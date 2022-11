L’Association de l’industrie touristique du Canada annonce le lauréat du Prix d’excellence pour l’ensemble des réalisations, Bill Knowlton

English French

OTTAWA, 03 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association de l’industrie touristique du Canada (AITC) annonce aujourd’hui le nom du lauréat du prestigieux Prix d’excellence pour l’ensemble des réalisations de 2022, Bill Knowlton. Professionnel chevronné et leader accompli, Bill Knowlton compte plus de cinq décennies d’expérience dans l’industrie. Au cours de sa carrière, il a été directeur de voyages pour Tauck Tours dans les années 1970, puis associé de Jonview Canada, où il a contribué à la croissance de l’entreprise pour en faire l’un des voyagistes accueillant le plus de touristes étrangers au pays.



« Ce prix récompense une personne qui a apporté une contribution notable en dynamisme, en service et en talent à la croissance de l’industrie touristique canadienne », affirme Beth Potter, présidente-directrice générale de l’AITC. « Je ne peux penser à personne d’autre que mon collègue et ami Bill, qui aurait mieux incarné au fil des ans les valeurs de dévouement, d’intégrité et de leadership – ainsi que la passion pour notre industrie bien-aimée. »

Bill a occupé le poste de vice-président général de Jonview de 2017 à 2022, après avoir dirigé les ventes, le marketing et le développement de produits pendant près de trois décennies en tant que vice-président du marketing et des ventes. Il a été le pionnier de l’expansion de la base de produits de l’entreprise, en introduisant une nouvelle approche à l’égard des produits afin de répondre au marché émergent des voyageurs indépendants. Bill croyait fermement que l’établissement de relations de confiance avec les clients et les fournisseurs était essentielle au succès à long terme. C’est d’ailleurs pourquoi il voyageait systématiquement au Canada, assistait à des salons professionnels internationaux et passait des semaines chaque année à visiter les clients en personne dans leurs bureaux.

« Je suis privilégié de me retrouver en compagnie de personnes si importantes qui ont déjà été honorées par le Prix d’excellence pour l’ensemble des réalisations », confie Bill. « Notre industrie canadienne du tourisme est vaste, elle touche toutes les régions du pays et est soutenue par des centaines de milliers de personnes dévouées, accueillantes, sincères, passionnées et créatives. Ces gens incarnent l’esprit du Canada – je ne suis qu’un parmi eux et j’ai été ravi de faire partie de cette industrie dynamique animée par tant de Canadiens passionnés. »

Parmi les autres faits saillants de sa carrière, mentionnons une décennie chez TPT Canada (Transpacific Tours) à titre de directeur du marketing et des ventes, où il était reconnu pour son instinct dans le développement de produits novateurs et la recherche des bons canaux de distribution afin de stimuler les ventes



Bill a également apporté une contribution importante aux conseils touristiques tels que Destination Canada et Destination Ontario, et a été un membre actif de divers comités et organismes bénévoles qui ont contribué à l’amélioration de l’industrie dans son ensemble. Il a notamment siégé au conseil d’administration de l’AITC de 2003 à 2009, en plus d’avoir rempli plusieurs mandats à la fin des années 1980 et dans les années 1990.



L’AITC rendra hommage à Bill en lui remettant le Prix d’excellence pour l’ensemble de ses réalisations lors d’une cérémonie de gala qui aura lieu le 23 novembre dans le cadre du Congrès touristique de l’AITC 2022, et dévoilera également les lauréats de ses très attendus Grands prix du tourisme canadien.

