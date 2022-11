Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner - Totalkredit A/S

English Danish

Til Nasdaq Copenhagen

Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner

Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af variabelt forrentede lån på Nykredits og Totalkredits refinansieringsauktioner er foreløbigt opgjort til ca. 29 mia. kr.1 Auktionerne gennemføres i perioden 17. til 23. november 2022.



Det endelige obligationsudbud forventes at blive lidt højere henset til



I auktionsperioden offentliggør Nykredit Realkredit A/S dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir.

Vilkår for auktionerne med liste over berørte obligationer, udbudsmængder og auktionstidspunkter fremgår af bilag 1 og 2.

Spørgsmål vedrørende obligationssalget og tekniske spørgsmål i forbindelse hermed kan rettes til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital, Christian Mauritzen på tlf. 44 55 10 14.

Øvrige spørgsmål kan rettes til Kommunikation på telefon 44 55 14 50.



Bilag 1: Auktionsvilkår

Udbudte obligationer, udbudsmængder og auktionsplan

Oversigt over auktionsplan, udbudte obligationer, forventede mængder og afviklingstidspunkter ses i bilag 2. Det fremgår af oversigten, hvorvidt Nykredit Realkredit A/S forventer, at obligationerne udbydes på auktion.

Hver morgen kl. 9.00 i auktionsperioden offentliggøres dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir under fanebladet "Gæld", hvor man kan finde informationer om refinansieringsauktioner.

Refinansieringsprincipper – tilpasningslån

Nykredit-koncernen udbyder fastforrentede inkonverterbare stående obligationer til rentetilpasning af lån efter princippet om "refinansieringskurs".

Ved rentetilpasning til refinansieringskurs sælges obligationerne på en eller flere auktioner. Kursen fastsættes som et vægtet gennemsnit af de kurser, som er opnået på auktion.

Vurderer Nykredit-koncernen, at mængden af obligationer til salg på auktion ikke er tilstrækkelig til at opnå en markedskonform pris, baseres refinansieringskursen i stedet på Referencekursen på den pågældende obligation på Nasdaq Copenhagen.

Refinansieringsprincipper – variabelt forrentede lån

Refinansiering af de variabelt forrentede lån foregår ved fire enkeltstående auktioner.



Fondskode DK000953857-1 er k onverterbar . Obligationen udbydes og afregnes til kurs 100 ,00 . På basis af udbudskursen bydes der på et rentetillæg/-fradrag, der anvendes ved den løbende kuponfastsættelse.





. Obligationen udbydes og afregnes til kurs . På basis af udbudskursen bydes der på et rentetillæg/-fradrag, der anvendes ved den løbende kuponfastsættelse. Fondskode DK000953806-8 er ink onverterbar . Obligationen udbydes og afregnes til kurs 100, 20 . På basis af udbudskursen bydes der på et rentetillæg/-fradrag, der anvendes ved den løbende kuponfastsættelse.





. Obligationen udbydes og afregnes til kurs . På basis af udbudskursen bydes der på et rentetillæg/-fradrag, der anvendes ved den løbende kuponfastsættelse. Fondskode DK000953830-8 er ink onverterbar . Obligationen udbydes og afregnes til kurs 100, 20 . På basis af udbudskursen bydes der på et rentetillæg/-fradrag, der anvendes ved den løbende kuponfastsættelse.





. Obligationen udbydes og afregnes til kurs . På basis af udbudskursen bydes der på et rentetillæg/-fradrag, der anvendes ved den løbende kuponfastsættelse. Fondskode DK000953849-8 er k onverterbar . Obligationen udbydes og afregnes til kurs 100, 20 . På basis af udbudskursen bydes der på et rentetillæg/-fradrag, der anvendes ved den løbende kuponfastsættelse.





Rating

Alle auktionerede obligationer i kapitalcenter H er ratet AAA af S&P.

Alle auktionerede obligationer i kapitalcenter J er statsgaranterede og dermed ikke ratet.



Bud

Bud på fastforrentede inkonverterbare stående obligationer afgives i form af mængde og kurs. For obligationer med udløb inden for 14 måneder kan der bydes i kurser med tre decimalers nøjagtighed. For øvrige obligationer kan der bydes med to decimalers nøjagtighed.

For DKK-denominerede obligationer kan der bydes i enheder af 100.000 kr., og for EUR- denominerede obligationer kan der bydes i enheder af 10.000 euro.

Det er muligt at afgive flere bud i samme fondskode.

Auktionsform

Auktioner over obligationer i kapitalcenter H vil foregå på Nasdaq Copenhagens auktionsdelmarked: 136 – CPH Auctions. Deltagere er alle børsmæglere og investorer med adgang til auktionsdelmarkedet på Nasdaq Copenhagen.



Auktioner over obligationer i kapitalcenter J vil foregå på Bloombergs auktionssystem AUPD. Markedsdeltagere, der ikke allerede er oprettet til at kunne byde i dette system, bedes rette henvendelse til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital, forud for deltagelse i auktionerne

Tildeling

For obligationer, hvor der bydes på kurs, vil bud over skæringskursen blive tildelt den fulde mængde, og for bud på skæringskursen kan der blive tale om pro rata-tildeling.

For obligationer, hvor der bydes på rentetillæg/-fradrag, vil bud under skæringen blive tildelt den fulde mængde, og for bud på skæringen kan der blive tale om pro rata-tildeling.

Alle gennemførte handler offentliggøres på Nasdaq Copenhagen.



Tildeling på auktionerne vil ske hurtigst muligt, dog senest 10 minutter efter auktionerne er lukket.

Betinget udbud for obligationer med rentetrigger

For de obligationer, der udbydes med rentetrigger, gælder, at det er en betingelse for endelig gennemførelse af salget (tildeling), at der ikke dermed sker en rentestigning på mere end 5 procentpoint. Der henvises til lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Valør

Alle obligationerne handles med lang valør. Valørdatoen for alle handler, der indgås på auktionerne, er den 2. januar 2023.

Reversefacilitet

Da obligationerne handles med lang valør, vil Nykredit Realkredit A/S tilbyde en reversefacilitet til de auktionsdeltagere, der er blevet tildelt obligationer, og som ønsker at råde over obligationerne allerede efter to dage.

Via reversefaciliteten tilbyder Nykredit Realkredit A/S at sælge de tildelte obligationer med almindelig 2-dages valør og købe dem tilbage med valør den 2. januar 2023.

Størrelsen af reversefaciliteten fastsættes individuelt og kan højst udgøre den enkelte byders tildelte mængde. Reversefaciliteten kan betinges af, at investor samtidigt tilvejebringer en tilsvarende mængde obligationer med udløb den 1. januar 2023.

Reversefaciliteten aftales individuelt ved telefonisk henvendelse til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital, ved Jeppe Theede på tlf. 44 55 11 75.

Forbehold vedrørende gennemførsel af auktioner

Såfremt det mod forventning viser sig ikke at være teknisk muligt at gennemføre en auktion via AUPD på Bloomberg eller Nasdaq Copenhagens auktionsdelmarked, vil nærmere information om den praktiske gennemførelse tilgå markedet via en selskabsmeddelelse.

Tap-salg

Tap-salg sker den 18. og 21. november 2022. Købsinteresser kan afgives på dagen ved henvendelse til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital.

Andre vilkår

Nykredit-koncernen er ikke forpligtet til at sælge de annoncerede udbudte mængder, og mængderne kan ydermere ændres som følge af udbetalinger i auktionsperioden. Endvidere kan hele eller dele af udbuddet udskydes, senest til den næstsidste bankdag i indeværende kvartal.

Senest den næstsidste bankdag i indeværende kvartal konstateres det, om der ved salget har været aftagere til alle de udbudte realkreditobligationer. Hvis det konstateres, at et salg må aflyses, meddeles dette straks herefter til markedet ved en selskabsmeddelelse.

Bilag 2: Afviklingstidspunkter og mængder for obligationer i kapitalcenter H

ISIN Kapital-center IT / RF* Kupon Udløbs dato Bud på Rente-

trigger LCR

kategori Valuta Auktionsdatoer Afviklings

tidspunkter Udbud

(beløb i mio.) Start dato Slut dato Skæring Tildeling DK0009502114 SDO (H) RF 1 01/01/2024 Kurs - 1b DKK 17/11/2022 13:00 13:10 500 DK0009798480 SDO (H) RF 2 01/01/2025 Kurs - 1b DKK 18/11/2022 13:00 13:10 600 DK0009507931 SDO (H) RF 2 01/01/2026 Kurs - 1b DKK 18/11/2022 21/11/2022 11:30 11:40 3.500 DK0009511297 SDO (H) RF 1 01/01/2027 Kurs - 1b DKK Tapsalg 300 DK0009515363 SDO (H) RF 1 01/01/2028 Kurs - 1b DKK 17/11/2022 21/11/2022 10:30 10:40 4.900 DK0009538811 SDO (H) RF 1 01/01/2033 Kurs - non-level DKK Tapsalg 50 DK0009532616 SDO (H) IT / RF* 1 01/04/2023 Kurs 4.68% 1b DKK 17/11/2022 13:45 13:55 750 DK0009540395 SDO (H) IT / RF* 1 01/04/2024 Kurs - 2a DKK 17/11/2022 11:30 11:40 2.300 DK0009537763 SDO (H) IT / RF* 1 01/01/2024 Kurs 4.56% non-level EUR 21/11/2022 13:00 13:10 160 DK0009529232 SDO (H) RF 1 01/01/2026 Kurs 2a EUR Tapsalg 15 DK0009538068 SDO (H) RF Variabel 01/07/2026 Rente - 1b DKK 22/11/2022 10:30 10:40 13.300 DK0009538498 SDO (H) RF Variabel 01/07/2025 Rente - non-level DKK 22/11/2022 11:30 11:40 1.000 DK0009538308 SDO (H) RF Variabel 01/07/2025 Rente - non-level DKK 22/11/2022 13:00 13:10 40 DK0009538571 SDO (H) RF Variabel 01/01/2028 Rente - non-level EUR 23/11/2022 11:30 11:40 ***

* (IT) Rente- og refinansieringstrigger / (RF) Refinansieringstrigger

** Tapsalg sker den 18. og 21. november 2022.

*** Beløb oplyses på et senere tidspunkt



Bemærk, at Nykredit-koncernen ikke er forpligtet til at sælge de annoncerede udbudte mængder, og mængderne kan ydermere ændres som følge af udbetalinger i auktionsperioden. Endvidere kan hele eller dele af udbuddet udskydes, senest til den næstsidste bankdag i indeværende kvartal. Ovenstående tabel indeholder kun fondskoder, hvor mængden overstiger modværdien af 50 mio. kr.

Senest den næstsidste bankdag i indeværende kvartal konstateres det, om der ved salget har været aftagere til alle de udbudte realkreditobligationer. Oplysning herom meddeles straks til markedet ved selskabsmeddelelse.

Bilag 3: Afviklingstidspunkter og mængder for obligationer i kapitalcenter J

ISIN Kapital-center IT / RF* Kupon Udløbs dato Bud på LCR kategori Valuta Auktionsdatoer Afviklings tidspunkter Udbud (beløb i mio.) Start dato Slut dato Skæring Tildeling DK000951781-5 SDO (J) RF 1 01/01/2024 Kurs 1a DKK 17/11/2022 11:00 11:10 13 DK000951803-7 SDO (J) RF 1 01/01/2025 Kurs 1a DKK 17/11/2022 11:00 11:10 14 DK000951811-0 SDO (J) RF 1 01/01/2026 Kurs 1a DKK 17/11/2022 11:00 11:10 14 DK000951838-3 SDO (J) RF 1 01/01/2027 Kurs 1a DKK 17/11/2022 11:00 11:10 14 DK000951846-6 SDO (J) RF 1 01/01/2028 Kurs 1a DKK 17/11/2022 11:00 11:10 14 DK000951854-0 SDO (J) RF 1 01/01/2029 Kurs 1a DKK 17/11/2022 11:00 11:10 14 DK000952389-6 SDO (J) RF 1 01/01/2030 Kurs 1a DKK 17/11/2022 11:00 11:10 14 DK000952915-8 SDO (J) RF 1 01/01/2031 Kurs 1a DKK 17/11/2022 11:00 11:10 14 DK000953318-4 SDO (J) RF 1 01/01/2032 Kurs 1a DKK 17/11/2022 11:00 11:10 14 DK000953784-7 SDO (J) RF 1 01/01/2033 Kurs 1a DKK 17/11/2022 11:00 11:10 200

* (IT) Rente- og refinansieringstrigger / (RF) Refinansieringstrigger

Bemærk, at Nykredit-koncernen ikke er forpligtet til at sælge de annoncerede udbudte mængder, og mængderne kan ydermere ændres som følge af udbetalinger i auktionsperioden. Endvidere kan hele eller dele af udbuddet udskydes, senest til den næstsidste bankdag i indeværende kvartal. Ovenstående tabel indeholder kun fondskoder, hvor mængden overstiger modværdien af 50 mio. kr.

Senest den næstsidste bankdag i indeværende kvartal konstateres det, om der ved salget har været aftagere til alle de udbudte realkreditobligationer. Oplysning herom meddeles straks til markedet ved selskabsmeddelelse.

1 Det endelige beløb forventes at blive højere jf. Bilag 2

