跨文化創新中心：邀請促進共融和多元化社會的項目

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish

立即申請，成為下一個全球變革者



聯合國文明聯盟 (UNAOC) 和 BMW Group 設立跨文化創新中心，將人與文化聯繫起來，為基層組織賦權並提升跨文化創新。

促進多元、融合和社會共融的所選項目將致力於實現可持續增長。

參與者將受獲得高達 20,000 美元的財務資助金，外加一年的能力建設工作坊、量身定製的支援以及「跨文化領導者」全球網絡平台的會員資格。

申請截止日期：2022 年 12 月 2 日，網址：www.interculturalinnovation.org.

德國慕尼黑和紐約, Nov. 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 自 2011 年起，UNAOC 和 BMW Group 邀請世界各地的領導者和組織合作，通過社會創新應對跨文化挑戰。通過全新的跨文化創新中心，我們的使命是將人與文化聯繫起來，為基層組織賦權並提升和擴大跨文化創新。為此，我們邀請多元化、融合和社會共融的組織成為該中心的一部分，並從全面支援中受益，以擴大其項目的社會影響。

參與並新增影響

跨文化創新中心的重點是支援促進性別平等，打擊暴力極端主義、仇恨和偏見、倡導藝術、文化和體育作為社會凝聚力和多元工具的項目，具體包括：

可持續增長的財政支援：為了充分利用所選項目的社會影響力，最多十名決賽入圍者將獲得每人 20,000 美元的獎金，以幫助他們可持續地擴大計劃規模。

為期一年的能力建設計劃：在 Accenture 的支援下，UNAOC 與 BMW Group 將為得獎者提供為期一年的一系列能力建設工作坊和量身定製的支援。

「跨文化領導者」社區的會員資格：參與者將成為在社會共融和多元化領域工作的全球變革者網絡的一部分。



立即申請，成為下一個全球變革者

有興趣的組織請於 2022 年 12 月 2 日（星期五）下午 5 時 （北美東部標準時間）前提交申請，網址www.interculturalinnovation.org

如果您有任何問題，請聯繫：

BMW Group 企業及政府事務部企業社會責任發言人 Milena Pighi

電話：+49-89-382-66563，Milena.PA.Pighi@bmw.de

UNAOC 計劃協調員 Alessandro Girola

電話：+1 (929) 274-6217，alessandrog@unops.org