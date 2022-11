cBrain tager næste skridt i vækstplan

Selskabsmeddelelse nr. 18/2022

København, 3. november 2022





Resume

For regnskabsåret 2022 har cBrain udmeldt en forventet omsætningsvækst på 20-25% samt en indtjening før skat på 15-20%, og i august hævede cBrain forventningerne til indtjening før skat til 18-22%. cBrain fastholder sine forventninger og glæder sig over en fortsat god udvikling, med både nye kunder og en løbende indgang nye projekter hos de eksisterende kunder.

Som følge af den fortsatte positive udvikling, har cBrain, som næste trin i selskabets langsigtede vækstplan, fremrykket og påbegyndt implementeringen af en række nye strategiske tiltag. De to centrale elementer i den reviderede strategiplan, som dækker perioden 2023-25, er en øget satsning på F2 Klimasoftware samt etablering af en partnerkanal.

I oktober er cBrain flyttet i nyt domicil på Kalkbrænderiløbskaj 2 i Nordhavn. Bygningen er tegnet af den internationalt anerkendte arkitekt Jørn Utzon, og bygningen har gennem i det seneste år gennemgået en omfattende renovering. Parallelt med indflytningen har cBrain gjort brug af sin stærke likvide position til at købe bygningen.

Fortsat fremgang i Danmark

cBrain har i dag mere end 75 danske kunder i den offentlige sektor, herunder 17 af de 21 danske ministerier, og kundebasen vokser løbende.

F2 blev oprindelig designet og bygget i tæt samarbejde med en række ministerier, og det var her, at cBrain fik sit første gennembrud i den offentlige sektor. Men i takt med, at F2 er blevet videreudviklet og tilbyder en stadig bredere standardfunktionalitet, har stadig flere styrelser også valgt at indføre F2 som deres digitale platform.

I foråret kunne cBrain oplyse, at Uddannelses- og Forskningsstyrelsen havde valgt F2 som ny digital platform hos styrelsen, og i august kunne cBrain oplyse, at Arbejdstilsynet havde indgået aftale med cBrain.

Arbejdstilsynet er i gang med en ambitiøs og omfattende modernisering af styrelsens systemlandskab, og styrelsen har i forbindelse hermed valgt at indføre F2 som digital platform til brug for bl.a. elektronisk sags- og dokumenthåndtering (ESDH) og ledelsesbetjening i styrelsen.

Den fortsatte tilgang at nye styrelser er derfor vigtig for cBrain, fordi det udbygger og understøtter cBrains markedspotentiale som leverandør af fagsystemer.

Tilgang af nye styrelser udbygger cBrains markedspotentiale i Danmark

Styrelserne udbyder løbende mange forskellige typer af fagsystemer, som de ønsker moderniseret og videreudviklet.

Men offentlig digitalisering er ofte kendetegnet ved store, ustyrlige og dyre IT-projekter. Det skyldes, at mange myndigheder stadig indkøber skræddersyede løsninger, når de moderniserer og videreudvikler deres fagsystemer.

cBrain udfordrer markedet ved at tilbyde standardsoftware i stedet for skræddersyede løsninger. Det giver kunderne markante fordele, både i relation til leveringshastighed, omkostninger og kvalitet.

For de mange myndigheder, som er vant til store og omfattende IT-projekter, kan det være svært at tro på, at det er muligt at understøtte digitalisering baseret på standardsoftware. Men i takt med at stadig flere styrelser indfører F2, oplever cBrain at styrelserne i stigende grad begynder at se F2 som alternativ til de klassiske skræddersyede løsninger.

Nyt kommunalt pilotprojekt i Danmark

cBrain har med succes leveret F2 til for ledelsesbetjening i Københavns Kommune, og denne løsning anvendes nu af flere tusinde brugere i kommunen. I forlængelse heraf er cBrain blevet inviteret til at gennemføre et pilotprojekt i en anden af de store danske kommuner, hvor F2 nu afprøves til brug for ledelsesbetjening i en af kommunens magistrater.

Det vil naturligvis have stor markedsmæssig værdi for cBrain, såfremt kommunen vælger at fortsætte med F2 i forlængelse af pilotprojektet.

Fortsat god udvikling i Tyskland

I juni 2021 oplyste cBrain, at selskabet var blevet tildelt en rammeaftale i Tyskland, som omfatter leverance af mellem 5.000 og 10.000 F2 brugerlicenser, samt en række udvidelsesmoduler og softwarevedligeholdelse. Afhængig af tidspunkt for leverance af brugerlicenser samt udnyttelse af optioner, vil aftalen have en samlet værdi for cBrain på op til 250 millioner kroner.

cBrain arbejder på projekter i en række forskellige afdelinger hos kunden, og implementeringen skrider planmæssigt frem. Som følge heraf har kunden aftaget et større antal softwarelicenser, hvilket har været med til at løfte cBrains eksport i første halvår til 37% af den samlede omsætning.

I Tyskland har cBrain hidtil haft et snævert fokus, idet målet har været at etablere et brohoved og vinde fodfæste som leverandør til en af de største tyske myndigheder. Dette er lykkedes, og cBrain har etableret en referenceposition, som nu danner grundlag for en lidt bredere indsats på det tyske marked.

Det er derfor glædeligt, at cBrain i maj kunne oplyse, at selskabet havde vundet et offentligt EU-udbud hos Investitionsbank Schleswig-Holstein, som er en offentligt ejet bank i delstaten. Her er tale om gensalg af et fagsystem, som er udviklet i samarbejde med danske myndigheder, idet cBrain skal levere F2 til brug for tilskudsadministration.

Leverancen til den tyske bank skrider planmæssigt frem og underbygger dermed cBrains fortsatte fremgang på det tyske marked.

Klimasoftware

Som leverandør til bl.a. Miljøstyrelsen har cBrain opbygget ekspertise og en bred portefølje af F2- baserede fagsystemer, som understøtter myndighedernes arbejde i relation til den globale kamp mod klimaforandringer.

cBrain kalder denne type af fagsystemer for “klimasoftware”, og løsningerne understøtter eksempelvis tilskudsordninger, tilsyn samt administrative afgørelser og tilladelser. Gennem samarbejdet med bl.a. Miljøstyrelsen har cBrain opbygget et stadig bredere bibliotek af F2 Klimasoftware-løsninger, som er konfigureret til at understøtte myndighedernes klimaindsats.

Hastighed er en afgørende i kampen mod de globale klimaforandringer, og samtidig gør den grundlæggende F2 teknologi det muligt at levere individuelle og komplekse fagsystemer langt hurtigere end traditionelle skræddersyede løsninger. Det giver cBrain en konkurrencemæssig fordel.

Klimasoftware i Danmark

I juli kunne cBrain annoncere, at selskabet skulle levere F2 som ny digital platform til den danske Klimaskovfond.

Siden 1990 har den globale afskovning haft en hastighed, der svarer til 800 fodboldbaner i timen, og overalt i verden er skovrejsning derfor en afgørende del af klimahandlingsplanerne. I Danmark skal Klimaskovfonden bidrage til indfrielsen af de ambitiøse danske klimamål gennem etablering af skov og udtagning af kulstofrige lavbundsarealer.

Den nye F2-løsning til Klimaskovfonden skal understøtte tilskudsadministration, herunder kunne modtage ansøgninger baseret på kortdata, sikre en effektiv sagsbehandling og journalisering samt understøtte fondens øvrige arbejde.

På under 3 måneder har cBrain formået at designe, konfigurere og idriftsætte den nye fagløsning hos Klimaskovfonden. Dette underbygger cBrains evne til på meget kort tid af levere fagsystemer.

Parallelt med projektet hos Klimaskovfonden, har cBrain gennemført en række pilotprojekter hos forskellige myndigheder, som bl.a. er interesseret i at anvende F2 i forbindelse med energieffektivisering og reduktion af CO2-udledning.

De nye danske klimaprojekter er vigtige for cBrain, ikke mindst i international sammenhæng, fordi de er med til at udbygge cBrains referenceposition og bibliotek af klimasoftware-løsninger.

Klimasoftware internationalt

Klimasoftware fungerer i stigende grad som døråbner for cBrain på nye markeder. cBrain har foreløbig annonceret ordrer, baseret på F2 Klimasoftware, i Egypten, Guyana, Kenya og USA, og kontakten til denne type kunder sker ofte gennem deltagelse i internationale events.

I foråret indgik cBrain aftale med et county i Californien om leverance af en F2-baseret løsning, som skal understøtte myndighedens arbejde i forbindelse med indfangning af CO2 (“Carbon Farming”) og mere bæredygtigt landbrug (“Sustainable Farming”).

I september deltog cBrain som del af den danske delegation ved FN’s generalforsamling i New York samt i den efterfølgende delegationstur til Washington, hvor den danske regering havde særlig fokus på klimaindsatsen. Det gav cBrain mulighed for at møde flere amerikanske myndigheder, hvor cbrain kunne fortælle om projektet i Californien.

I Kenya har cBrain netop leveret den første version af den nye nationale digitale platform, som skal understøtte udvidet producentansvar. Samtidig har cBrain ansat sin første lokale medarbejder i Kenya, med henblik at understøtte den videre udbredelse af cBrains klimasoftware.

I foråret oplyste cBrain, at der var indgået aftale med the Environmental Compliance Office (ECO), som er en afdeling under the Federation of Egyptian Industries (FEI). Her har cBrain nu konfigureret (opsat) en F2-løsning, der skal understøtte udstedelse af lån til egyptiske virksomheder i forbindelse med energieffektivisering.

Energieffektivisering er et centralt element i den nationale egyptiske klimaindsats, og som led i denne indsats kan egyptiske virksomheder optage lån med henblik på at omstille deres produktion, så den bliver mere energieffektiv. Med den nye F2-løsning kan de egyptiske virksomheder ansøge om lån via en selvbetjeningsløsning på engelsk og arabisk, hvorefter låneansøgninger sagsbehandles i F2.

Aftalen med ECO er et resultat af møder på COP26 i Glasgow, hvor cBrain mødte repræsentanter fra den egyptiske regering og ECO. cBrain deltager som del af den danske delegation ved COP27 i Sharm El Sheikh i Egypten i november. Her er cBrain blevet inviteret til en fælles dansk-egyptisk præsentation af den nye løsning, bl.a. med henblik på at underbygge internationalt samarbejde og genbrug af løsninger.

cBrain tager næste skridt i selskabets vækstplan

Offentlig digitalisering udgør et af de største markeder i verden, og langt den største del af markedet serviceres af leverandører, som tilbyder skræddersyede løsninger, baseret på integration af softwarekomponenter og moduler.

cBrain udfordrer dette marked ved at tilbyde standardsoftware, hvilket giver kunderne markante fordele, både i relation til pris, kvalitet og leverancehastighed.

Det er lykkedes cBrain at bygge en stærk dansk referenceposition. Mere end 75 danske myndigheder baserer i dag deres digitalisering på cBrains F2 standardsoftware, heraf 17 af de 21 danske ministerier, og samtidig har Danmark siden 2018 rangeret øverst på FN’s liste over de lande, som er bedst til offentlig digitalisering.

Med afsæt i en unik position, som leverandør af standardsoftware med en stærk dansk referenceposition, er cBrain i færd med at eksekvere en ambitiøs international vækstplan.

cBrains strategi adskiller sig ved, at den er baseret på standardsoftware og organisk vækst. Hvor mange andre vækstfirmaer søger vækst gennem opkøb, vokser cBrain organisk, hvilket bl.a. betyder, at væksten ikke kræver ekstern finansiering.

Resultaterne frem til nu har vist, at cBrain fortsat formår at eksekvere sin internationale vækstplan.

Gennem de seneste 3 regnskabsår, perioden 2019-2021, har cBrain således vist en gennemsnitlig omsætningsvækst på 23% samt en gennemsnitlig årlig indtjening før skat (EBT) på 18%. Det er samtidig lykkedes at etablere en eksport, som voksede til 24% af den samlede omsætning i 2021.

cBrain har finansieret væksten uden lån, og den positive indtjening betyder, at cBrain løbende har opbygget en solid likvid reserve.

Strategiplan 2023-2025

Som følge af den fortsatte positive udvikling, har cBrain, som næste trin i selskabets langsigtede vækstplan, fremrykket og påbegyndt implementeringen af en række nye strategiske tiltag.

De to centrale elementer i den reviderede strategiplan, som dækker perioden 2023-25, er en øget satsning på F2 Klimasoftware samt etablering af en partnerkanal.

Implementering af strategiplanen omfatter både organisatoriske og produktmæssige tiltag. cBrain er bl.a. i gang med at opbygge en dedikeret klima-enhed, der har til opgave at positionere og udvikle cBrains forretning, som international leverandør af klimasoftware.

Som leverandør af klimasoftware til myndigheder, kan cBrain direkte bidrage i den globale kamp mod klimaforandringer. Samtidig åbner cBrains hurtigt voksende bibliotek af klimaløsninger for dialog med myndigheder på tværs af stadig flere lande, og klimasoftware kan dermed blive en accelerator for yderligere eksport.

Som led i den reviderede strategiplan er det endvidere cBrains mål at løfte væksten, uden at det kræver en tilsvarende vækst i antallet af medarbejdere.

Dette kan bl.a. opnås ved, at kunder selv, eller med at hjælp af uafhængige konsulenter, overtager en større del af de opgaver, som cBrain i dag varetager i forbindelse med konfigurering og implementering af F2. cBrain kalder dette for “F2 for Partnere”.

F2 for Partnere

cBrain besidder i dag en teknologi, som gennem “konfigurering” gør det muligt at tilbyde individuelle fagsystemer, både langt hurtigere og med færre omkostninger, end kunderne er vant til, fordi det er baseret på standardsoftware.

cBrain vil nu tilbyde denne teknologi i form af F2-værktøjer, som gør det muligt for kunderne, enten selv eller med hjælp af uafhængige konsulenter, at konfigurere og dermed “bygge og vedligeholde” deres egne fagsystemer.

De nye F2-værktøjer, som gør det muligt for kunderne selv at bygge og vedligeholde individuelle fagsystemer, vil blive markedsført i form af en række nye produkter, og det forventes at de nye produkter som selvstændig produktlinje vil bidrage til at øge omsætningen.

Udflytning af opgaver vil antagelig over en periode betyde lavere vækstrater, fordi cBrains omsætning af konsulentydelser reduceres, i takt med at kunderne selv og/eller eksterne konsulenter overtager disse opgaver. Til gengæld vil en udflytning af opgaver til kunder og/eller konsulenter kunne styrke cBrains position og vækstmuligheder.

cBrain er flyttet i nyt domicil

I oktober er cBrain flyttet i nyt domicil på Kalkbrænderiløbskaj 2 i Nordhavn. Bygningen er tegnet af den internationalt anerkendte arkitekt Jørn Utzon, og bygningen har gennem i det seneste år gennemgået en omfattende renovering.

Som nyt hovedsæde underbygger huset cBrains internationale vækstplaner, bl.a. som en attraktiv lokation for udenlandske besøg. Samtidig kan cBrain tilbyde sine medarbejdere et særdeles attraktivt og kreativt miljø.

I forbindelse med indflytningen har cBrain gjort brug af sin stærke likvide position til at købe bygningen. Ejerskabet giver cBrain stor frihed til at udvikle og udnytte huset, samtidig med at det underbygger en økonomisk konsolidering.





