfredsstillende nettoresultat på 868 mio. kr. og en egenkapitalforrentning på 10,3 %. Bankens basisindtægter er positivt påvirket af vækst i nettorenteindtægter som følge af stigende styrings- og markedsrenter samt fortsat vækst i ind- og udlån ligesom et pænt aktivitetsniveau har bidraget til tilfredsstillende nettogebyrindtægter.

Med det sagt så har hovedoverskrifterne i 3. kvartal 2022 overordnet set været de samme som i de foregående kvartaler - stigende inflation, stigende renter, usikkerhed relateret til krigen i Ukraine og bekymring for fremtidig vækst. Det betyder også, at uroen på de finansielle markeder er fortsat i 3. kvartal med betydning for såvel aktie- som obligationsmarkederne. Samlet set er der dog i tredje kvartal opnået positive kursreguleringer på 65 mio. kr. primært hidrørende fra bankens sektoraktier.

En uændret god kreditbonitet hos bankens privat- og erhvervskunder betyder fortsat begrænsede kredittab. Omvendt medfører de generelt usikre fremtidsudsigter en stigning i de modelberegnede nedskrivninger, ligesom niveauet for ledelsesmæssige skøn er forhøjet med 50 mio. kr. i tredje kvartal til 576 mio. kr. Samlet set betyder det, at banken er godt rustet til det kommende år, der alt andet lige må forventes at byde på øgede tab og nedskrivninger, siger adm. direktør Lasse Nyby.





Spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Lasse Nyby på 96 34 40 11 eller til undertegnede på 96 34 42 36.





Venlig hilsen

Rune Brandt Børglum

IR-chef

