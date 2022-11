Kvalitena AB (publ) söker godkännande från obligationsinnehavare för ändring av obligationsvillkoren

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Kvalitena AB (publ) (“Bolaget”) meddelar idag att Bolaget genom ett skriftligt förfarande (s.k. written procedure) söker godkännande från innehavare av dess obligationer (“Obligationsinnehavare”) med ISIN SE0012675155 (“Obligationerna”) för att bland annat förlänga löptiden för Obligationerna.

Skriftligt förfarande

Bolaget har begärt att Nordic Trustee & Agency AB (publ), i egenskap av agent (“Agenten”) för Obligationsinnehavarna, inleder ett skriftligt förfarande i enlighet med obligationsvillkoren. Syftet med det skriftliga förfarandet är att Obligationsinnehavarna ska ge sitt samtycke till vissa ändringar av obligationsvillkoren (”Förslaget”), inklusive:

en förlängning av den slutliga förfallodagen så att den nya förlängda slutliga förfallodagen inträffar den 31 mars 2024, för att Bolaget ska kunna utvärdera och säkra acceptabla refinansieringsalternativ, ett nytt åtagande att delvis amortera på Obligationerna till ett belopp om 40 000 000 kronor den 5 april 2023 respektive den 5 oktober 2023 (dvs. en sammanlagd partiell amortering om 80 000 000 kronor, vilket motsvarar tio procent av utestående nominellt belopp under Obligationerna), ändrat pris för återlösen av Obligationerna på den nya förlängda slutliga förfallodagen till 110 procent av nominellt belopp per Obligation (jämte upplupen men obetald ränta), vissa nya restriktioner för Bolaget i förhållande till, bland annat, utdelningar, lån och transaktioner med Bolagets huvudsakliga aktieägare, Dorco International B.V., ändrad premie-struktur för total förtida återbetalning av Obligationerna för att incentivera Bolaget att göra en total förtida återbetalning av Obligationerna innan den nya förlängda slutliga förfallodagen, uppdatering av STIBOR-definitionen enligt Svensk Värdepappersmarknads harmoniserade villkor för företagsobligationer, en ändring av definitionen av Change of Control Event för att möjliggöra för en potentiell flytt av ägandet till en annan person som, direkt eller indirekt, kontrolleras av Dorco International B.V utan att detta utlöser en s.k. put option i enlighet med klausul 9.5 (Mandatory repurchase due to a Change of Control Event or Listing Failure Event (put option)) i obligationsvillkoren, och ett nytt informationsåtagande för Bolaget att, med förbehåll för tillämpliga lagar och avtalet med den reglerade marknaden, vidta alla rimliga åtgärder för att se till att koncernens ledande befattningshavare en gång under varje räkenskapskvartal, i samband med offentliggörandet av Bolagets kvartalsrapport, håller en presentation för Obligationsinnehavare avseende koncernens löpande verksamhet och finansiella resultat och eventuella övriga frågor som en Obligationsinnehavare (genom Agenten) rimligen kan begära.

Vänligen notera att, per dagen för detta pressmeddelande, Obligationsinnehavare som representerar cirka 62 procent av det justerade nominella beloppet av Obligationerna har indikerat att de ser positivt på Förslaget.

De föreslagna ändringarna finns i meddelandet om det skriftliga förfarandet som finns publicerad på Kvalitenas (www.kvalitena.se) och Agentens (www.stamdata.com) respektive webbplats.

För att vara berättigad att rösta i det skriftliga förfarandet måste en Obligationsinnehavare vara registrerad i skuldboken för Obligationerna som direktregistrerad ägare eller som förvaltare med avseende på en eller flera Obligationer den 8 november 2022. En fullständig och korrekt ifylld röstsedel måste vara Agenten tillhanda senast kl. 17.00 (CET) den 22 november 2022. Det skriftliga förfarandet kan komma att avslutas i förväg om erforderligt kvorum och en tillräcklig majoritet för att godkänna Förslaget har mottagits innan den 22 november 2022. Bolaget uppmanar samtliga Obligationsinnehavare att lämna in sina röster så snart som möjligt.

Bolaget förväntas offentliggöra resultatet av det skriftliga förfarandet senast den 22 november 2022. Efter sådant offentliggörande kommer resultatet av det skriftliga förfarandet publiceras på Bolagets och Agentens respektive webbplats.

För ytterligare information kontakta:

Harald Pousette, harald.pousette@kvalitena.se, +46 8 121 317 00.

Denna information är sådan information som Kvalitena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2022, 11:00 CET.

Fakta om Kvalitena AB (publ)

Kvalitena AB är ett privatägt fastighetsbolag med direktägda och samägda fastighetsinnehav. Investeringarna genomförs med en långsiktig strategi att starta, förvärva och utveckla fastigheterna och bolagen i syfte att uppnå en långsiktigt god riskjusterad avkastning.

