Núcleo de Inovação Intercultural Convocação a projetos que promovem uma sociedade inclusiva e diversa

Inscreva-se agora para compor os Próximos Transformadores Globais



O novo Núcleo de Inovação Intercultural da UNAOC e do BMW Group conecta pessoas e culturas, fortalece organizações de base e promove a inovação intercultural.

Os projetos escolhidos que promovam a diversidade, a integração e a inclusão social trabalharão em prol da concretização do crescimento sustentável.

Os participantes poderão contar com uma concessão financeira de até 20.000 dólares e mais um ano de oficinas de capacitação, apoio personalizado e filiação à plataforma de interlocução global "Líderes Interculturais"

Prazo das inscrições: 2 de dezembro de 2022 em www.interculturalinnovation.org.

MUNIQUE, Alemanha e NOVA IORQUE, Nov. 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Desde 2011, a UNAOC e o BMW Group trabalham junto a líderes e organizações do mundo todo para enfrentar desafios interculturais através da inovação social. Com o novo Núcleo de Inovação Intercultural, nossa missão é conectar pessoas e culturas, fortalecer organizações de base e promover e ampliar a inovação intercultural. Com essa finalidade, as organizações que promovem a diversidade, a integração e a inclusão social estão convidadas a fazer parte desse núcleo e usufruir de uma rede de apoio abrangente para ampliar o impacto social de seus projetos.

Participação e aumento do impacto

O Núcleo de Inovação Intercultural tem como foco o apoio a projetos que promovem a igualdade de gênero, o enfrentamento ao extremismo violento, ao ódio e ao preconceito, e a defesa da arte, da cultura e dos esportes como vetores de coesão e diversidade sociais, através de:

Apoio financeiro ao crescimento sustentável: Para alavancar o impacto social dos projetos selecionados, até dez finalistas receberão até 20.000 dólares cada para auxiliar na ampliação sustentável da iniciativa.

Programa de capacitação de um ano: A UNAOC e o BMW Group, com o apoio da Accenture, oferecerão aos beneficiários uma série de um ano de oficinas de capacitação e de apoio personalizado.

Filiação à comunidade de "Líderes Interculturais": Os participantes farão parte de uma rede global de transformadores que trabalham nas áreas de diversidade e inclusão social.



Inscreva-se agora e seja o próximo transformador global

As organizações interessadas devem enviar suas inscrições até as 17h00 (EST) na sexta-feira, dia 2 de dezembro de 2022, em www.interculturalinnovation.org

Em caso de dúvidas, entre em contato:

Milena Pighi, Relações Corporativas e Governamentais do BMW Group, Porta-Voz de Responsabilidade Social Corporativa

Telefone: +49-89-382-66563, Milena.PA.Pighi@bmw.de

Alessandro Girola, Coordenador do Programa, UNAOC

Telefone: +1 (929) 274-6217, alessandrog@unops.org