跨文化创新中心：促进包容性和多元化社会的呼吁项目

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立即申请成为下一个全球变革者



德国慕尼黑和纽约, Nov. 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2011年以来，UNAOC 和BMW Group与来自全球的领导者和组织合作，通过社会创新应对跨文化挑战。凭借新的跨文化创新中心，我们的使命是将不同的族群与文化联系起来，增强基层组织的能力，以及提升和扩大跨文化创新。为此，促进多样性、融合和社会包容的组织受邀成为该中心的一部分，并从综合支持举措中受益，以扩大其项目的社会影响。

参与和扩大影响

跨文化创新中心专注于支持促进性别平等、打击暴力极端主义、仇恨和偏见的项目，并通过以下方式倡导将艺术、文化和体育作为促进社会凝聚力和多样性的媒介：

可持续增长的资金支持：为了充分利用获选项目的社会影响，多达10名入围者将分别获得最高20,000美元资金，以帮助他们实现可持续计划扩展。

为期一年的能力建设项目：UNAOC和BMW Group将在Accenture的支持下，为接收者提供为期一年的一系列能力建设讲习班和定制支持。

作为“跨文化领袖”社区的成员：参与者将成为在社会包容性和多样性领域开展工作的变革者全球网络的一部分。



立即申请，并成为全球下一个变革者

感兴趣的组织应在东部标准时间 2022年12月2日（星期五）下午5:00之前提交申请，申请网址为 www.interculturalinnovation.org

如果您有任何疑问，请联系：

Milena Pighi, BMW Group企业与政府事务部CSR发言人

联系方式：+49-89-382-66563；Milena.PA.Pighi@bmw.de

Alessandro Girola，UNAOC项目协调员

联系方式：+1 (929) 274-6217, alessandrog@unops.org