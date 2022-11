Rogers vient en aide à plus de 50 000 jeunes grâce au programme de dons communautaires de 2022

English French

TORONTO, 03 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd’hui avoir remis les dons communautaires Ted Rogers de 2022 à plus de 70 organismes caritatifs et à but non lucratif enregistrés. Le programme de dons communautaires soutient les jeunes de 15 à 29 ans dans les domaines de l’éducation, de la littératie numérique, de la santé, du sport et de l’entrepreneuriat.



« Rogers est fière de s’associer à des organismes locaux pour aider les jeunes Canadiens et Canadiennes à réaliser pleinement leur potentiel, a déclaré Tony Staffieri, président et chef de la direction, Rogers Communications. Nos jeunes sont l’avenir et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour leur donner le meilleur départ possible dans la vie. »

Depuis 2017, Rogers a octroyé des centaines de dons communautaires Ted Rogers pour des programmes qui soutiennent les jeunes en quête d’équité. Cette année, les organismes bénéficiaires aideront plus de 50 000 jeunes dans 250 communautés partout au pays.

Rogers investit 5 millions de dollars par année pour créer des possibilités d’éducation pour les jeunes au pays, notamment grâce aux dons communautaires et aux bourses d’études Ted Rogers. Nous avons aussi versé plus de 10 millions de dollars au cours de la dernière décennie pour faciliter l’accès aux programmes sportifs pour les jeunes par l’intermédiaire de la Jays Care Foundation.

Pour une liste complète des organismes bénéficiaires partout au Canada, rendez-vous ici.

CITATIONS DE PARTENAIRES :

« L’organisme Calgary Immigrant Women’s Association remercie Rogers pour son don communautaire Ted Rogers, qui servira à soutenir le projet de mentorat pour les jeunes filles immigrantes de la CIWA. Le projet permettra aux filles immigrantes âgées de 14 à 21 ans de prendre leur place et soutiendra leur intégration à l’école et dans la communauté tout en se concentrant sur l’amélioration de leur compréhension interculturelle et leur préparation à une carrière. À nos yeux, lorsqu’on les inspire et qu’on les responsabilise, nos jeunes sont motivées à chercher des occasions de croissance qui assureront leur préparation professionnelle et leur réussite. »

Paula Calderon, chef de la direction, Calgary Immigrant Women’s Association en Alberta



« À Choices for Youth, nous accueillons ce don communautaire Ted Rogers pour l’année 2022 avec beaucoup de reconnaissance. Depuis plus de 30 ans, Choices for Youth change la vie des jeunes de notre communauté. Nous croyons que chaque jeune a un immense potentiel et que le bon système de soutien peut les aider à atteindre ses objectifs. Ce financement soutiendra notre mission qui consiste à aider les jeunes vulnérables à obtenir un logement stable, un emploi et une éducation tout en améliorant la santé et la stabilité familiale. »

Jessica van Bussel, responsable du développement des fonds et des communications, Choices for Youth à St. John’s, Terre-Neuve



« NII Explore croit que les STIM sont pour tout le monde - et c’est pourquoi nous sommes heureux de nous associer à Rogers pour offrir une éducation dans le domaine des STIM de haute qualité aux communautés des comtés de Bruce, Grey et Huron. Grâce au don communautaire Ted Rogers, NII Explore sera en mesure d’apporter les dernières technologies aux étudiants et aux étudiantes des régions rurales, aidant ainsi à préparer la main-d’œuvre de demain. »

Phillip Craig, directeur, NII Explore à Port Elgin en Ontario



« C’est un honneur pour NPower Canada d’avoir été choisi pour recevoir un don communautaire Ted Rogers en 2022. Grâce au soutien de Rogers, NPower Canada sera en mesure d’offrir une formation technique en demande, un développement professionnel et une aide au placement à 800 jeunes venant de milieux défavorisés dans la région du Grand Toronto, et de les aider à se lancer dans des carrières significatives et durables dans le secteur du numérique. Ensemble, nous pouvons offrir un accès à l’emploi aux jeunes en recherche d’emploi qui en ont le plus besoin et travailler pour une société plus équitable. »

Julia Blackburn, chef de la direction, NPower Canada



« Le don communautaire Ted Rogers nous permettra d’offrir notre programme Leaders 4 Life pendant un an Grâce à Rogers, ce programme est offert gratuitement à un maximum de 70 participants et participantes dans trois centres. Leaders 4 Life est un programme de formation pour les jeunes leaders de demain qui s’étend tout au long de l’année. Le programme soutient le développement de compétences non techniques essentielles. De plus, il incite les jeunes à se fixer des objectifs, puis à les atteindre. Enfin, il les prépare mieux à surmonter les obstacles de la vie. Nous sommes reconnaissants envers Rogers pour le soutien continu qu’elle apporte à Repaire jeunesse d’Ottawa. »

Medin Admasu, directeur des programmes, Repaire jeunesse d’Ottawa



« Éducaide est choyé d’obtenir le soutien des dons communautaires Ted Rogers pour son nouveau projet, le Parcours Hubble. Merci infiniment de reconnaître l’importance d’outiller les jeunes pour qu’à travers leur persévérance scolaire, ils puissent atteindre leur plein potentiel et participer activement à bâtir la société à laquelle ils aspirent. Cette généreuse contribution nous permettra de poursuivre nos actions directes sur le terrain et de faire une différence auprès des jeunes adolescents vulnérables ».

Mélanie Kéroack, directrice générale, Éducaide au Québec



À propos de Rogers Communications Inc.

Rogers est une entreprise canadienne de premier plan dans le domaine de la technologie et des médias. Elle fournit des services de communication et de divertissement au grand public et aux entreprises. Les actions de Rogers sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus, veuillez consulter : www.rogers.com ou https://investisseurs.rogers.com.

Pour en savoir plus

media@rci.rogers.com

1-844-226-1338